Трамп: Ми із генсеком НАТО сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з генсеком НАТО Рютте вони сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Основа угоди сформована

"На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО",- написав глава Білого дому.

Додаткових мит не буде

Трамп зазначив, що на основі цих домовленостей, він не запроваджуватиме мита, які мали набути чинності з 1 лютого.

"Проводяться додаткові обговорення щодо "Золотого купола", оскільки це стосується Гренландії", - написав Трамп.

За словами президента США, відповідальними за подальші переговори будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

