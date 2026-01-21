Новини Трамп створює Раду миру
ЄС обговорить можливість приєднання до "Ради миру"

Рада миру Трампа: Євросоюз обговорить можливість приєднання

На позачерговому засіданні Європейської ради 22 січня обговорюватимуть можливість приєднання до "Ради миру" Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Що відомо?

Він підтвердив, що США запросили Євросоюз до "Ради миру".

Водночас Гілл уточнив, що можливість приєднання ЄС до "Ради миру" "обговорюватиметься на засіданні Євроради".

За його словами, президентка Єврокомісії фон дер Ляєн не зустрінеться із Дональдом Трампом у Давосі. Після ранкового виступу в Європарламенті у Страсбурзі вона вирішила повернутися до Брюсселя з метою якісної підготовки до завтрашнього засідання Євроради.

Також речник зазначив, що ЄС поділяє із США мету досягнення миру в контексті другого етапу мирного плану щодо Гази.

Читайте: Більшість країн ЄС відмовилися від участі в "Раді миру" Трампа, - FT

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Також читайте: Лукашенко підписав приєднання Білорусі до "Ради миру" Трампа

Автор: 

Євросоюз (14981) Рада миру (33)
Топ коментарі
Відправте туда Орбана з чеськім **************. За їх кошт.
показати весь коментар
21.01.2026 15:13 Відповісти
Європа відрізана від природніх ресурсів. Раніше у часи імперій вони мали доступ до всього.
Тепер вони фактично зачинені на незначних територіях, в які вже вселяються представники інших цивілізацій. Беззахисна і поки що багата жертва для навколишнього хижацтва.
показати весь коментар
21.01.2026 15:14 Відповісти
Представники інших цивілізацій поки тільки погрожують вселитися, вони щє навіть не знають, як цю маячню протянути через Конгрес.
показати весь коментар
21.01.2026 15:20 Відповісти
Хі хі, на правах дорадчого голосу? Тобто без прав голосування і критики?
І самий цимус, що у трампа буде право визначати порядок денний та одобрямс всіх рішень ради миру)))
І за таку "шнягу" трамп хоче брати міл'ярд Доларів при тому що реально прав буде так само мало, майже як у інших ))
показати весь коментар
21.01.2026 15:15 Відповісти
Разом з йухлом і лукашенком?

Якщо вони серйозно розглядають це -- вони що, розумово відсталі?
показати весь коментар
21.01.2026 15:21 Відповісти
Скоріш за все вони висунуть передумови для цього вступу, наприклад Трамп повинен буде спочатку спростувати наміри приєднати Гренландію.
показати весь коментар
21.01.2026 15:23 Відповісти
Шо нікуди блд гроші дівать? Дайте їх Україні краще
показати весь коментар
21.01.2026 15:24 Відповісти
рада миру - це новий союз меча та орала. трамп вже сказав - попрошу дєлать взноси!! ))
показати весь коментар
21.01.2026 15:32 Відповісти
Така сам дрочь як саміти миру,саміти лядей та женетельменов, кринска платформа, ялтінська стратєгія, коаліція ріщучих та охочить та інша діч імені Зеленьського
показати весь коментар
21.01.2026 15:34 Відповісти
ага, тільки зєля не додумався попросить господов дєлать такі ж взноси і присвоїть право лічно керувать світом!!! )))
показати весь коментар
21.01.2026 15:54 Відповісти
Робіть "коаліцію охочих", досвід є.
показати весь коментар
21.01.2026 15:24 Відповісти
якщо в пику оон буде рада миру, то один з наступних кроків, -замість олімпійських ігор - ігри ради миру )) а в пику їм ***** відродить - ігри доброї волі )) це ж вже було.
показати весь коментар
21.01.2026 15:30 Відповісти
Цікаве рішення. Що це може дати окрім банального підлизування Трампа?
показати весь коментар
21.01.2026 15:48 Відповісти
Европу нагнули и готовятся засадить: мы это обговорим. Распад НАТО и последующий хаос, похоже неминуемы.
показати весь коментар
21.01.2026 15:48 Відповісти
А Україна вже висловила свою позицію?
Чи ждуть відмашки від ЄС як скаже "великий брат"?
показати весь коментар
21.01.2026 15:50 Відповісти
А какие у них варианты. Тут или под Трамбона ложиться или под *****, читай дядюшку Си. Первый им идеологически и ближе и понятнее. Третий вариант, построить свою армию и экономику и вести независимую внешнюю политику не рассматривается в принципе. Выбор очевиден
показати весь коментар
21.01.2026 16:56 Відповісти
Додік збере по лярду баксів з віслюків і скаже, що на цьому Рада миру закривається.
показати весь коментар
21.01.2026 17:59 Відповісти
 
 