Азербайджан погодився приєднатися до "Ради миру" Трампа
Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до створеної ним "Ради миру" як країна-засновник.
Про це йдеться у листі Алієва до Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АЗЕРТАДЖ.
У листі президент Азербайджану подякував американському лідеру за запрошення та зазначив, що сприймає його як прояв взаємовигідного партнерства між Азербайджаном і Сполученими Штатами, заснованого на взаємній повазі.
Алієв також підкреслив, що участь Азербайджану в "Раді миру" є визнанням ролі країни у просуванні миру та стабільності на регіональному й глобальному рівнях.
Крім того, президент Азербайджану заявив, що країна поділяє місію "Ради миру" щодо припинення конфлікту в секторі Гази та прагнення побудувати більш безпечне і процвітаюче майбутнє для всіх, хто постраждав від цього тривалого протистояння.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
- Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.
