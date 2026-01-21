Путін погодився вступити до "Ради миру" Трампа: Росія хоче використати заморожені в США активи

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що погоджується на участь Росії у "Раді миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, але лише за умови використання заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на Радбезі РФ цитують росЗМІ.

За словами Путіна, він нібито отримав особисте звернення від Трампа з пропозицією долучитися до "Ради миру" і подякував йому за пропозицію.

Водночас він доручив своєму МЗС вивчити цю ініціативу, проконсультуватися з "партнерами", після чого Москва ухвалить остаточне рішення.

Умови Росії

Крім того, лідер Кремля висунув свої умови на участь Росії у "Раді миру" Трампа:

"Вже зараз, навіть до вирішення нашого питання про участь у складі та самій роботі "Ради миру", з огляду на особливі відносини Росії з палестинським народом, ми могли б, я думаю, направити до "Ради миру" 1 мільярд доларів США із заморожених ще за колишньої адміністрації США російських активів".

Кошти на відбудову територій у "зоні СВО"

Також, за словами російського диктатора, Москва нібито обговорює з Вашингтоном можливість використання цих заморожених активів для "відновлення територій" у зоні бойових дій, ймовірно, маючи на увазі, окуповані території України. Це можливо, додав Путін, після укладення мирної угоди з Україною.

"Рада миру" Дональда Трампа: що відомо

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

