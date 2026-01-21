Італія відмовиться від членства у "Раді миру" Трампа
Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що приєднання країни до "Ради миру", запропонованої президентом США Дональдом Трампом для управління Сектором Гази, є проблематичним і може суперечити італійській конституції.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, щодо участі Італії в ініціативі президента США "є деякі проблеми". Він не уточнив деталей, однак зазначив, що питання викликає серйозні застереження.
Італійська газета Corriere della Sera з посиланням на джерела повідомила, що Італія не братиме участі у Раді миру. Видання зазначає, що членство в цій структурі може порушувати положення конституції країни.
Згідно з конституцією Італії, держава може приєднуватися до міжнародних організацій, які забезпечують "мир і справедливість між народами", лише "на рівних умовах з іншими державами". Це, за оцінками італійських джерел, несумісно з домінуючою роллю президента США в запропонованій "Раді миру".
Очікується, що в четвер на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп очолить церемонію створення "Ради миру". Водночас прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка підтримує теплі стосунки з президентом США, навряд чи відвідає захід.
За інформацією агентства, запрошення приєднатися до "Ради миру" отримали близько 60 країн. Без застережень їх поки що прийняли лише кілька держав, зокрема Угорщина, Азербайджан, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати та Пакистан.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
- Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы думаете почему это заявление сделала не она( премьер- министр ) , а министр финансов ?
стара європа обісрала недорозвиненого імбецила із піндосії!!!
так і полетить в свою маралагу немитий....
через великий океан.
Поки не почнуть називати речі своїми іменами, то так і будуть жувати жуйку про "двє стараньі канфлікта".
Раньше все списывали на его «нарциссизм». Думали что просто самовлюбленный мудак.
Его племянница, психолог Мэри Трамп, говорила про нарциссическое и антисоциальное расстройство личности. Но болезнь, похоже прогрессирует. А возраст только подливает масла..
Раньше он хоть как-то держал себя в руках. Все же необходимость победить на выборах как то ещё сдерживала. Сейчас же мы видим классическую картину распада мышления.
Это не я придумал. Клинические психологи, наблюдая за его речами, отмечают конкретные вещи: его мысль перестала быть линейной.
Он начинает говорить об одном, скачет на другое, а через минуту мы оказываемся в третьем, офигивая как туда попали.
В психиатрии это называется тангенциальностью и обстоятельностью. Это не стиль, это симптом. Когда на совещании по Украине и Газе он 13 минут несвязно говорит об украшении Белого дома - это оно самое!
Добавьте сюда фонеемическую парафазию - когда человек путает звуки в словах, не может произнести знакомое слово. Это один из тревожных звоночков.
А постоянное повторение одних и тех же мыслей, как заевшая пластинка?
Неврологи и гериатры в таких случаях говорят, что мозг уже не уверен, что информация была передана, вот он и пытается доносить её снова и снова.
Вы в курсе, что он повторил что остановит войну с Украиной 53 раза и это только то, что попало на видео..
И на этот фон накладывается махровый злокачественный нарциссизм. Тот самый, который описывали ещё как попытку объяснить психологию Гитлера: смесь нарциссизма, антисоциальности (отсутствие совести), паранойи и садизма.
Он не просто врёт. Он создаёт свою реальность. И продавливает свою версию любыми путями.
Но с ослаблением когнитивного контроля, эта конструкция рушится, обнажая чистый, неконтролируемый бред.
Отсюда и эти сверхценные идеи:
Нобелевская премия.
Покупка Гренландии.
«Совет мира» с диктаторами за миллиард.
Угрозы Норвегии из-за премии.
Это не переговоры. Это паранойяльная фиксация, помноженная на манию величия. Его мышление не просто искажено - оно фрагментировано.
Виктор Пипа