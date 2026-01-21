Більшість країн ЄС відмовилися від участі в "Раді миру" Трампа, - FT

Трамп створив Раду миру: більшість країн ЄС не хочуть приєднуватися

Більшість країн Євросоюзу не погодилися приєднатися до "Ради миру" на запрошення Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Співрозмовники видання зазначають, що більшість країн ЄС відхилили запрошення до "Ради миру". Водночас там занепокоєні запрошенням туди російського диктатора Володимира Путіна.

Один із чиновників заявив, що суперечка Європи та Трампа щодо Гренландії затьмарила заплановану увагу до України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Вступити в трампонівську "раду миру", це все одно, що зараз вступити в партію "слуга народу", або в гівно. Тхнути, від вступившого, буде всю решту життя.
21.01.2026 10:52 Відповісти
Пуйло розпочало руйнувати міджнародний порядок, а Трампушка хоче це закріпити якоюсь своєю хотєлкою. Фактично вони це зробили. Мудро поступає Китай - вижидає, коли ці двоє розвалять свої держави, щоб захопити їх ресурси голими руками.
21.01.2026 10:48 Відповісти
В часи коли все перевернуте з ніг на голову (чорне - це біле, мир - це війна, падіння економіки - це ріст, але від'ємний), то "Рада миру" - це "Клуб диктаторів". Он бульбафюрер уже погодився ввійти до нього.
21.01.2026 10:47 Відповісти
Цікаво як це вирішиться у Польщі. Навроцкі гордий з такого запрошення, а Туск сміється з цього. Правда Навроцкі не має 1 мільярда.
21.01.2026 10:41 Відповісти
На 3 роки без мільярда.
Мільярд - це типу золотий квиток у цю фуфлижню.
21.01.2026 10:51 Відповісти
...без лярду і без права голосу... в раді поділу сфер впливу...
тр в своєму репертуарі: пуп землі... в мар - а- лаго понімаєшь лі
21.01.2026 12:07 Відповісти
У Польщі "гаманець" державний - в руках парламенту і уряду... Навроцький може тільки "поклянчить" у них той "мільярд"...
21.01.2026 11:06 Відповісти
21.01.2026 16:55 Відповісти
Дурні, платять гопнику за повітря!!
21.01.2026 16:33 Відповісти
Наскільки я зрозумів ситуацію, мільярд треба платити якщо хочеш бути постійним членом. В тут цей клоун запрошує для вирішення ситуації в Газі. Такий собі пробний камінець.
21.01.2026 17:37 Відповісти
не маєш мільярда йди нах - так колись вихвалявся у срасії якийсь застройщик-шахрай
забув хто... зара сидить, політичний 😁
22.01.2026 07:44 Відповісти
це одноразова акція
21.01.2026 10:43 Відповісти
Це шабаш для розподілу Світу на сфери впливу. Нова формація старих клованів.
21.01.2026 10:44 Відповісти
Щось подібне, уже було зроблено фюлєром і сраліним у 20 столітті, під час розділення між ними кран Європи!! Чим усе це завершилося ….???!! ДСВ!! А тепер у 21 столітті, неук Трамп з *******, після Анкоріджу, роблять теж саме!!!!!
21.01.2026 16:37 Відповісти
Трамп не був би Трампом шоб не підкидати всяку муйню
21.01.2026 10:49 Відповісти
Краще б руда потвора полетіла на Марс з ілонкою і оголосила себе президентом Всесвіту.
21.01.2026 10:52 Відповісти
Не "швиди" - це все попереду... Трампа "понесло" на хвилі успіху" у Венесуелі. Він, від задоволення, примружився, і уявив, що він "ухопив Бога за бороду"... А насправді, виявилося, що він "тримає бика тряпочного, за ***...". Бо на вступ до "кишенькової ООН", імені Трампа, дали згоду або "недалекі" керівники країн, або диктатори. Правда, питання перших залишається ще "відкритим" - вони повинні ще отримать згоду своїх парламентів та урядів. Крім того, там же "хитрий фінт ушами" - спочатку (нібито), ця "Рада" буде створена, як "тимчасовий орган", який буде вирішувать лише питання Гази. Але "перспектива" планується такою, що її "повноваження" почнуть розповсюджувать на інші питання свотової безпеки. Тобто, "тимчасове" і "одноразове", Трамп спробує перетворить на "постійне". Але ж для "постійного" існує ООН! Але в ООН діє принцип "Одна країна - один голос". А Трамп робить спробу будівництва "Ради" на ІЄРАРХІЧНОМУ принципі "ВЕРШИТЕЛЬ (Трамп) - БЛИЗЬКЕ ОТОЧЕННЯ (фаворити Трампа, та ті, хто купив собі місце. Їх положення залежить від настрою Трампа) - "одобрямси", яких ніхто питать не буде...
21.01.2026 11:25 Відповісти
Трампон збирає таких як він сам старих пердунів
21.01.2026 16:30 Відповісти
"наймит народу"
21.01.2026 17:53 Відповісти
Назва не коректна бо туди запрошені вбивці тирани...-тому це "зрада миру"...
21.01.2026 10:56 Відповісти
"Рада миру" Трампа закінчиться разом з Трампом
21.01.2026 10:57 Відповісти
"завершение" Трампа - это вопрос пары лет максимум.

Идиот совершенно не соображает, что в 80 лет при постоянных перегрузках в виде молодой жены и ежемесячных полётов на расстояние 10 тысяч км с резкой сменой климата и часовых поясов, жить ему остаётся с гулькин куй...
21.01.2026 20:52 Відповісти
ти в курсі якій секс у чоловіків його віку?
😁
"це як грати у більярд мотузкою замість кію"
(Дастін Хоффман)
22.01.2026 07:46 Відповісти
не біда, рудий запросить до компанії ***** і бульбофюрера ще аятол, хамас, хесболу, талібан, аль-каїду
ото буде "рада миру"
21.01.2026 11:02 Відповісти
росія в "раді миру",я худею
21.01.2026 11:06 Відповісти
Трампон зрівняв себе з Труменом, запросив фуйла розділити Світ.
Решта статистів на кшталт орбана лукашенки та тих дурнів які увійдуть до "ради" будуть створювати видимість легитімності зібрання.
При цьому принизивши Китай.
21.01.2026 11:06 Відповісти
Китай і придумав цей цирк з двома клоунами і ішаком на підтанцьовці
21.01.2026 22:41 Відповісти
Найбільше бажання - щоб Бог змінив місцями росію і Канаду!
21.01.2026 11:07 Відповісти
тоді рудий з ****** зіллються у полум'яному екстазі
це буде квазі-утворення на заздрість панді
21.01.2026 11:32 Відповісти
Звичайно, а то ще й війну закінчити можна.
ЄС на це не піде, вони краще створять чергову коаліцію балакучих і розпланують для України бойові дії на 3 роки вперед.
21.01.2026 11:09 Відповісти
"Звичайно, а то ще й війну закінчити можна"

яку війну? и закончить как? с этой радой мира? да вы, батенька, извращенец
21.01.2026 11:54 Відповісти
Ого який наївний . Не з росії часом ?
21.01.2026 15:56 Відповісти
,,Рада миру"як і ООН --- помічні , як мертвому кадило .
21.01.2026 11:17 Відповісти
"І всім кричить "Я гуру, я учітель,несіть мені усі по три рубля- і мудрості я дам вам до ***!" А сам читать уміє по складам і голосно пердить в компанії дам". (С) Лесь Подерв'янський, великий митець всіх врімьон і народів.
21.01.2026 11:52 Відповісти
Приєднатись до ідіота - самому стати ідіотом...
21.01.2026 13:06 Відповісти
"Совет мира" - это не проконт роль за перемирием рашка - украина. Это Совет трампа и х**ла по разделению мира на сферы влияния.... А полезные идиоты, которые туда вступят будут ширмой легитимизации этого гоп-стопа... Ну и какую-то мелочь с общака им отвалят эт два бандита.
21.01.2026 13:53 Відповісти
Будет на пару с Лукашенко заседать ! Вершители мира .
21.01.2026 14:37 Відповісти
Das ist das Ergebnis der "Epstein-Partei" - ein pathologischer Zustand eines Lügners, Erpressers und Idioten. Dieser Mensch sollte in einer psychiatrischen Klinik sein und nicht das Amt des Präsidenten bekleiden. Er ist krank und unfähig.
21.01.2026 17:07 Відповісти
Ja, alles ist schlim, aber wo man ein Strait-Shirt finden kann?
21.01.2026 18:35 Відповісти
21.01.2026 21:51 Відповісти
А пам'ятаєте, як в 44му Рузвельт запропонував Гітлеру ввійти в раду миру? Ні? Я теж, бо такої дичини не було
21.01.2026 23:41 Відповісти
Трамп це просто капітуляція світової політичної системи управління світом, США це приречений пацієнт і тут навіть не проблема в республіканцях, ця проблема вже була видна при Байдені, війна в Україні могла вже закінчитися при демократах, але їхній коллективний розум!!!! Цього не захотів чі забоявся чі ще шось, але факт є !!! Розумне рішення не було приняте!!!! І світ це впитує !!!! Ці розумно слабі рішенння політичної еліти США !!!!
22.01.2026 07:17 Відповісти
 
 