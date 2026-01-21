УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14490 відвідувачів онлайн
Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
2 081 25

Трамп має рацію щодо Арктики, її варто захищати від впливу РФ та Китаю, - Рютте

Рютте намагається владнати ситуацію щодо Гренландії

Генсек НАТО Марк Рютте відмовився коментувати ситуацію між США та Данією щодо Гренландії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Рютте зазначив, що працює над цим питання непублічно.

"Можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками. Мої заяви нічого не додадуть", - зазначив генсек Альянсу.

Рютте вважає, що єдиним шляхом подолання кризи є "продумана дипломатія".

Читайте також: У команді Трампа не дійшли згоди, як США мають посилювати контроль над Гренландією, - CNN

За словами генсека НАТО, Штати залишаються відданими Альянсу, оскільки НАТО "має вирішальне значення не тільки для оборони Європи, але й для оборони США".

Рютте додав, що США "потрібна безпечна Арктика, безпечна Атлантика та безпечна Європа".

Також генсек НАТО заявив, що Трамп "має рацію" щодо Арктики.

"Ми маємо захищати Арктику від впливу Росії та Китаю", - підсумував він.

Читайте: Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, - Бессент

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Автор: 

Гренландія НАТО Рютте Марк Трамп Дональд
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ось і ще один міньєтчік - бажає щоб до клубу Епштейна його запросили.
показати весь коментар
21.01.2026 12:22 Відповісти
+8
безпека Арктики, безпека Атлантики та безпека Європи вирушується на полі бою в Україні тут і зараз
показати весь коментар
21.01.2026 12:24 Відповісти
+8
А що, в рамках НАТО неможливо захистити Гренландію від рашки та Китаю?
Бо виходить, що божевільний Трамп - це ще більша загроза ніж ху@ло та Сі.
показати весь коментар
21.01.2026 12:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп хоче за давнім руснявим принципом "что охраняєм, то і імєєм".
показати весь коментар
21.01.2026 12:21 Відповісти
Ще один хоче проскочити сухим між краплями дощу. Рютте крутиться, як вуж.
показати весь коментар
21.01.2026 15:07 Відповісти
Так. Від цього залежить безпека Європи. Ліберастія ще обернеться великою кров'ю.
показати весь коментар
21.01.2026 12:24 Відповісти
Мабуть не виходить, бо Європа скоро посипеться. За кілька десятиліть населення стане кольоровим, можливо деякі країни оголосять шаріатський закон. Яке уже НАТО
показати весь коментар
21.01.2026 13:41 Відповісти
Так загроза війни від правопівнів, а не від ліберастії.
показати весь коментар
21.01.2026 13:20 Відповісти
Саме ліберасти причина усіх проблем у світі. Вони послабили країни аж до розвалу. Так само як робили наші, дозволяючи кацапам окупувати всі сфери, аби тебе фашиздом не назвали
показати весь коментар
21.01.2026 13:43 Відповісти
Як запарєбрікаваї *********, одночасно забулькали з вигрібної ями, як по команді беседи!!!
І понесло по мережі, оті смердючі онучі срюскіх з мордовії та удмуртії….
показати весь коментар
21.01.2026 12:25 Відповісти
щоб США було безпечно, потрібно дати багато зброї Україні - для розвали кацапстана, і не буде ніякої загрози зі сторони *****
показати весь коментар
21.01.2026 12:30 Відповісти
Звісно,моржів,тюленів,білих ведмедів треба захищати від кацапів.
Українців..?
показати весь коментар
21.01.2026 12:31 Відповісти
Попробую відповісти як розумному. Найкоротший шлях балістичних ракет від раші до США пролягає через Північний полюс і займає 35-40 хвилин. Збити БР простіше всього в космосі, на висоті 100+ км. На піку балістичної траекторії (параболи) швидкість її найменша. Там вона буде через 20 хв після старту. Щоб виявити запуск БР на півночі Гренландії була розвернута ще в часи холодної війни з сесесером база США раннього попередження з персоналом до 6к військовослужбовців. Це про безпеку і необхідність НАТО її укріплювати. До анексії Гренландії заяви Рюте відношення не мають.
показати весь коментар
21.01.2026 13:06 Відповісти
Старайся.Я переконаний,що в твоєму випадку користувач Вікі набагато розумніший за двох-трьох тік-токерів.
Одного ти все ж бачу не розумієш-посада генсека НАТО певно зобов,язує цього чинушу мати чітку позицію щодо конфлікту всередині організації..
показати весь коментар
21.01.2026 18:29 Відповісти
Спілкування з ****** негативно вплива на розум очільникі інших країн. Вони деградують та скочуються в середньовіччя.
показати весь коментар
21.01.2026 12:36 Відповісти
Хоч щось робити, хоч Антарктику захищати, тільки не допомогати Україні ! Нехай віна самотужки воює !
показати весь коментар
21.01.2026 13:41 Відповісти
А хто буде захищати Арктику від Америки?
показати весь коментар
21.01.2026 12:45 Відповісти
білі ведмеді, моржі і тюлені. )
показати весь коментар
21.01.2026 16:59 Відповісти
Підтакуючи напівзолілому мозку Трампа з бажаннями по Гренландії і контролю над Арктикою, втратите контроль над Чорним морем. Бо анексія Гренландії узаконює анексію Криму, і окупованих територій, а також Тайваню, і т.д.
показати весь коментар
21.01.2026 12:46 Відповісти
Хитро)
показати весь коментар
21.01.2026 13:04 Відповісти
Цікаво, скільки людей знає, що Гренландія, це не Арктика?
показати весь коментар
21.01.2026 13:21 Відповісти
Рютте заявляє що Арктику потрібно захищати від ''ради миру'' Тромба?
Тобто ви одночасно хочете з Сосією і товаришувати і домовлятися, називаєте її партнером, допомагаєте їй не програти у війні і не розвалитися, щоб потім виділяти колосальні гроші на захист від тієї ж Сосії? Дядя, ти дебіл? Може ворога потрібно знищити а не тягнути його в свою хату?
показати весь коментар
21.01.2026 13:31 Відповісти
Рютте такий же покидьок як і Трамп ! Антарктіку зараз треба захищати китайці замість Тайваню туди десант висадять !
показати весь коментар
21.01.2026 13:38 Відповісти
Замість рації в Арктиці, краще б дав Україні кулемет
показати весь коментар
21.01.2026 14:16 Відповісти
я давно казала ,як шо США не візьме під крило Гренландію ,то візмуть китай з руснею ...вони вже років 30 до цього готуються ...друге питання ,шоб цей малахольний трамп ,потім не запросив до компанії москву , як співласників Гренландії ...
показати весь коментар
21.01.2026 15:56 Відповісти
 
 