РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17687 посетителей онлайн
Новости Трам создает Совет мира
13 539 46

Большинство стран ЕС отказались от участия в "Совете мира" Трампа, - FT

Трамп создал Совет мира: большинство стран ЕС не хотят присоединяться

Большинство стран Евросоюза не согласились присоединиться к "Совету мира" по приглашению Дональда Трампа.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Собеседники издания отмечают, что большинство стран ЕС отклонили приглашение в "Совет мира". В то же время там обеспокоены приглашением туда российского диктатора Владимира Путина.

Один из чиновников заявил, что спор Европы и Трампа по поводу Гренландии затмил запланированное внимание к Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Читайте: Канада может присоединиться к Совету мира Трампа, но не заплатит $1 млрд, - Минфин страны

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Читайте также: Лукашенко подписал присоединение Беларуси к "Совету мира" Трампа

Автор: 

США (29279) Евросоюз (18005) Совет мира (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Вступити в трампонівську "раду миру", це все одно, що зараз вступити в партію "слуга народу", або в гівно. Тхнути, від вступившого, буде всю решту життя.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:52 Ответить
+21
Пуйло розпочало руйнувати міджнародний порядок, а Трампушка хоче це закріпити якоюсь своєю хотєлкою. Фактично вони це зробили. Мудро поступає Китай - вижидає, коли ці двоє розвалять свої держави, щоб захопити їх ресурси голими руками.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:48 Ответить
+20
В часи коли все перевернуте з ніг на голову (чорне - це біле, мир - це війна, падіння економіки - це ріст, але від'ємний), то "Рада миру" - це "Клуб диктаторів". Он бульбафюрер уже погодився ввійти до нього.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво як це вирішиться у Польщі. Навроцкі гордий з такого запрошення, а Туск сміється з цього. Правда Навроцкі не має 1 мільярда.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:41 Ответить
На 3 роки без мільярда.
Мільярд - це типу золотий квиток у цю фуфлижню.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:51 Ответить
...без лярду і без права голосу... в раді поділу сфер впливу...
тр в своєму репертуарі: пуп землі... в мар - а- лаго понімаєшь лі
показать весь комментарий
21.01.2026 12:07 Ответить
У Польщі "гаманець" державний - в руках парламенту і уряду... Навроцький може тільки "поклянчить" у них той "мільярд"...
показать весь комментарий
21.01.2026 11:06 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 16:55 Ответить
Дурні, платять гопнику за повітря!!
показать весь комментарий
21.01.2026 16:33 Ответить
Наскільки я зрозумів ситуацію, мільярд треба платити якщо хочеш бути постійним членом. В тут цей клоун запрошує для вирішення ситуації в Газі. Такий собі пробний камінець.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:37 Ответить
не маєш мільярда йди нах - так колись вихвалявся у срасії якийсь застройщик-шахрай
забув хто... зара сидить, політичний 😁
показать весь комментарий
22.01.2026 07:44 Ответить
це одноразова акція
показать весь комментарий
21.01.2026 10:43 Ответить
Це шабаш для розподілу Світу на сфери впливу. Нова формація старих клованів.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:44 Ответить
Щось подібне, уже було зроблено фюлєром і сраліним у 20 столітті, під час розділення між ними кран Європи!! Чим усе це завершилося ….???!! ДСВ!! А тепер у 21 столітті, неук Трамп з *******, після Анкоріджу, роблять теж саме!!!!!
показать весь комментарий
21.01.2026 16:37 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 10:47 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 10:48 Ответить
Трамп не був би Трампом шоб не підкидати всяку муйню
показать весь комментарий
21.01.2026 10:49 Ответить
Краще б руда потвора полетіла на Марс з ілонкою і оголосила себе президентом Всесвіту.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:52 Ответить
Не "швиди" - це все попереду... Трампа "понесло" на хвилі успіху" у Венесуелі. Він, від задоволення, примружився, і уявив, що він "ухопив Бога за бороду"... А насправді, виявилося, що він "тримає бика тряпочного, за ***...". Бо на вступ до "кишенькової ООН", імені Трампа, дали згоду або "недалекі" керівники країн, або диктатори. Правда, питання перших залишається ще "відкритим" - вони повинні ще отримать згоду своїх парламентів та урядів. Крім того, там же "хитрий фінт ушами" - спочатку (нібито), ця "Рада" буде створена, як "тимчасовий орган", який буде вирішувать лише питання Гази. Але "перспектива" планується такою, що її "повноваження" почнуть розповсюджувать на інші питання свотової безпеки. Тобто, "тимчасове" і "одноразове", Трамп спробує перетворить на "постійне". Але ж для "постійного" існує ООН! Але в ООН діє принцип "Одна країна - один голос". А Трамп робить спробу будівництва "Ради" на ІЄРАРХІЧНОМУ принципі "ВЕРШИТЕЛЬ (Трамп) - БЛИЗЬКЕ ОТОЧЕННЯ (фаворити Трампа, та ті, хто купив собі місце. Їх положення залежить від настрою Трампа) - "одобрямси", яких ніхто питать не буде...
показать весь комментарий
21.01.2026 11:25 Ответить
Трампон збирає таких як він сам старих пердунів
показать весь комментарий
21.01.2026 16:30 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 10:52 Ответить
"наймит народу"
показать весь комментарий
21.01.2026 17:53 Ответить
Назва не коректна бо туди запрошені вбивці тирани...-тому це "зрада миру"...
показать весь комментарий
21.01.2026 10:56 Ответить
"Рада миру" Трампа закінчиться разом з Трампом
показать весь комментарий
21.01.2026 10:57 Ответить
"завершение" Трампа - это вопрос пары лет максимум.

Идиот совершенно не соображает, что в 80 лет при постоянных перегрузках в виде молодой жены и ежемесячных полётов на расстояние 10 тысяч км с резкой сменой климата и часовых поясов, жить ему остаётся с гулькин куй...
показать весь комментарий
21.01.2026 20:52 Ответить
ти в курсі якій секс у чоловіків його віку?
😁
"це як грати у більярд мотузкою замість кію"
(Дастін Хоффман)
показать весь комментарий
22.01.2026 07:46 Ответить
не біда, рудий запросить до компанії ***** і бульбофюрера ще аятол, хамас, хесболу, талібан, аль-каїду
ото буде "рада миру"
показать весь комментарий
21.01.2026 11:02 Ответить
росія в "раді миру",я худею
показать весь комментарий
21.01.2026 11:06 Ответить
Трампон зрівняв себе з Труменом, запросив фуйла розділити Світ.
Решта статистів на кшталт орбана лукашенки та тих дурнів які увійдуть до "ради" будуть створювати видимість легитімності зібрання.
При цьому принизивши Китай.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:06 Ответить
Китай і придумав цей цирк з двома клоунами і ішаком на підтанцьовці
показать весь комментарий
21.01.2026 22:41 Ответить
Найбільше бажання - щоб Бог змінив місцями росію і Канаду!
показать весь комментарий
21.01.2026 11:07 Ответить
тоді рудий з ****** зіллються у полум'яному екстазі
це буде квазі-утворення на заздрість панді
показать весь комментарий
21.01.2026 11:32 Ответить
Звичайно, а то ще й війну закінчити можна.
ЄС на це не піде, вони краще створять чергову коаліцію балакучих і розпланують для України бойові дії на 3 роки вперед.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:09 Ответить
"Звичайно, а то ще й війну закінчити можна"

яку війну? и закончить как? с этой радой мира? да вы, батенька, извращенец
показать весь комментарий
21.01.2026 11:54 Ответить
Ого який наївний . Не з росії часом ?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:56 Ответить
,,Рада миру"як і ООН --- помічні , як мертвому кадило .
показать весь комментарий
21.01.2026 11:17 Ответить
"І всім кричить "Я гуру, я учітель,несіть мені усі по три рубля- і мудрості я дам вам до ***!" А сам читать уміє по складам і голосно пердить в компанії дам". (С) Лесь Подерв'янський, великий митець всіх врімьон і народів.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:52 Ответить
Приєднатись до ідіота - самому стати ідіотом...
показать весь комментарий
21.01.2026 13:06 Ответить
"Совет мира" - это не проконт роль за перемирием рашка - украина. Это Совет трампа и х**ла по разделению мира на сферы влияния.... А полезные идиоты, которые туда вступят будут ширмой легитимизации этого гоп-стопа... Ну и какую-то мелочь с общака им отвалят эт два бандита.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:53 Ответить
Будет на пару с Лукашенко заседать ! Вершители мира .
показать весь комментарий
21.01.2026 14:37 Ответить
Das ist das Ergebnis der "Epstein-Partei" - ein pathologischer Zustand eines Lügners, Erpressers und Idioten. Dieser Mensch sollte in einer psychiatrischen Klinik sein und nicht das Amt des Präsidenten bekleiden. Er ist krank und unfähig.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:07 Ответить
Ja, alles ist schlim, aber wo man ein Strait-Shirt finden kann?
показать весь комментарий
21.01.2026 18:35 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 21:51 Ответить
А пам'ятаєте, як в 44му Рузвельт запропонував Гітлеру ввійти в раду миру? Ні? Я теж, бо такої дичини не було
показать весь комментарий
21.01.2026 23:41 Ответить
Трамп це просто капітуляція світової політичної системи управління світом, США це приречений пацієнт і тут навіть не проблема в республіканцях, ця проблема вже була видна при Байдені, війна в Україні могла вже закінчитися при демократах, але їхній коллективний розум!!!! Цього не захотів чі забоявся чі ще шось, але факт є !!! Розумне рішення не було приняте!!!! І світ це впитує !!!! Ці розумно слабі рішенння політичної еліти США !!!!
показать весь комментарий
22.01.2026 07:17 Ответить
 
 