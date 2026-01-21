Трамп: Мы с генсеком НАТО сформировали основу будущего соглашения по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с генсеком НАТО Рютте они сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Основа соглашения сформирована

"На основе очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - написал глава Белого дома.

Дополнительных пошлин не будет

Трамп отметил, что на основе этих договоренностей он не будет вводить пошлины, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

"Проводятся дополнительные обсуждения по "Золотому куполу", поскольку это касается Гренландии", - написал Трамп.

По словам президента США, ответственными за дальнейшие переговоры будут вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

