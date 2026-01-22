США хочуть довести війну до такого стану, щоб РФ ніколи не атакувала Україну знову, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що головним супротивником Альянсу є Росія, тому не варто відволікатися на суперечку щодо Гренландії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це він сказав на полях форуму в Давосі.

Що відомо?

Це, за його словами, означає, що Україні варто надати необхідну військову допомогу, зокрема ракети до ППО для відбиття російських атак.

"Ми повинні продовжувати надання військової підтримки і не випускати це питання з поля зору", - сказав він.

Рютте сподівається на швидке завершення мирних переговорів, проте це, ймовірно, станеться не раніше квітня чи травня.

Також, каже генсек НАТО, Дональд Трамп та його команда наполягають на тому, щоб довести війну до кінця, до такого стану, коли Росія "ніколи, ніколи" не спробує знову атакувати.

На запитання, чи адміністрація Трампа "дійсно віддана" підтримці України, її незалежності та безпеки, Рютте відповів:

"Безумовно, відповідь - так, і я ніколи в цьому не сумнівався".

