Європарламент підтримав термінову процедуру для позики Україні на 90 млрд євро

Європейський парламент підтримав термінову процедуру розгляду трьох законодавчих ініціатив, необхідних для запуску механізму кредитної підтримки України на суму 90 млрд євро.

Йдеться про документи, які мають створити правову основу для надання Україні позики у 2026-2027 роках у межах механізму розширеного співробітництва ЄС.

Що розглядатиме Європарламент?

рішення щодо розширеного співробітництва для створення кредиту Україні; регламент про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026–2027 роки; зміни до Регламенту 2024/792 про створення Фонду для України (Ukraine Facility).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина не підтримає спільну позицію ЄС щодо Гренландії, - Сійярто

Базовий документ, який дозволяє створити кредит для України на основі механізму розширеного співробітництва, вже схвалений Радою ЄС і буде винесений на голосування Європарламенту 21 січня.

Два інші законопроєкти мають пройти процедуру узгодження між Радою ЄС та Європейським парламентом. Очікується, що голосування щодо них відбудеться під час наступної сесії Європарламенту 9-12 лютого 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мита США проти країн ЄС через питання Гренландії є неприйнятними, - Домбровскіс

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдови розгляне документи про вихід з СНД