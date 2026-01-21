Трамп: Ми із генсеком НАТО сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії
Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з генсеком НАТО Рютте вони сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії.
Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Основа угоди сформована
"На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО",- написав глава Білого дому.
Додаткових мит не буде
Трамп зазначив, що на основі цих домовленостей, він не запроваджуватиме мита, які мали набути чинності з 1 лютого.
"Проводяться додаткові обговорення щодо "Золотого купола", оскільки це стосується Гренландії", - написав Трамп.
За словами президента США, відповідальними за подальші переговори будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
- Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
доні, як завжди обісрався, але добряче підставив сраколиза пєдокуколда рютте!
Може він хоче оточити Канаду з усіх боків кордонами сша ( Аляска, Грінка, острови, бази) та примушувати
до мирудо капітуляції ??
************ рыжая тыква в своей голове уже закончила войну с Гренландией зачеркнуто забыла название страны, на которую хотела напасть, и теперь воюет с Исландией.
"И вообще - до самых последних дней, пока я не заговорил с ними об Исландии, они меня обожали... По Исландии они точно не за нас, могу вам это сказать... Более того, наш фондовый рынок вчера впервые дал просадку именно из-за Исландии. То есть Исландия уже стоила нам больших денег".
Что у идиота на уме - то у него сразу же и на языке.
Исландцы, мой вам совет... Крокодилов в океан.
Что за жизнь пошла, теперь при слове "*****" необходимо уточнение...
Трамп, підсумки 1-го року на посаді:
- ввів мита проти всіх країн, крім росії;
- припинив будь-яку фінансову допомогу Україні;
- звинуватив Україну у нападі на росію;
- прибрав росію із ворогів США;
- намагався віджати Донбас для росії;
- прагне напасти на головних союзників України...