Трамп має рацію щодо Арктики, її варто захищати від впливу РФ та Китаю, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте відмовився коментувати ситуацію між США та Данією щодо Гренландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Рютте зазначив, що працює над цим питання непублічно.

"Можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками. Мої заяви нічого не додадуть", - зазначив генсек Альянсу.

Рютте вважає, що єдиним шляхом подолання кризи є "продумана дипломатія".

За словами генсека НАТО, Штати залишаються відданими Альянсу, оскільки НАТО "має вирішальне значення не тільки для оборони Європи, але й для оборони США".

Рютте додав, що США "потрібна безпечна Арктика, безпечна Атлантика та безпечна Європа".

Також генсек НАТО заявив, що Трамп "має рацію" щодо Арктики.

"Ми маємо захищати Арктику від впливу Росії та Китаю", - підсумував він.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

