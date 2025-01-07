Украина вышла из соглашения СНГ о посещении военных захоронений ветеранами Великой Отечественной войны
Кабмин одобрил решение о выходе Украины из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), которое предусматривало посещение воинских захоронений и памятников ветеранами Великой Отечественной войны.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Это решение было одобрено на заседании Кабинета Министров Украины во вторник.
Как отмечается, соглашение, подписанное 18 октября 1996 года в Москве, позволяло ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним, посещать воинские захоронения и памятники на территории государств-участников СНГ.
Украина решила выйти из этого соглашения на фоне усиления геополитической ситуации и обострения отношений с Россией.
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2024 -1945= 79. Тепер додаємо 18 (призивний вік). Отримуємо 97. Якщо таких і збереглося кілька чоловік - то їм точно не до "відвідувань поховань ветеранів ВОВ". А їх родичі хай "ідуть лісом"... Я, ще в школі, ходив постійно на 9-те травня, до могил та меморіалів. У нас їх було декілька. Стояв у "почесній варті". Ні разу не бачив, щоб приїжджали родичі на могили. Були тільки місцеві... А у нас і кілька Героїв Радянського Союзу, були поховані...