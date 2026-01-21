ЄС обговорить можливість приєднання до "Ради миру"

На позачерговому засіданні Європейської ради 22 січня обговорюватимуть можливість приєднання до "Ради миру" Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Що відомо?

Він підтвердив, що США запросили Євросоюз до "Ради миру".

Водночас Гілл уточнив, що можливість приєднання ЄС до "Ради миру" "обговорюватиметься на засіданні Євроради".

За його словами, президентка Єврокомісії фон дер Ляєн не зустрінеться із Дональдом Трампом у Давосі. Після ранкового виступу в Європарламенті у Страсбурзі вона вирішила повернутися до Брюсселя з метою якісної підготовки до завтрашнього засідання Євроради.

Також речник зазначив, що ЄС поділяє із США мету досягнення миру в контексті другого етапу мирного плану щодо Гази.

Читайте: Більшість країн ЄС відмовилися від участі в "Раді миру" Трампа, - FT

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Також читайте: Лукашенко підписав приєднання Білорусі до "Ради миру" Трампа