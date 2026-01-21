Большинство стран ЕС отказались от участия в "Совете мира" Трампа, - FT

Большинство стран Евросоюза не согласились присоединиться к "Совету мира" по приглашению Дональда Трампа.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Собеседники издания отмечают, что большинство стран ЕС отклонили приглашение в "Совет мира". В то же время там обеспокоены приглашением туда российского диктатора Владимира Путина.

Один из чиновников заявил, что спор Европы и Трампа по поводу Гренландии затмил запланированное внимание к Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

