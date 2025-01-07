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Украина вышла из соглашения СНГ о посещении военных захоронений ветеранами Великой Отечественной войны

Україна вийшла з угоди СНД про відвідування військових поховань

Кабмин одобрил решение о выходе Украины из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), которое предусматривало посещение воинских захоронений и памятников ветеранами Великой Отечественной войны.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение было одобрено на заседании Кабинета Министров Украины во вторник.

Как отмечается, соглашение, подписанное 18 октября 1996 года в Москве, позволяло ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним, посещать воинские захоронения и памятники на территории государств-участников СНГ.

Украина решила выйти из этого соглашения на фоне усиления геополитической ситуации и обострения отношений с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин внес изменения в правила пересечения границы мужчинами 18-25 лет в период военного положения

Автор: 

ветераны (1107) Кабмин (14029) СНГ (426)


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Топ комментарии
+8
Ми шануємо загиблих воїнів у Другій світовій і без дЄдов на пАлАчькє. Ми просто по людськи їх шануємо та схиляєм голову перед полеглими у війні з нацистами і полеглими у війні з рашистською нечистю.
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07.01.2025 13:58
+6
Правильно зробили. Бо до ветеранів їхньої ВВВ дорівняно окупантів, що намотували на свої танки чехів та угорців у 60-х роках. А це вже не такі старі люди. І коли пара тисяч таких "ветеранів" припхається до Києва "на могили побратимів", це може бути той ще Троянський Кінь!
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07.01.2025 14:10
+4
Питання просте: "А що, в Україні чи Росії ще залишилися такі ветерани?" Берем в руки арифметику:
2024 -1945= 79. Тепер додаємо 18 (призивний вік). Отримуємо 97. Якщо таких і збереглося кілька чоловік - то їм точно не до "відвідувань поховань ветеранів ВОВ". А їх родичі хай "ідуть лісом"... Я, ще в школі, ходив постійно на 9-те травня, до могил та меморіалів. У нас їх було декілька. Стояв у "почесній варті". Ні разу не бачив, щоб приїжджали родичі на могили. Були тільки місцеві... А у нас і кілька Героїв Радянського Союзу, були поховані...
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07.01.2025 14:21
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Ми шануємо загиблих воїнів у Другій світовій і без дЄдов на пАлАчькє. Ми просто по людськи їх шануємо та схиляєм голову перед полеглими у війні з нацистами і полеглими у війні з рашистською нечистю.
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07.01.2025 13:58 Ответить
Правильно зробили. Бо до ветеранів їхньої ВВВ дорівняно окупантів, що намотували на свої танки чехів та угорців у 60-х роках. А це вже не такі старі люди. І коли пара тисяч таких "ветеранів" припхається до Києва "на могили побратимів", це може бути той ще Троянський Кінь!
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07.01.2025 14:10 Ответить
якщо призвали в 45му в 18, то зараз йому 97.
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07.01.2025 14:15 Ответить
А як бути з тими котрі на час призову батька в 1945р воювали в його яйцях. Вони теж учасники бойових дій у вигляді сперматозоїда
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07.01.2025 15:44 Ответить
Питання просте: "А що, в Україні чи Росії ще залишилися такі ветерани?" Берем в руки арифметику:
2024 -1945= 79. Тепер додаємо 18 (призивний вік). Отримуємо 97. Якщо таких і збереглося кілька чоловік - то їм точно не до "відвідувань поховань ветеранів ВОВ". А їх родичі хай "ідуть лісом"... Я, ще в школі, ходив постійно на 9-те травня, до могил та меморіалів. У нас їх було декілька. Стояв у "почесній варті". Ні разу не бачив, щоб приїжджали родичі на могили. Були тільки місцеві... А у нас і кілька Героїв Радянського Союзу, були поховані...
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07.01.2025 14:21 Ответить
В ху... лостану так, там вже 60 кожен рік автоматично стають ветеранами, особливо якщо вони чули про війну
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07.01.2025 14:27 Ответить
І то добре.
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07.01.2025 14:27 Ответить
давно пора.снг-помойка ***************!
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07.01.2025 14:35 Ответить
A co to jest "...великавітчизняна..." ?
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07.01.2025 14:39 Ответить
девятамая
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07.01.2025 14:40 Ответить
To jest... skrepa!
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07.01.2025 20:17 Ответить
Самым молодым, кто в 45 году был 18летним и ту войну видел только издалека сейчас 97 лет. Так что хорош уже дергаться с теми ветеранами, нет их почти никого, а кто еще живы с постелей не встают.
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07.01.2025 14:48 Ответить
А оце вже дурість.
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07.01.2025 14:55 Ответить
А ті "відвідувачі" ще залишились? А якщо залишились, вони здатні поїхати десь по СНД? І чи вони взагалі ще ходять?
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07.01.2025 15:52 Ответить
Странно это.... Вдруг выдернули какую-то хрень СНГ из тысячи таких бумажек.... Отчего их не отменить ВСЕ скопом?
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08.01.2025 11:12 Ответить
 
 