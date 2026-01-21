Трамп: Ми із генсеком НАТО сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії

Трамп пообіцяв не вводити мита проти ЄС після досягнення домовленостей із Рютте щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з генсеком НАТО Рютте вони сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Основа угоди сформована

"На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО",- написав глава Білого дому.

Додаткових мит не буде

Трамп зазначив, що на основі цих домовленостей, він не запроваджуватиме мита, які мали набути чинності з 1 лютого.

"Проводяться додаткові обговорення щодо "Золотого купола", оскільки це стосується Гренландії", - написав Трамп.

За словами президента США, відповідальними за подальші переговори будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф.

допис Трампа

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
  • Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Топ коментарі
+12
ТАСО уполномочен заявіть
показати весь коментар
21.01.2026 22:10 Відповісти
+11
Трампон жжот.
показати весь коментар
21.01.2026 22:06 Відповісти
+11
TACO
показати весь коментар
21.01.2026 22:07 Відповісти
А про файли Епштейна , звісно , вже ніхто і не згадує ...🤪
показати весь коментар
21.01.2026 22:08 Відповісти
Ну так для цього ж руде падло і підняло хвилю з Гренландією. Ці тварини хитрожопі і думають, що вони найрозумніші, а навколо всі дурні.
показати весь коментар
21.01.2026 22:13 Відповісти
Схоже - вони мають рацію !
показати весь коментар
21.01.2026 23:21 Відповісти
Так само як і у нас скандал з Зе шоблою перекривається іншими вкидами.
показати весь коментар
22.01.2026 02:22 Відповісти
Трампон сформував свою, а Рютте - свою. Правильна звісно трампонова
показати весь коментар
21.01.2026 22:08 Відповісти
Заберите у трампа микрофон! Он его сожрёт сейчас!
показати весь коментар
21.01.2026 22:09 Відповісти
Між іншим, цікавий момент, якого я не знала. З 2009 року Данське королівство надало Гренландії право самостійно визначати державну належність. Тобто, Гренландія може проголосити незалежність або приєднатися до іншої держави.
показати весь коментар
21.01.2026 22:09 Відповісти
Ну то хай проведуть референдум) Там, правда, опитування показують, що гренландці до Трампа не хочуть...
показати весь коментар
21.01.2026 22:10 Відповісти
Залежить вiд того, хто опитує. У Криму теж "реферeндум" був. i у Донецьку теж.
показати весь коментар
22.01.2026 00:57 Відповісти
У Першу світову сша викупили у Данії Віргінськи острови. ( Не-британську частину) . Тепер тиснуть " можем павтаріть"
Тоді тиснули, щоб німці не захопили...
показати весь коментар
21.01.2026 22:12 Відповісти
Ми \я\ намалювали нову реальність - вам потрібно її прийняти - Трамп
показати весь коментар
21.01.2026 22:09 Відповісти
Видно руда хвойда ліки не вчасно прийняла.
показати весь коментар
21.01.2026 22:11 Відповісти
Вирішувати долю Гренландії не мають ні Штати, ні НАТО.
показати весь коментар
21.01.2026 22:12 Відповісти
рютте, майже підписав договір готовий на 90%, про капітуляцію нато і анексію гренландії?

доні, як завжди обісрався, але добряче підставив сраколиза пєдокуколда рютте!
показати весь коментар
21.01.2026 22:12 Відповісти
Пуйломан з Мар-Лаго...
Може він хоче оточити Канаду з усіх боків кордонами сша ( Аляска, Грінка, острови, бази) та примушувати до миру до капітуляції ??
показати весь коментар
21.01.2026 22:14 Відповісти
Якщо це виявиться суперновиною про міру мір між США та Європою, ... То якось мені здається, Венс свою справочку на Короля повинен засунути поглибше разом з амбіціями на трон?

Бо якось й Венс зник з політичної арени й головний його суперник Рубіо ...
А ніби-то ніхто вже Келлог чомусь раптом виліз ...
показати весь коментар
21.01.2026 22:14 Відповісти
умовили його не робити *****, він не запроваджуватиме щойно оголошені мита?
А як надовго умовили?
показати весь коментар
21.01.2026 22:21 Відповісти
Поки дія препаратів не скінчиться 🤔
показати весь коментар
21.01.2026 22:25 Відповісти
та йому йгож і кажуть що мита сплачують 95% експортери з США а не Европа а там тако мен просто генеруе якусь маячню …И вообще - до самых последних дней, пока я не заговорил с ними об Исландии, они меня обожали... По Исландии они точно не за нас, могу вам это сказать... Более того, наш фондовый рынок вчера впервые дал просадку именно из-за Исландии. То есть Исландия уже стоила нам больших денег".
показати весь коментар
21.01.2026 22:26 Відповісти
нижче я запостив переколіпастив Бабченка...
Каже що термін "*****" потребує уточнення....
показати весь коментар
21.01.2026 23:25 Відповісти
А де наш ВЕЧІРНІЙ ГУНДОСОЗВОН - гдЄЄЄЄ? У них бункер з теплом і світлом та з Єрмаком гдЄЄЄЄ? В Конча!!!-З!!!аспі?
показати весь коментар
21.01.2026 22:46 Відповісти
TACO )))
показати весь коментар
21.01.2026 22:22 Відповісти
НАТО буде воювати проти НАТО мілкими груапїпами? Просоченння??? Інфільтрація?
показати весь коментар
21.01.2026 22:23 Відповісти
А щодо спільного купола над Гренландією - та якби президент США був в адекваті - він би сам без підказки таку ідею висловив би і давно реалізовував би.
показати весь коментар
21.01.2026 22:24 Відповісти
Щоб остаточно не абаSrацца Трампу підсунули якесь «рєшеніє». Ясно, що Європа наїжачилась і рудоми треба «сахраніть ліцо».
показати весь коментар
21.01.2026 22:24 Відповісти
Краще в Давосі поговорити про плівки Епштейна
показати весь коментар
21.01.2026 22:25 Відповісти
Путін заявив, що РФ готова направити $1 млрд в "Раду миру" за рахунок заморожених в США коштів
А Лука?
показати весь коментар
21.01.2026 22:28 Відповісти
ну якщо суто за клованів? - то наш цирк і смішніше, і жвавіше, і гучніше.
квартал 96!
показати весь коментар
21.01.2026 22:31 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 22:34 Відповісти
золотий купол прийшов у донні на заміну золотому дощу.
показати весь коментар
21.01.2026 22:51 Відповісти
Гренландія до літа буде під контролем
показати весь коментар
21.01.2026 23:19 Відповісти
https://t.me/babchenko77/13580 Аркадій Бабченко:
************ рыжая тыква в своей голове уже закончила войну с Гренландией зачеркнуто забыла название страны, на которую хотела напасть, и теперь воюет с Исландией.
"И вообще - до самых последних дней, пока я не заговорил с ними об Исландии, они меня обожали... По Исландии они точно не за нас, могу вам это сказать... Более того, наш фондовый рынок вчера впервые дал просадку именно из-за Исландии. То есть Исландия уже стоила нам больших денег".
Что у идиота на уме - то у него сразу же и на языке.
Исландцы, мой вам совет... Крокодилов в океан.
Что за жизнь пошла, теперь при слове "*****" необходимо уточнение...
показати весь коментар
21.01.2026 23:23 Відповісти
@ (у перекладі):

Трамп, підсумки 1-го року на посаді:
- ввів мита проти всіх країн, крім росії;
- припинив будь-яку фінансову допомогу Україні;
- звинуватив Україну у нападі на росію;
- прибрав росію із ворогів США;
- намагався віджати Донбас для росії;
- прагне напасти на головних союзників України...
показати весь коментар
22.01.2026 00:07 Відповісти
Короче говоря, разведка тампону доложила, что имели его хотелки все в виду. Вот и завалил хлебало)
показати весь коментар
22.01.2026 01:16 Відповісти
 
 