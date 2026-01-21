ЕС обсудит возможность присоединения к "Совету мира"

На внеочередном заседании Европейского совета 22 января будет обсуждаться возможность присоединения к "Совету мира" Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Еврокомиссии Олоф Хилл.

Что известно

Он подтвердил, что США пригласили Евросоюз в "Совет мира".

В то же время Хилл уточнил, что возможность присоединения ЕС к "Совету мира" "будет обсуждаться на заседании Евросовета".

По его словам, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен не встретится с Дональдом Трампом в Давосе. После утреннего выступления в Европарламенте в Страсбурге она решила вернуться в Брюссель с целью качественной подготовки к завтрашнему заседанию Евросовета.

Также пресс-секретарь отметил, что ЕС разделяет с США цель достижения мира в контексте второго этапа мирного плана по Газе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

