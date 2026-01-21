ЄС обговорить можливість приєднання до "Ради миру"
На позачерговому засіданні Європейської ради 22 січня обговорюватимуть можливість приєднання до "Ради миру" Дональда Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.
Що відомо?
Він підтвердив, що США запросили Євросоюз до "Ради миру".
Водночас Гілл уточнив, що можливість приєднання ЄС до "Ради миру" "обговорюватиметься на засіданні Євроради".
За його словами, президентка Єврокомісії фон дер Ляєн не зустрінеться із Дональдом Трампом у Давосі. Після ранкового виступу в Європарламенті у Страсбурзі вона вирішила повернутися до Брюсселя з метою якісної підготовки до завтрашнього засідання Євроради.
Також речник зазначив, що ЄС поділяє із США мету досягнення миру в контексті другого етапу мирного плану щодо Гази.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
- Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.
Тепер вони фактично зачинені на незначних територіях, в які вже вселяються представники інших цивілізацій. Беззахисна і поки що багата жертва для навколишнього хижацтва.
І самий цимус, що у трампа буде право визначати порядок денний та одобрямс всіх рішень ради миру)))
І за таку "шнягу" трамп хоче брати міл'ярд Доларів при тому що реально прав буде так само мало, майже як у інших ))
Якщо вони серйозно розглядають це -- вони що, розумово відсталі?
Чи ждуть відмашки від ЄС як скаже "великий брат"?