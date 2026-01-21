Азербайджан погодився приєднатися до "Ради миру" Трампа

Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до створеної ним "Ради миру" як країна-засновник.

Про це йдеться у листі Алієва до Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АЗЕРТАДЖ.

У листі президент Азербайджану подякував американському лідеру за запрошення та зазначив, що сприймає його як прояв взаємовигідного партнерства між Азербайджаном і Сполученими Штатами, заснованого на взаємній повазі.

Алієв також підкреслив, що участь Азербайджану в "Раді миру" є визнанням ролі країни у просуванні миру та стабільності на регіональному й глобальному рівнях.

Крім того, президент Азербайджану заявив, що країна поділяє місію "Ради миру" щодо припинення конфлікту в секторі Гази та прагнення побудувати більш безпечне і процвітаюче майбутнє для всіх, хто постраждав від цього тривалого протистояння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має рацію щодо Арктики, її варто захищати від впливу РФ та Китаю, - Рютте

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа може погодитися на передачу Гренландії Штатам, щоб заспокоїти Білий дім, - Bloomberg