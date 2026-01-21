УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6978 відвідувачів онлайн
Новини Трамп створює Раду миру
4 500 32

Путін погодився вступити до "Ради миру" Трампа: Росія хоче використати заморожені в США активи

Путін та Трамп

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що погоджується на участь Росії у "Раді миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, але лише за умови використання заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на Радбезі РФ цитують росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Путіна, він нібито отримав особисте звернення від Трампа з пропозицією долучитися до "Ради миру" і подякував йому за пропозицію.

Водночас він доручив своєму МЗС вивчити цю ініціативу, проконсультуватися з "партнерами", після чого Москва ухвалить остаточне рішення.

Умови Росії

Крім того, лідер Кремля висунув свої умови на участь Росії у "Раді миру" Трампа:

"Вже зараз, навіть до вирішення нашого питання про участь у складі та самій роботі "Ради миру", з огляду на особливі відносини Росії з палестинським народом, ми могли б, я думаю, направити до "Ради миру" 1 мільярд доларів США із заморожених ще за колишньої адміністрації США російських активів".

Кошти на відбудову територій у "зоні СВО"

Також, за словами російського диктатора, Москва нібито обговорює з Вашингтоном можливість використання цих заморожених активів для "відновлення територій" у зоні бойових дій, ймовірно, маючи на увазі, окуповані території України. Це можливо, додав Путін, після укладення мирної угоди з Україною.

"Рада миру" Дональда Трампа: що відомо

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

Заяви Путіна

Автор: 

путін володимир (25300) росія (69727) США (26389) Трамп Дональд (8755) Рада миру (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
А ІДІЛ буде у Раді миру?
показати весь коментар
21.01.2026 22:32
+25
Талібан ще треба запросити.
показати весь коментар
21.01.2026 22:33
+24
Розморозять .Трамп погодиться на 1 мільярд. він не те що, маму рідну продасть, а і всю Америку за гроші.
показати весь коментар
21.01.2026 22:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахахах!!!
А Лука?
показати весь коментар
21.01.2026 22:30
лука картами козирними з позначками напрямків здасть.

.
показати весь коментар
22.01.2026 00:43
А ІДІЛ буде у Раді миру?
показати весь коментар
21.01.2026 22:32
Талібан ще треба запросити.
показати весь коментар
21.01.2026 22:33
І тюрбан і тадібан і зелений балаган
показати весь коментар
22.01.2026 02:29
Майстерно розігрує партію. Використовує всі козирі. Джокер сидить у Вашингтоні.
показати весь коментар
21.01.2026 22:35
джокеру залишилось максимум три роки, а потім буде доміно -

всі його покручі з рєдкозьомами посипляться разом з дружбанами- глитаями

.
показати весь коментар
22.01.2026 00:46
Активи міняє на 1 млрд вступу?
показати весь коментар
21.01.2026 22:35
Розморозять .Трамп погодиться на 1 мільярд. він не те що, маму рідну продасть, а і всю Америку за гроші.
показати весь коментар
21.01.2026 22:40 Відповісти
На×уй послані богами знайшли одне одного.
показати весь коментар
21.01.2026 22:36
внесок: один млрд готівкою!
як, всі внесуть, мудрий доні, закриє раду миру імені трампа.
але, меморіальну табличку приб'є на фасад.
показати весь коментар
21.01.2026 22:38
Ага, зараз він закриє!!!
Оця мертвонароджена "рада миру" створена лише для того, щоб донні отримав пожиттєву недоторканість. Бо, якщо все ж таки він не зможе скасувати вибори в Штатах, йому світить буцегарня до залишків життя. А так ні - він пам'ятник, хто ж його посадить!
показати весь коментар
22.01.2026 10:07
"Рада диктаторів миру" (світу)
показати весь коментар
21.01.2026 22:42
Рашка в раді миру це на кшталт бжоли проти меду?
показати весь коментар
21.01.2026 22:44
Осама не дожив ...
показати весь коментар
21.01.2026 22:46
думка зрозуміла, а то б доня і його запросив в "раду миру".
показати весь коментар
21.01.2026 22:55
доня, пожиттевий камандир висонаної з пес його знає якої сосульки з правом рішалки, і ***** його член його?
о дають нарциси!
показати весь коментар
21.01.2026 22:46
Це буде рада імені - іх велічєства , Донні трампа всемогущєго , короля міра .. Все вирішуватиме він особисто , хто з ним буде не згоден - нах з пляжу .
Роль інших буде зводитись до піддакування і підгавкування іржавому ..
Цікаво як таку роль , відведену ***** у тій раді , роль трампівського холопа тобто , сприйме вороже налаштована до США - публіка на болотах .!?
показати весь коментар
21.01.2026 22:46
як буба ломанеться в цю срань?
забийте його, хлопці...
показати весь коментар
21.01.2026 22:49
Ти коли трампа забєш?
показати весь коментар
22.01.2026 09:36
Інтуїція мені підказує, що це ***** вигадало цю раду миру, а дупориле руде ***** підхопило ідею та почало втілювати її у життя.
***** плєшиве знову всіх обхитрило. Розморожені активи, повернення у велику політику, зруйноване НАТО та ЄС . Життя вдалося.
показати весь коментар
21.01.2026 22:49
Трамп ті заморожені гроші на себе записав, а тут путін на них зазихає. Ну і дурень.
показати весь коментар
21.01.2026 23:14
Тобто ціль ***** не мір а зняття санкцій і витягнути свої заморожені активи. А ви дебіли повірили що ***** міру хоче?
показати весь коментар
21.01.2026 23:16
Ніхто не вірить , що ***** хоче миру - але , схоже , це всих влаштовує !
показати весь коментар
21.01.2026 23:24
показати весь коментар
21.01.2026 23:17
хйло збирається вкласти 1 млрд $ у Палестину?

Ізраїль, ваше слово.
показати весь коментар
21.01.2026 23:41
а хто сказав що це вкладення в якусь там палестину?
То просто особистий фонд трампа)))
показати весь коментар
22.01.2026 00:05
Просто такий собі "хвісти виляє псом".
Це наіть цікаво у нашому світі 1984.))))
показати весь коментар
22.01.2026 00:04
А це корупція світового масштабу чи ще ні?
показати весь коментар
22.01.2026 00:24
тільки один Ізраїль зрозумів
що це за гешефт
показати весь коментар
22.01.2026 07:39
НУ ДЫБИЛИЗМ
показати весь коментар
22.01.2026 10:35
Фух-х, ну хоч путлер не потребував щоб йому особисто мільярд заплатили! У цій справі викривлено все. Країна, де за плакат "миру мир" саджають у тюрму на роки, сама вступає у "Раду мира"
показати весь коментар
22.01.2026 16:05
 
 