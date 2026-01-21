Азербайджан погодився приєднатися до "Ради миру" Трампа

Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до створеної ним "Ради миру" як країна-засновник.

Про це йдеться у листі Алієва до Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АЗЕРТАДЖ.

У листі президент Азербайджану подякував американському лідеру за запрошення та зазначив, що сприймає його як прояв взаємовигідного партнерства між Азербайджаном і Сполученими Штатами, заснованого на взаємній повазі.

Алієв також підкреслив, що участь Азербайджану в "Раді миру" є визнанням ролі країни у просуванні миру та стабільності на регіональному й глобальному рівнях.

Крім того, президент Азербайджану заявив, що країна поділяє місію "Ради миру" щодо припинення конфлікту в секторі Гази та прагнення побудувати більш безпечне і процвітаюче майбутнє для всіх, хто постраждав від цього тривалого протистояння.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

21.01.2026 12:39
Тепер хто вступить в це гівно, буде маркером на довгі роки.
21.01.2026 12:33
"Рада миру (в значенні - світу) Трампа" - то клуб диктвторів і автократів за фактом.
А Ердоган вже прийняв запрошення?
21.01.2026 12:28
Алієв бачить себе не нижче, ніж Лукашенко.
21.01.2026 12:47
Питання в іншому - "наскільки дієвими" будуть рішення цієї "Ради трампа"? ХТО і ЯК буде реагувать на них?...
21.01.2026 13:06
Ну вочевидь крім "членів ради" ніхто на рішення "ради" реагувати точно не буде. А всередині "ради" хто і як реагуватиме, буде залежати від рішення)
21.01.2026 12:37
То "не здавайтесь", то тепер в глушню поповз...х.з. що відбувається
21.01.2026 14:34
Нет, не принял. Турция видит себя там в другом качестве
21.01.2026 13:24
Все лайно яке вступить в гольфклуб Тромба повинні вийти з інших світових організацій. Бо не можна одночасно бути в лайні і сидіти за столом з цивілізованими людьми
21.01.2026 13:29
Хто б сумнівався- цеж клуб диктаторів, тому Алієв пішов до своїх.
21.01.2026 13:50
Буде клуб старих пердунів "Кому за 70+"
О! і младотурки туди ж.
21.01.2026 20:57
У цікавий час ми живемо. Переділ світу розпочався. Через два тижні світ вже буде двополярним, можна буде карту світу розфарбовувати у два кольори.
