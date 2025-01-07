Украина вышла из соглашения СНГ о посещении военных захоронений ветеранами Великой Отечественной войны

Кабмин одобрил решение о выходе Украины из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), которое предусматривало посещение воинских захоронений и памятников ветеранами Великой Отечественной войны.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение было одобрено на заседании Кабинета Министров Украины во вторник.

Как отмечается, соглашение, подписанное 18 октября 1996 года в Москве, позволяло ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним, посещать воинские захоронения и памятники на территории государств-участников СНГ.

Украина решила выйти из этого соглашения на фоне усиления геополитической ситуации и обострения отношений с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин внес изменения в правила пересечения границы мужчинами 18-25 лет в период военного положения