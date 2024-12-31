РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11488 посетителей онлайн
Новости
7 909 7
граница (5144) Кабмин (13505) военное положение (496)

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы мужчинами 18-25 лет в период военного положения

На Закарпатті запроваджують додаткові обмеження у прикордонній зоні

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в телеграм-канале.

Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

В частности, внесены изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

"Предусмотрено, что в случае введения на территории Украины военного положения, пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем четвертым части третьей статьи 23 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", и которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличия:

  • справки, выданной командиром воинской части (руководителем районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Министерством обороны Украины, с указанием сведений о заключении такого контракта;
  • военно-учетного документа.

Читайте: Кабмин изменил правила пересечения границы водителями, которые перевозят гуманитарную помощь
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кручу-верчу
показать весь комментарий
31.12.2024 15:14 Ответить
Якого дідька виконавча влада пхає носа у законодавство?
показать весь комментарий
31.12.2024 15:41 Ответить
Ідея правильна, та зроблена через ж... - з'явиться нова корупційна спокуса для уповноважених командирів-начальників "підзаробити" на довідках (вважай - дозволах) на виїзд. Може, вистачило б "декларації про виїзд" - нехай і за встановленою формою?
показать весь комментарий
31.12.2024 15:59 Ответить
мы ее с этого военного стану не вырулили, а они уже "в рази введення военного стану",.....
показать весь комментарий
31.12.2024 16:03 Ответить
"Обережно двері зачиняються" для покоління зумерів...
показать весь комментарий
31.12.2024 16:11 Ответить
Хальт! Цюрюк! Їх верде шіссен!
показать весь комментарий
31.12.2024 16:36 Ответить
Звичайно, це не для всіх, лише для контрактників.
Але факт: свого виборця Вова дуууже береже…
показать весь комментарий
31.12.2024 17:16 Ответить
 
 