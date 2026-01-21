Італія відмовиться від членства у "Раді миру" Трампа

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що приєднання країни до "Ради миру", запропонованої президентом США Дональдом Трампом для управління Сектором Гази, є проблематичним і може суперечити італійській конституції.

За словами міністра, щодо участі Італії в ініціативі президента США "є деякі проблеми". Він не уточнив деталей, однак зазначив, що питання викликає серйозні застереження.

Італійська газета Corriere della Sera з посиланням на джерела повідомила, що Італія не братиме участі у Раді миру. Видання зазначає, що членство в цій структурі може порушувати положення конституції країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС обговорить можливість приєднання до "Ради миру"

Згідно з конституцією Італії, держава може приєднуватися до міжнародних організацій, які забезпечують "мир і справедливість між народами", лише "на рівних умовах з іншими державами". Це, за оцінками італійських джерел, несумісно з домінуючою роллю президента США в запропонованій "Раді миру".

Очікується, що в четвер на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп очолить церемонію створення "Ради миру". Водночас прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка підтримує теплі стосунки з президентом США, навряд чи відвідає захід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан погодився приєднатися до "Ради миру" Трампа

За інформацією агентства, запрошення приєднатися до "Ради миру" отримали близько 60 країн. Без застережень їх поки що прийняли лише кілька держав, зокрема Угорщина, Азербайджан, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати та Пакистан.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість країн ЄС відмовилися від участі в "Раді миру" Трампа, - FT