Новости
950 18

ЕС обсудит возможность присоединения к "Совету мира"

Совет мира Трампа: Евросоюз обсудит возможность присоединения

На внеочередном заседании Европейского совета 22 января будет обсуждаться возможность присоединения к "Совету мира" Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Еврокомиссии Олоф Хилл.

Что известно

Он подтвердил, что США пригласили Евросоюз в "Совет мира".

В то же время Хилл уточнил, что возможность присоединения ЕС к "Совету мира" "будет обсуждаться на заседании Евросовета".

По его словам, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен не встретится с Дональдом Трампом в Давосе. После утреннего выступления в Европарламенте в Страсбурге она решила вернуться в Брюссель с целью качественной подготовки к завтрашнему заседанию Евросовета.

Также пресс-секретарь отметил, что ЕС разделяет с США цель достижения мира в контексте второго этапа мирного плана по Газе.

Читайте: Большинство стран ЕС отказались от участия в "Совете мира" Трампа, - FT

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Читайте также: Лукашенко подписал присоединение Беларуси к "Совету мира" Трампа

Евросоюз (18005) Совет мира (33)
Відправте туда Орбана з чеськім **************. За їх кошт.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:13 Ответить
Європа відрізана від природніх ресурсів. Раніше у часи імперій вони мали доступ до всього.
Тепер вони фактично зачинені на незначних територіях, в які вже вселяються представники інших цивілізацій. Беззахисна і поки що багата жертва для навколишнього хижацтва.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:14 Ответить
Представники інших цивілізацій поки тільки погрожують вселитися, вони щє навіть не знають, як цю маячню протянути через Конгрес.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:20 Ответить
Хі хі, на правах дорадчого голосу? Тобто без прав голосування і критики?
І самий цимус, що у трампа буде право визначати порядок денний та одобрямс всіх рішень ради миру)))
І за таку "шнягу" трамп хоче брати міл'ярд Доларів при тому що реально прав буде так само мало, майже як у інших ))
показать весь комментарий
21.01.2026 15:15 Ответить
Разом з йухлом і лукашенком?

Якщо вони серйозно розглядають це -- вони що, розумово відсталі?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:21 Ответить
Скоріш за все вони висунуть передумови для цього вступу, наприклад Трамп повинен буде спочатку спростувати наміри приєднати Гренландію.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:23 Ответить
Шо нікуди блд гроші дівать? Дайте їх Україні краще
показать весь комментарий
21.01.2026 15:24 Ответить
рада миру - це новий союз меча та орала. трамп вже сказав - попрошу дєлать взноси!! ))
показать весь комментарий
21.01.2026 15:32 Ответить
Така сам дрочь як саміти миру,саміти лядей та женетельменов, кринска платформа, ялтінська стратєгія, коаліція ріщучих та охочить та інша діч імені Зеленьського
показать весь комментарий
21.01.2026 15:34 Ответить
ага, тільки зєля не додумався попросить господов дєлать такі ж взноси і присвоїть право лічно керувать світом!!! )))
показать весь комментарий
21.01.2026 15:54 Ответить
Робіть "коаліцію охочих", досвід є.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:24 Ответить
якщо в пику оон буде рада миру, то один з наступних кроків, -замість олімпійських ігор - ігри ради миру )) а в пику їм ***** відродить - ігри доброї волі )) це ж вже було.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:30 Ответить
Цікаве рішення. Що це може дати окрім банального підлизування Трампа?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:48 Ответить
Европу нагнули и готовятся засадить: мы это обговорим. Распад НАТО и последующий хаос, похоже неминуемы.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:48 Ответить
А Україна вже висловила свою позицію?
Чи ждуть відмашки від ЄС як скаже "великий брат"?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:50 Ответить
А какие у них варианты. Тут или под Трамбона ложиться или под *****, читай дядюшку Си. Первый им идеологически и ближе и понятнее. Третий вариант, построить свою армию и экономику и вести независимую внешнюю политику не рассматривается в принципе. Выбор очевиден
показать весь комментарий
21.01.2026 16:56 Ответить
Додік збере по лярду баксів з віслюків і скаже, що на цьому Рада миру закривається.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:59 Ответить
 
 