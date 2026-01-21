Новини Трамп створює Раду миру
1 545 14

Країни Близького Сходу та Азії приєднаються до Ради миру по Газі

Рада Миру Трампа

Вісім держав Близького Сходу та Азії підтвердили готовність приєднатися до Ради миру щодо Сектору Гази, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Катару.

До групи країн увійшли:

  • Катар;
  • Туреччина;
  • Саудівська Аравія;
  • Пакистан;
  • Об’єднані Арабські Емірати;
  • Індонезія;
  • Єгипет ;
  • Йорданія.

Рішення було ухвалене на рівні міністрів закордонних справ, які підтримали ініціативу Сполучених Штатів.

Читайте: Азербайджан погодився приєднатися до "Ради миру" Трампа

Рішення країн і процедура приєднання

У спільній заяві зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств позитивно оцінили запрошення, направлене їхнім лідерам президентом США.

"Міністри закордонних справ… вітають запрошення, направлене їхнім лідерам президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом приєднатися до Ради миру", – йдеться в заяві.

Також повідомляється, що всі держави проходитимуть процедуру приєднання відповідно до власного законодавства. При цьому Єгипет, Пакистан та Об’єднані Арабські Емірати вже публічно оголосили про своє входження до Ради миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада може приєднатися до Ради миру Трампа, але не заплатить $1 млрд, - Мінфін країни

Склад Ради миру та міжнародна реакція

Раніше про намір долучитися до Ради миру заявили Ізраїль, Марокко, Аргентина, Угорщина та Білорусь. Водночас Франція, Данія, Норвегія та Швеція відмовилися від участі в ініціативі.

  • Запрошення отримали близько 60 світових лідерів. Першим головою Ради миру став Дональд Трамп.

Також читайте: Норвегія відмовилася приєднуватися до "Ради миру" Трампа: "Ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право"

У структурі Ради діють виконавчий комітет та виконавча рада з питань Сектору Гази. До їх складу входять, зокрема, державний секретар США Марко Рубіо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Крім того, під егідою Ради миру створено Палестинський національний комітет з управління Сектором Гази. Його очолив колишній віцепрем’єр Палестинської національної адміністрації Алі Шаат.

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до "Ради миру" щодо Сектора Гази. Зеленський наголосив, що йому складно уявити участь України в органі, до якого також запрошені російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай отримав запрошення від США до "Ради миру" щодо Гази

Азія (97) Сектор Гази (204) Близький Схід (307) Трамп Дональд (8747) Рада миру (33)
Топ коментарі
+4
Імператор, блдь
показати весь коментар
21.01.2026 20:46 Відповісти
+4
А как психиатры смотрят на это шоу? На мой взгляд это уже не политика, а наглядное пособие по клинической психиатрии, разворачивающееся в прямом эфире. И самое страшное, что зрителям уже не до смеха.

Раньше все списывали на его «нарциссизм». Думали что просто самовлюбленный мудак.

Его племянница, психолог Мэри Трамп, говорила про нарциссическое и антисоциальное расстройство личности. Но болезнь, похоже прогрессирует. А возраст только подливает масла..

Раньше он хоть как-то держал себя в руках. Все же необходимость победить на выборах как то ещё сдерживала. Сейчас же мы видим классическую картину распада мышления.

Это не я придумал. Клинические психологи, наблюдая за его речами, отмечают конкретные вещи: его мысль перестала быть линейной.

Он начинает говорить об одном, скачет на другое, а через минуту мы оказываемся в третьем, офигивая как туда попали.

В психиатрии это называется тангенциальностью и обстоятельностью. Это не стиль, это симптом. Когда на совещании по Украине и Газе он 13 минут несвязно говорит об украшении Белого дома - это оно самое!

Добавьте сюда фонеемическую парафазию - когда человек путает звуки в словах, не может произнести знакомое слово. Это один из тревожных звоночков.

А постоянное повторение одних и тех же мыслей, как заевшая пластинка?
Неврологи и гериатры в таких случаях говорят, что мозг уже не уверен, что информация была передана, вот он и пытается доносить её снова и снова.

Вы в курсе, что он повторил что остановит войну с Украиной 53 раза и это только то, что попало на видео..

И на этот фон накладывается махровый злокачественный нарциссизм. Тот самый, который описывали ещё как попытку объяснить психологию Гитлера: смесь нарциссизма, антисоциальности (отсутствие совести), паранойи и садизма.

Он не просто врёт. Он создаёт свою реальность. И продавливает свою версию любыми путями.
Но с ослаблением когнитивного контроля, эта конструкция рушится, обнажая чистый, неконтролируемый бред.

Отсюда и эти сверхценные идеи:

Нобелевская премия.
Покупка Гренландии.
«Совет мира» с диктаторами за миллиард.
Угрозы Норвегии из-за премии.

Это не переговоры. Это паранойяльная фиксация, помноженная на манию величия. Его мышление не просто искажено - оно фрагментировано.
Виктор Пипа.
показати весь коментар
21.01.2026 21:20 Відповісти
+3
Руда схиблена мавпа формує "клуб власних інтересів" з платним входом в 1млрд долярів (собі в кишеню) і можливістю забороняти будь-що, що не сподобається власнику клубу (право "вето").

В мене лише одна анологія: нову клініку з проблем психічного здоров'я відкриває людина, що є паціентом іншої клініки, де проходить курс примусового лікування від сильних психічних розладів і проблемами зі сприйняттям реальності.
показати весь коментар
21.01.2026 20:56 Відповісти
Ідіот що за день збагатився на 8 мільярдів , блдь До того араби не знали куди гроші дівати - то літаки золотом обклеювали , то верблюдам персональних фітнес-тренерів наймали , а тут така розвага - купи американського президента за мільярд .... вони там родинами почнуть у ту "раду миру вступати " , ну і верблюдів своїх туди "вступлять " ((
🤪
гутерреш погодився також. радий бути в раді і служити у донні на побігеньках - радісно повідомив щасливчик ))
Ну ж палестинцям будувати збираються,то й нехай.
А потім скажуть: дєнєг нєт ну ви дєржитєсь, хіба що крім Катару і Савудівської Аравії з ОАЕ, у тих дєнєг хоть Міндічєм жуй, лярд туда, лярд сюда
Та ці куди вгодно приєднаються. А толку? Деякі і з ****** хороводи водять...
Кому це потрібно? Трампу ? Нехай сам там добирається.
Ну невже їм не зрозуміло що так звана - рада миру , якою керуватиме одноосібно - іржаве підрило , це буде не рада , а цирк шапіто .? Всі інші хто там сидітиме будуть виконувати роль меблів . !
Буде Рада карішніва…
Приєднались бідні країни, які нічого не мають і дуже запопадливі на бабло.Рудий купив їх щоб остаточно не опростоволоситись.
Зовсім хворий став !
