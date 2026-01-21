Большинство стран ЕС отказались от участия в "Совете мира" Трампа, - FT
Большинство стран Евросоюза не согласились присоединиться к "Совету мира" по приглашению Дональда Трампа.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Собеседники издания отмечают, что большинство стран ЕС отклонили приглашение в "Совет мира". В то же время там обеспокоены приглашением туда российского диктатора Владимира Путина.
Один из чиновников заявил, что спор Европы и Трампа по поводу Гренландии затмил запланированное внимание к Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
Sashko Poweroid #551165
21.01.2026 10:52
Поділля16
21.01.2026 10:48
Добрий Дзядзьо #568312
21.01.2026 10:47
Мільярд - це типу золотий квиток у цю фуфлижню.
тр в своєму репертуарі: пуп землі... в мар - а- лаго понімаєшь лі
забув хто... зара сидить, політичний 😁
Идиот совершенно не соображает, что в 80 лет при постоянных перегрузках в виде молодой жены и ежемесячных полётов на расстояние 10 тысяч км с резкой сменой климата и часовых поясов, жить ему остаётся с гулькин куй...
😁
"це як грати у більярд мотузкою замість кію"
(Дастін Хоффман)
ото буде "рада миру"
Решта статистів на кшталт орбана лукашенки та тих дурнів які увійдуть до "ради" будуть створювати видимість легитімності зібрання.
При цьому принизивши Китай.
це буде квазі-утворення на заздрість панді
ЄС на це не піде, вони краще створять чергову коаліцію балакучих і розпланують для України бойові дії на 3 роки вперед.
яку війну? и закончить как? с этой радой мира? да вы, батенька, извращенец