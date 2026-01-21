Країни Близького Сходу та Азії приєднаються до Ради миру по Газі
Вісім держав Близького Сходу та Азії підтвердили готовність приєднатися до Ради миру щодо Сектору Гази, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Катару.
До групи країн увійшли:
- Катар;
- Туреччина;
- Саудівська Аравія;
- Пакистан;
- Об’єднані Арабські Емірати;
- Індонезія;
- Єгипет ;
- Йорданія.
Рішення було ухвалене на рівні міністрів закордонних справ, які підтримали ініціативу Сполучених Штатів.
Рішення країн і процедура приєднання
У спільній заяві зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств позитивно оцінили запрошення, направлене їхнім лідерам президентом США.
"Міністри закордонних справ… вітають запрошення, направлене їхнім лідерам президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом приєднатися до Ради миру", – йдеться в заяві.
Також повідомляється, що всі держави проходитимуть процедуру приєднання відповідно до власного законодавства. При цьому Єгипет, Пакистан та Об’єднані Арабські Емірати вже публічно оголосили про своє входження до Ради миру.
Склад Ради миру та міжнародна реакція
Раніше про намір долучитися до Ради миру заявили Ізраїль, Марокко, Аргентина, Угорщина та Білорусь. Водночас Франція, Данія, Норвегія та Швеція відмовилися від участі в ініціативі.
- Запрошення отримали близько 60 світових лідерів. Першим головою Ради миру став Дональд Трамп.
У структурі Ради діють виконавчий комітет та виконавча рада з питань Сектору Гази. До їх складу входять, зокрема, державний секретар США Марко Рубіо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та спецпосланець президента США Стів Віткофф.
Крім того, під егідою Ради миру створено Палестинський національний комітет з управління Сектором Гази. Його очолив колишній віцепрем’єр Палестинської національної адміністрації Алі Шаат.
Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до "Ради миру" щодо Сектора Гази. Зеленський наголосив, що йому складно уявити участь України в органі, до якого також запрошені російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
В мене лише одна анологія: нову клініку з проблем психічного здоров'я відкриває людина, що є паціентом іншої клініки, де проходить курс примусового лікування від сильних психічних розладів і проблемами зі сприйняттям реальності.
Раньше все списывали на его «нарциссизм». Думали что просто самовлюбленный мудак.
Его племянница, психолог Мэри Трамп, говорила про нарциссическое и антисоциальное расстройство личности. Но болезнь, похоже прогрессирует. А возраст только подливает масла..
Раньше он хоть как-то держал себя в руках. Все же необходимость победить на выборах как то ещё сдерживала. Сейчас же мы видим классическую картину распада мышления.
Это не я придумал. Клинические психологи, наблюдая за его речами, отмечают конкретные вещи: его мысль перестала быть линейной.
Он начинает говорить об одном, скачет на другое, а через минуту мы оказываемся в третьем, офигивая как туда попали.
В психиатрии это называется тангенциальностью и обстоятельностью. Это не стиль, это симптом. Когда на совещании по Украине и Газе он 13 минут несвязно говорит об украшении Белого дома - это оно самое!
Добавьте сюда фонеемическую парафазию - когда человек путает звуки в словах, не может произнести знакомое слово. Это один из тревожных звоночков.
А постоянное повторение одних и тех же мыслей, как заевшая пластинка?
Неврологи и гериатры в таких случаях говорят, что мозг уже не уверен, что информация была передана, вот он и пытается доносить её снова и снова.
Вы в курсе, что он повторил что остановит войну с Украиной 53 раза и это только то, что попало на видео..
И на этот фон накладывается махровый злокачественный нарциссизм. Тот самый, который описывали ещё как попытку объяснить психологию Гитлера: смесь нарциссизма, антисоциальности (отсутствие совести), паранойи и садизма.
Он не просто врёт. Он создаёт свою реальность. И продавливает свою версию любыми путями.
Но с ослаблением когнитивного контроля, эта конструкция рушится, обнажая чистый, неконтролируемый бред.
Отсюда и эти сверхценные идеи:
Нобелевская премия.
Покупка Гренландии.
«Совет мира» с диктаторами за миллиард.
Угрозы Норвегии из-за премии.
Это не переговоры. Это паранойяльная фиксация, помноженная на манию величия. Его мышление не просто искажено - оно фрагментировано.
Виктор Пипа.