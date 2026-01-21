ЕС обсудит возможность присоединения к "Совету мира"
На внеочередном заседании Европейского совета 22 января будет обсуждаться возможность присоединения к "Совету мира" Дональда Трампа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Еврокомиссии Олоф Хилл.
Что известно
Он подтвердил, что США пригласили Евросоюз в "Совет мира".
В то же время Хилл уточнил, что возможность присоединения ЕС к "Совету мира" "будет обсуждаться на заседании Евросовета".
По его словам, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен не встретится с Дональдом Трампом в Давосе. После утреннего выступления в Европарламенте в Страсбурге она решила вернуться в Брюссель с целью качественной подготовки к завтрашнему заседанию Евросовета.
Также пресс-секретарь отметил, что ЕС разделяет с США цель достижения мира в контексте второго этапа мирного плана по Газе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер вони фактично зачинені на незначних територіях, в які вже вселяються представники інших цивілізацій. Беззахисна і поки що багата жертва для навколишнього хижацтва.
І самий цимус, що у трампа буде право визначати порядок денний та одобрямс всіх рішень ради миру)))
І за таку "шнягу" трамп хоче брати міл'ярд Доларів при тому що реально прав буде так само мало, майже як у інших ))
Якщо вони серйозно розглядають це -- вони що, розумово відсталі?
Чи ждуть відмашки від ЄС як скаже "великий брат"?