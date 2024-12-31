Кабмин внес изменения в правила пересечения границы мужчинами 18-25 лет в период военного положения

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в телеграм-канале.

Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

В частности, внесены изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

"Предусмотрено, что в случае введения на территории Украины военного положения, пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем четвертым части третьей статьи 23 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", и которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличия:

справки, выданной командиром воинской части (руководителем районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Министерством обороны Украины, с указанием сведений о заключении такого контракта;

военно-учетного документа.

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