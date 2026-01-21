Трамп: Мы с генсеком НАТО сформировали основу будущего соглашения по Гренландии

Трамп пообещал не вводить пошлины против ЕС после достижения договоренностей с Рютте по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с генсеком НАТО Рютте они сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Основа соглашения сформирована

"На основе очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - написал глава Белого дома.

Дополнительных пошлин не будет

Трамп отметил, что на основе этих договоренностей он не будет вводить пошлины, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

"Проводятся дополнительные обсуждения по "Золотому куполу", поскольку это касается Гренландии", - написал Трамп.

По словам президента США, ответственными за дальнейшие переговоры будут вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф.

допис Трампа

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
  • Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

ТАСО уполномочен заявіть
21.01.2026 22:10 Ответить
Трампон жжот.
21.01.2026 22:06 Ответить
TACO
21.01.2026 22:07 Ответить
Трампон жжот.
21.01.2026 22:06 Ответить
TACO
21.01.2026 22:07 Ответить
ТАСО уполномочен заявіть
21.01.2026 22:10 Ответить
А про файли Епштейна , звісно , вже ніхто і не згадує ...🤪
21.01.2026 22:08 Ответить
Ну так для цього ж руде падло і підняло хвилю з Гренландією. Ці тварини хитрожопі і думають, що вони найрозумніші, а навколо всі дурні.
21.01.2026 22:13 Ответить
Схоже - вони мають рацію !
21.01.2026 23:21 Ответить
Так само як і у нас скандал з Зе шоблою перекривається іншими вкидами.
22.01.2026 02:22 Ответить
Трампон сформував свою, а Рютте - свою. Правильна звісно трампонова
21.01.2026 22:08 Ответить
Заберите у трампа микрофон! Он его сожрёт сейчас!
21.01.2026 22:09 Ответить
Між іншим, цікавий момент, якого я не знала. З 2009 року Данське королівство надало Гренландії право самостійно визначати державну належність. Тобто, Гренландія може проголосити незалежність або приєднатися до іншої держави.
21.01.2026 22:09 Ответить
Ну то хай проведуть референдум) Там, правда, опитування показують, що гренландці до Трампа не хочуть...
21.01.2026 22:10 Ответить
Залежить вiд того, хто опитує. У Криму теж "реферeндум" був. i у Донецьку теж.
22.01.2026 00:57 Ответить
У Першу світову сша викупили у Данії Віргінськи острови. ( Не-британську частину) . Тепер тиснуть " можем павтаріть"
Тоді тиснули, щоб німці не захопили...
21.01.2026 22:12 Ответить
Ми \я\ намалювали нову реальність - вам потрібно її прийняти - Трамп
21.01.2026 22:09 Ответить
Видно руда хвойда ліки не вчасно прийняла.
21.01.2026 22:11 Ответить
Вирішувати долю Гренландії не мають ні Штати, ні НАТО.
21.01.2026 22:12 Ответить
рютте, майже підписав договір готовий на 90%, про капітуляцію нато і анексію гренландії?

доні, як завжди обісрався, але добряче підставив сраколиза пєдокуколда рютте!
21.01.2026 22:12 Ответить
Пуйломан з Мар-Лаго...
Може він хоче оточити Канаду з усіх боків кордонами сша ( Аляска, Грінка, острови, бази) та примушувати до миру до капітуляції ??
21.01.2026 22:14 Ответить
Якщо це виявиться суперновиною про міру мір між США та Європою, ... То якось мені здається, Венс свою справочку на Короля повинен засунути поглибше разом з амбіціями на трон?

Бо якось й Венс зник з політичної арени й головний його суперник Рубіо ...
А ніби-то ніхто вже Келлог чомусь раптом виліз ...
21.01.2026 22:14 Ответить
умовили його не робити *****, він не запроваджуватиме щойно оголошені мита?
А як надовго умовили?
21.01.2026 22:21 Ответить
Поки дія препаратів не скінчиться 🤔
21.01.2026 22:25 Ответить
та йому йгож і кажуть що мита сплачують 95% експортери з США а не Европа а там тако мен просто генеруе якусь маячню …И вообще - до самых последних дней, пока я не заговорил с ними об Исландии, они меня обожали... По Исландии они точно не за нас, могу вам это сказать... Более того, наш фондовый рынок вчера впервые дал просадку именно из-за Исландии. То есть Исландия уже стоила нам больших денег".
21.01.2026 22:26 Ответить
нижче я запостив переколіпастив Бабченка...
Каже що термін "*****" потребує уточнення....
21.01.2026 23:25 Ответить
А де наш ВЕЧІРНІЙ ГУНДОСОЗВОН - гдЄЄЄЄ? У них бункер з теплом і світлом та з Єрмаком гдЄЄЄЄ? В Конча!!!-З!!!аспі?
21.01.2026 22:46 Ответить
TACO )))
21.01.2026 22:22 Ответить
НАТО буде воювати проти НАТО мілкими груапїпами? Просоченння??? Інфільтрація?
21.01.2026 22:23 Ответить
А щодо спільного купола над Гренландією - та якби президент США був в адекваті - він би сам без підказки таку ідею висловив би і давно реалізовував би.
21.01.2026 22:24 Ответить
Щоб остаточно не абаSrацца Трампу підсунули якесь «рєшеніє». Ясно, що Європа наїжачилась і рудоми треба «сахраніть ліцо».
21.01.2026 22:24 Ответить
Краще в Давосі поговорити про плівки Епштейна
21.01.2026 22:25 Ответить
Путін заявив, що РФ готова направити $1 млрд в "Раду миру" за рахунок заморожених в США коштів
А Лука?
21.01.2026 22:28 Ответить
ну якщо суто за клованів? - то наш цирк і смішніше, і жвавіше, і гучніше.
квартал 96!
21.01.2026 22:31 Ответить
21.01.2026 22:34 Ответить
золотий купол прийшов у донні на заміну золотому дощу.
21.01.2026 22:51 Ответить
Гренландія до літа буде під контролем
21.01.2026 23:19 Ответить
https://t.me/babchenko77/13580 Аркадій Бабченко:
************ рыжая тыква в своей голове уже закончила войну с Гренландией зачеркнуто забыла название страны, на которую хотела напасть, и теперь воюет с Исландией.
"И вообще - до самых последних дней, пока я не заговорил с ними об Исландии, они меня обожали... По Исландии они точно не за нас, могу вам это сказать... Более того, наш фондовый рынок вчера впервые дал просадку именно из-за Исландии. То есть Исландия уже стоила нам больших денег".
Что у идиота на уме - то у него сразу же и на языке.
Исландцы, мой вам совет... Крокодилов в океан.
Что за жизнь пошла, теперь при слове "*****" необходимо уточнение...
21.01.2026 23:23 Ответить
@ (у перекладі):

Трамп, підсумки 1-го року на посаді:
- ввів мита проти всіх країн, крім росії;
- припинив будь-яку фінансову допомогу Україні;
- звинуватив Україну у нападі на росію;
- прибрав росію із ворогів США;
- намагався віджати Донбас для росії;
- прагне напасти на головних союзників України...
22.01.2026 00:07 Ответить
Короче говоря, разведка тампону доложила, что имели его хотелки все в виду. Вот и завалил хлебало)
22.01.2026 01:16 Ответить
 
 