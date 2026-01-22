Трамп объяснил приглашение Путина в "Совет мира": Нам нужны люди с "огромным влиянием"
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил российского диктатора Владимира Путина в "Совет мира" по Газе, потому что якобы хочет видеть там "людей с огромным влиянием".
Об этом он сказал в комментарии журналистам в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
Трамп о Путине в Совете мира
"Мы хотим привлечь всех. У меня есть несколько противоречивых людей, но это те, кто умеет доводить дела до конца. Это люди, которые имеют огромное влияние. Если бы в Совете были одни "младенцы", пользы было бы немного", - сказал американский лидер.
Трамп убежден, что "Совет мира" сделает многое из того, что должна была бы сделать ООН, и назвал новосозданную организацию "особой".
Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что соглашается на участие России в "Совете мира" президента США Дональда Трампа по Газе, но только при условии использования замороженных российских активов.
"Совет мира" Дональда Трампа: что известно
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
17 січня, Трамп:
"З 1 лютого я вводжу мита з Європою в 10%. Якщо угода щодо Гренландії не досягається, тариф збільшиться до 25%".
20 січня:
Пенсійні фонди Швеції та Данії скидають US Treasures на суму $8-9 млрд.
21 січня, Трамп:
"Я не буду вводити мита з 1 лютого"🤡
У паралельній реальності Трампона у "впливового" Х-уйла не менше аргументів на знищення України, ніж у нього самого на захоплення Гренландії", а республіканці вже достатньо ним видресирувані, щоб скоро погодитися на продаж зброї Х-уйлу. Так що, якщо цей шматок лайна збереже контроль над Конгресом після виборів у листопаді, то цілком можливо, що це станеться
А может, Мадуро не похищен американцами, а таким образом приглашен в "Совет мира " ? )
- перекроить карту мира ,
- оправдать нарушение международного законодательства .
- легализовать некоторых высокопоставленных международных престпников