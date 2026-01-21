Страны Ближнего Востока и Азии присоединятся к Совету мира по Газе

Восемь государств Ближнего Востока и Азии подтвердили готовность присоединиться к Совету мира по Сектору Газа, инициированному президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Катара.

В группу стран вошли:

Катар;

Турция;

Саудовская Аравия;

Пакистан;

Объединенные Арабские Эмираты;

Индонезия;

Египет;

Иордания.

Решение было принято на уровне министров иностранных дел, которые поддержали инициативу Соединенных Штатов.

Решение стран и процедура присоединения

В совместном заявлении отмечается, что главы внешнеполитических ведомств положительно оценили приглашение, направленное их лидерам президентом США.

"Министры иностранных дел... приветствуют приглашение, направленное их лидерам президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом присоединиться к Совету мира", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что все государства будут проходить процедуру присоединения в соответствии с собственным законодательством. При этом Египет, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты уже публично объявили о своем вхождении в Совет мира.

Состав Совета мира и международная реакция

Ранее о намерении присоединиться к Совету мира заявили Израиль, Марокко, Аргентина, Венгрия и Беларусь. В то же время Франция, Дания, Норвегия и Швеция отказались от участия в инициативе.

Приглашение получили около 60 мировых лидеров. Первым председателем Совета мира стал Дональд Трамп.

В структуре Совета действуют исполнительный комитет и исполнительный совет по вопросам Сектора Газа. В их состав входят, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Кроме того, под эгидой Совета мира создан Палестинский национальный комитет по управлению Сектором Газа. Его возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Совету мира" по Сектору Газа. Зеленский подчеркнул, что ему сложно представить участие Украины в органе, в который также приглашены российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

