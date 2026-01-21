Страны Ближнего Востока и Азии присоединятся к Совету мира по Газе
Восемь государств Ближнего Востока и Азии подтвердили готовность присоединиться к Совету мира по Сектору Газа, инициированному президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Катара.
В группу стран вошли:
- Катар;
- Турция;
- Саудовская Аравия;
- Пакистан;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Индонезия;
- Египет;
- Иордания.
Решение было принято на уровне министров иностранных дел, которые поддержали инициативу Соединенных Штатов.
Решение стран и процедура присоединения
В совместном заявлении отмечается, что главы внешнеполитических ведомств положительно оценили приглашение, направленное их лидерам президентом США.
"Министры иностранных дел... приветствуют приглашение, направленное их лидерам президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом присоединиться к Совету мира", – говорится в заявлении.
Также сообщается, что все государства будут проходить процедуру присоединения в соответствии с собственным законодательством. При этом Египет, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты уже публично объявили о своем вхождении в Совет мира.
Состав Совета мира и международная реакция
Ранее о намерении присоединиться к Совету мира заявили Израиль, Марокко, Аргентина, Венгрия и Беларусь. В то же время Франция, Дания, Норвегия и Швеция отказались от участия в инициативе.
- Приглашение получили около 60 мировых лидеров. Первым председателем Совета мира стал Дональд Трамп.
В структуре Совета действуют исполнительный комитет и исполнительный совет по вопросам Сектора Газа. В их состав входят, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Кроме того, под эгидой Совета мира создан Палестинский национальный комитет по управлению Сектором Газа. Его возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.
Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Совету мира" по Сектору Газа. Зеленский подчеркнул, что ему сложно представить участие Украины в органе, в который также приглашены российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В мене лише одна анологія: нову клініку з проблем психічного здоров'я відкриває людина, що є паціентом іншої клініки, де проходить курс примусового лікування від сильних психічних розладів і проблемами зі сприйняттям реальності.
Раньше все списывали на его «нарциссизм». Думали что просто самовлюбленный мудак.
Его племянница, психолог Мэри Трамп, говорила про нарциссическое и антисоциальное расстройство личности. Но болезнь, похоже прогрессирует. А возраст только подливает масла..
Раньше он хоть как-то держал себя в руках. Все же необходимость победить на выборах как то ещё сдерживала. Сейчас же мы видим классическую картину распада мышления.
Это не я придумал. Клинические психологи, наблюдая за его речами, отмечают конкретные вещи: его мысль перестала быть линейной.
Он начинает говорить об одном, скачет на другое, а через минуту мы оказываемся в третьем, офигивая как туда попали.
В психиатрии это называется тангенциальностью и обстоятельностью. Это не стиль, это симптом. Когда на совещании по Украине и Газе он 13 минут несвязно говорит об украшении Белого дома - это оно самое!
Добавьте сюда фонеемическую парафазию - когда человек путает звуки в словах, не может произнести знакомое слово. Это один из тревожных звоночков.
А постоянное повторение одних и тех же мыслей, как заевшая пластинка?
Неврологи и гериатры в таких случаях говорят, что мозг уже не уверен, что информация была передана, вот он и пытается доносить её снова и снова.
Вы в курсе, что он повторил что остановит войну с Украиной 53 раза и это только то, что попало на видео..
И на этот фон накладывается махровый злокачественный нарциссизм. Тот самый, который описывали ещё как попытку объяснить психологию Гитлера: смесь нарциссизма, антисоциальности (отсутствие совести), паранойи и садизма.
Он не просто врёт. Он создаёт свою реальность. И продавливает свою версию любыми путями.
Но с ослаблением когнитивного контроля, эта конструкция рушится, обнажая чистый, неконтролируемый бред.
Отсюда и эти сверхценные идеи:
Нобелевская премия.
Покупка Гренландии.
«Совет мира» с диктаторами за миллиард.
Угрозы Норвегии из-за премии.
Это не переговоры. Это паранойяльная фиксация, помноженная на манию величия. Его мышление не просто искажено - оно фрагментировано.
Виктор Пипа.