Новости Трам создает Совет мира
1 545 14

Страны Ближнего Востока и Азии присоединятся к Совету мира по Газе

Совет мира Трампа

Восемь государств Ближнего Востока и Азии подтвердили готовность присоединиться к Совету мира по Сектору Газа, инициированному президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Катара.

В группу стран вошли:

  • Катар;
  • Турция;
  • Саудовская Аравия;
  • Пакистан;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Индонезия;
  • Египет;
  • Иордания.

Решение было принято на уровне министров иностранных дел, которые поддержали инициативу Соединенных Штатов.

Читайте: Азербайджан согласился присоединиться к "Совету мира" Трампа

Решение стран и процедура присоединения

В совместном заявлении отмечается, что главы внешнеполитических ведомств положительно оценили приглашение, направленное их лидерам президентом США.

"Министры иностранных дел... приветствуют приглашение, направленное их лидерам президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом присоединиться к Совету мира", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что все государства будут проходить процедуру присоединения в соответствии с собственным законодательством. При этом Египет, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты уже публично объявили о своем вхождении в Совет мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада может присоединиться к Совету мира Трампа, но не заплатит $1 млрд, - Минфин страны

Состав Совета мира и международная реакция

Ранее о намерении присоединиться к Совету мира заявили Израиль, Марокко, Аргентина, Венгрия и Беларусь. В то же время Франция, Дания, Норвегия и Швеция отказались от участия в инициативе.

  • Приглашение получили около 60 мировых лидеров. Первым председателем Совета мира стал Дональд Трамп.

Читайте также: Норвегия отказалась присоединяться к "Совету мира" Трампа: "Ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право"

В структуре Совета действуют исполнительный комитет и исполнительный совет по вопросам Сектора Газа. В их состав входят, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Кроме того, под эгидой Совета мира создан Палестинский национальный комитет по управлению Сектором Газа. Его возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Совету мира" по Сектору Газа. Зеленский подчеркнул, что ему сложно представить участие Украины в органе, в который также приглашены российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай получил приглашение от США в "Совет мира" относительно Газы

Імператор, блдь
А как психиатры смотрят на это шоу? На мой взгляд это уже не политика, а наглядное пособие по клинической психиатрии, разворачивающееся в прямом эфире. И самое страшное, что зрителям уже не до смеха.

Раньше все списывали на его «нарциссизм». Думали что просто самовлюбленный мудак.

Его племянница, психолог Мэри Трамп, говорила про нарциссическое и антисоциальное расстройство личности. Но болезнь, похоже прогрессирует. А возраст только подливает масла..

Раньше он хоть как-то держал себя в руках. Все же необходимость победить на выборах как то ещё сдерживала. Сейчас же мы видим классическую картину распада мышления.

Это не я придумал. Клинические психологи, наблюдая за его речами, отмечают конкретные вещи: его мысль перестала быть линейной.

Он начинает говорить об одном, скачет на другое, а через минуту мы оказываемся в третьем, офигивая как туда попали.

В психиатрии это называется тангенциальностью и обстоятельностью. Это не стиль, это симптом. Когда на совещании по Украине и Газе он 13 минут несвязно говорит об украшении Белого дома - это оно самое!

Добавьте сюда фонеемическую парафазию - когда человек путает звуки в словах, не может произнести знакомое слово. Это один из тревожных звоночков.

А постоянное повторение одних и тех же мыслей, как заевшая пластинка?
Неврологи и гериатры в таких случаях говорят, что мозг уже не уверен, что информация была передана, вот он и пытается доносить её снова и снова.

Вы в курсе, что он повторил что остановит войну с Украиной 53 раза и это только то, что попало на видео..

И на этот фон накладывается махровый злокачественный нарциссизм. Тот самый, который описывали ещё как попытку объяснить психологию Гитлера: смесь нарциссизма, антисоциальности (отсутствие совести), паранойи и садизма.

Он не просто врёт. Он создаёт свою реальность. И продавливает свою версию любыми путями.
Но с ослаблением когнитивного контроля, эта конструкция рушится, обнажая чистый, неконтролируемый бред.

Отсюда и эти сверхценные идеи:

Нобелевская премия.
Покупка Гренландии.
«Совет мира» с диктаторами за миллиард.
Угрозы Норвегии из-за премии.

Это не переговоры. Это паранойяльная фиксация, помноженная на манию величия. Его мышление не просто искажено - оно фрагментировано.
Виктор Пипа.
Руда схиблена мавпа формує "клуб власних інтересів" з платним входом в 1млрд долярів (собі в кишеню) і можливістю забороняти будь-що, що не сподобається власнику клубу (право "вето").

В мене лише одна анологія: нову клініку з проблем психічного здоров'я відкриває людина, що є паціентом іншої клініки, де проходить курс примусового лікування від сильних психічних розладів і проблемами зі сприйняттям реальності.
Ідіот що за день збагатився на 8 мільярдів , блдь До того араби не знали куди гроші дівати - то літаки золотом обклеювали , то верблюдам персональних фітнес-тренерів наймали , а тут така розвага - купи американського президента за мільярд .... вони там родинами почнуть у ту "раду миру вступати " , ну і верблюдів своїх туди "вступлять " ((
гутерреш погодився також. радий бути в раді і служити у донні на побігеньках - радісно повідомив щасливчик ))
Ну ж палестинцям будувати збираються,то й нехай.
А потім скажуть: дєнєг нєт ну ви дєржитєсь, хіба що крім Катару і Савудівської Аравії з ОАЕ, у тих дєнєг хоть Міндічєм жуй, лярд туда, лярд сюда
Та ці куди вгодно приєднаються. А толку? Деякі і з ****** хороводи водять...
Кому це потрібно? Трампу ? Нехай сам там добирається.
Ну невже їм не зрозуміло що так звана - рада миру , якою керуватиме одноосібно - іржаве підрило , це буде не рада , а цирк шапіто .? Всі інші хто там сидітиме будуть виконувати роль меблів . !
Буде Рада карішніва…
Приєднались бідні країни, які нічого не мають і дуже запопадливі на бабло.Рудий купив їх щоб остаточно не опростоволоситись.
Зовсім хворий став !
