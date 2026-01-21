Трамп: Мы с генсеком НАТО сформировали основу будущего соглашения по Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с генсеком НАТО Рютте они сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Основа соглашения сформирована
"На основе очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - написал глава Белого дома.
Дополнительных пошлин не будет
Трамп отметил, что на основе этих договоренностей он не будет вводить пошлины, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
"Проводятся дополнительные обсуждения по "Золотому куполу", поскольку это касается Гренландии", - написал Трамп.
По словам президента США, ответственными за дальнейшие переговоры будут вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
- Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.
Трамп, підсумки 1-го року на посаді:
- ввів мита проти всіх країн, крім росії;
- припинив будь-яку фінансову допомогу Україні;
- звинуватив Україну у нападі на росію;
- прибрав росію із ворогів США;
- намагався віджати Донбас для росії;
- прагне напасти на головних союзників України...