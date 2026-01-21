Більшість країн ЄС відмовилися від участі в "Раді миру" Трампа, - FT

Більшість країн Євросоюзу не погодилися приєднатися до "Ради миру" на запрошення Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.



Співрозмовники видання зазначають, що більшість країн ЄС відхилили запрошення до "Ради миру". Водночас там занепокоєні запрошенням туди російського диктатора Володимира Путіна.

Один із чиновників заявив, що суперечка Європи та Трампа щодо Гренландії затьмарила заплановану увагу до України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.



Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

