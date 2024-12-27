Кабмін змінив правила перетину кордону водіями, які перевозять гуманітарну допомогу

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетинання державного кордону водіями, котрі перевозять вантажі гуманітарної допомоги.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 грудня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, передбачено, що пропуск військовозобов'язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та ухвалення обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, в серпні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.

Пізніше Міністерства оборони за результатами аудитів, проведених спільно з Державною митною службою України, повідомило, що військові підрозділи не змогли підтвердити отримання автомобілів та іншої гуманітарної допомоги на загальну суму 171,8 мільйона гривень, яка була ввезена в Україну для потреб Збройних Сил України з березня по липень 2024 року.

У листопаді Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило групу осіб, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок, що дозволило їм ухилитись від сплати митних платежів та податків на загальну суму понад 15 млн грн.

Фігуранти справи завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, лише від початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок