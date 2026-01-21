Більшість країн ЄС відмовилися від участі в "Раді миру" Трампа, - FT
Більшість країн Євросоюзу не погодилися приєднатися до "Ради миру" на запрошення Дональда Трампа.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Співрозмовники видання зазначають, що більшість країн ЄС відхилили запрошення до "Ради миру". Водночас там занепокоєні запрошенням туди російського диктатора Володимира Путіна.
Один із чиновників заявив, що суперечка Європи та Трампа щодо Гренландії затьмарила заплановану увагу до України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
- Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.
Мільярд - це типу золотий квиток у цю фуфлижню.
тр в своєму репертуарі: пуп землі... в мар - а- лаго понімаєшь лі
забув хто... зара сидить, політичний 😁
Идиот совершенно не соображает, что в 80 лет при постоянных перегрузках в виде молодой жены и ежемесячных полётов на расстояние 10 тысяч км с резкой сменой климата и часовых поясов, жить ему остаётся с гулькин куй...
😁
"це як грати у більярд мотузкою замість кію"
(Дастін Хоффман)
ото буде "рада миру"
Решта статистів на кшталт орбана лукашенки та тих дурнів які увійдуть до "ради" будуть створювати видимість легитімності зібрання.
При цьому принизивши Китай.
це буде квазі-утворення на заздрість панді
ЄС на це не піде, вони краще створять чергову коаліцію балакучих і розпланують для України бойові дії на 3 роки вперед.
яку війну? и закончить как? с этой радой мира? да вы, батенька, извращенец