Країни Близького Сходу та Азії приєднаються до Ради миру по Газі

Вісім держав Близького Сходу та Азії підтвердили готовність приєднатися до Ради миру щодо Сектору Гази, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Катару.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

До групи країн увійшли:

Катар;

Туреччина;

Саудівська Аравія;

Пакистан;

Об’єднані Арабські Емірати;

Індонезія;

Єгипет ;

Йорданія.

Рішення було ухвалене на рівні міністрів закордонних справ, які підтримали ініціативу Сполучених Штатів.

Рішення країн і процедура приєднання

У спільній заяві зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств позитивно оцінили запрошення, направлене їхнім лідерам президентом США.

"Міністри закордонних справ… вітають запрошення, направлене їхнім лідерам президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом приєднатися до Ради миру", – йдеться в заяві.

Також повідомляється, що всі держави проходитимуть процедуру приєднання відповідно до власного законодавства. При цьому Єгипет, Пакистан та Об’єднані Арабські Емірати вже публічно оголосили про своє входження до Ради миру.

Склад Ради миру та міжнародна реакція

Раніше про намір долучитися до Ради миру заявили Ізраїль, Марокко, Аргентина, Угорщина та Білорусь. Водночас Франція, Данія, Норвегія та Швеція відмовилися від участі в ініціативі.

Запрошення отримали близько 60 світових лідерів. Першим головою Ради миру став Дональд Трамп.

У структурі Ради діють виконавчий комітет та виконавча рада з питань Сектору Гази. До їх складу входять, зокрема, державний секретар США Марко Рубіо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Крім того, під егідою Ради миру створено Палестинський національний комітет з управління Сектором Гази. Його очолив колишній віцепрем’єр Палестинської національної адміністрації Алі Шаат.

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до "Ради миру" щодо Сектора Гази. Зеленський наголосив, що йому складно уявити участь України в органі, до якого також запрошені російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

