Новости
Трамп объяснил приглашение Путина в "Совет мира": Нам нужны люди с "огромным влиянием"

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил российского диктатора Владимира Путина в "Совет мира" по Газе, потому что якобы хочет видеть там "людей с огромным влиянием".

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Трамп о Путине в Совете мира

"Мы хотим привлечь всех. У меня есть несколько противоречивых людей, но это те, кто умеет доводить дела до конца. Это люди, которые имеют огромное влияние. Если бы в Совете были одни "младенцы", пользы было бы немного", - сказал американский лидер.

Трамп убежден, что "Совет мира" сделает многое из того, что должна была бы сделать ООН, и назвал новосозданную организацию "особой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны Ближнего Востока и Азии присоединятся к Совету мира по Газе

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что соглашается на участие России в "Совете мира" президента США Дональда Трампа по Газе, но только при условии использования замороженных российских активов.

"Совет мира" Дональда Трампа: что известно

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко подписал присоединение Беларуси к "Совету мира" Трампа

+40
https://t.me/babchenko77/13580 Аркадій Бабченко:
************ рыжая тыква в своей голове уже закончила войну с Гренландией забыла название страны, на которую хотела напасть, и теперь воюет с Исландией.
"И вообще - до самых последних дней, пока я не заговорил с ними об Исландии, они меня обожали... По Исландии они точно не за нас, могу вам это сказать... Более того, наш фондовый рынок вчера впервые дал просадку именно из-за Исландии. То есть Исландия уже стоила нам больших денег".
Что у идиота на уме - то у него сразу же и на языке.
Исландцы, мой вам совет... Крокодилов в океан.
Что за жизнь пошла, теперь при слове "*****" необходимо уточнение...
показать весь комментарий
21.01.2026 23:27 Ответить
+17
Впливом на що ? на що пуйло впливае окрiм вбивств в Українi ???
показать весь комментарий
21.01.2026 23:27 Ответить
+13
Так ти ж, ****, щитав себе самим крутим і тебе всі бояться. А тепер ти скиглиш, що «сильних» шукаєш? Путін не впливовий- він міжнародний злочинець і ти його легалізував. А Лукашенко тобі нах?
показать весь комментарий
21.01.2026 23:29 Ответить
Нікуди він не буде тікати, він і з України виїхав бо потужній підор ********** невзлюбив його . Бо Бабченко не хотів присягнути на вірність боневтіку.
показать весь комментарий
21.01.2026 23:43 Ответить
ваша ікслюзивна секс практика ...не для адекватних ...
показать весь комментарий
21.01.2026 23:52 Ответить
Йди зєлі свому вилижи після того як сніг розтопиш на мівіну і в пакет посреш.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:07 Ответить
Яка нездоланна розумова прірва, між величним Президентом США Рухвельтом і оцим трампом, з зятьком!!?!!?
показать весь комментарий
22.01.2026 00:46 Ответить
Ого якщо бібі критикує то значить точно все правильно
показать весь комментарий
21.01.2026 23:27 Ответить
Впливом на що ? на що пуйло впливае окрiм вбивств в Українi ???
показать весь комментарий
21.01.2026 23:27 Ответить
трампа це тішить
показать весь комментарий
22.01.2026 01:35 Ответить
Ну тут якщо чесно, то як не гірко визнавати пукін має величезний вплив у рашці, (в негативному плані звісно) диктатура, якщо тільки від одного його рішення 4 роки тому орки пішли як зомбі на Україну (( в нас теж є лідор але він швидше лідор у відправленні двушок на москву і генератор своїх коричневих щоденних потужностей, і пустих погроз балачок (такі як фламінго на москву і тому подібне),
показать весь комментарий
21.01.2026 23:28 Ответить
.......воно дебільне. У нас таке є СВОЄ, ВІТЧИЗНЯНЕ. Так що нічому дивуватись
показать весь комментарий
21.01.2026 23:28 Ответить
У трампа рильця в пушку і на нього є товстенький компромат
у кремлівського гебешника , так як це видно по поведінці
Трампа - Краснова !!
показать весь комментарий
21.01.2026 23:28 Ответить
Так ти ж, ****, щитав себе самим крутим і тебе всі бояться. А тепер ти скиглиш, що «сильних» шукаєш? Путін не впливовий- він міжнародний злочинець і ти його легалізував. А Лукашенко тобі нах?
показать весь комментарий
21.01.2026 23:29 Ответить
вплив обісраного *****? то вже сам тампон обісраний.
показать весь комментарий
21.01.2026 23:30 Ответить
А що ***** довело до кінця, крім економіки роісі?
показать весь комментарий
21.01.2026 23:35 Ответить
Збіговисько країн-парій на чолі з главпідором Тромбом.Всі диктатори матимуть за честь отримати запрошення від рудого покидька до цієї "Зрадимиру".
показать весь комментарий
21.01.2026 23:38 Ответить
Трампа обрали у 2019.
показать весь комментарий
21.01.2026 23:40 Ответить
Під@раси, всі до купи - геп!
показать весь комментарий
21.01.2026 23:41 Ответить
Так ***** ж міжнародний злочинець. Не западло іншим з цим чмом бути в одній раді, навіть в такій же довбонутій як і самтрампон?
показать весь комментарий
21.01.2026 23:45 Ответить
нарешті зможе легально відобразитися збігвисько фашиствующіх.
але за міллярд доллярів - на шару навіть тут не канає...
показать весь комментарий
21.01.2026 23:47 Ответить
хтось сказав вже трумпу,
що то велике хйло?
показать весь комментарий
21.01.2026 23:48 Ответить
Міжнародного злочинця, вбивцю українців, рудий пуй називає «людиною з великим впливом»…
показать весь комментарий
21.01.2026 23:50 Ответить
Цікаво, що на це ***** скаже Китай, проти якого Трамп створює цю фуфлижню.
показать весь комментарий
21.01.2026 23:50 Ответить
Може в цьому і хитрий план?
показать весь комментарий
22.01.2026 07:50 Ответить
Ну Трамп мабуть міркує, що вийде тпким чином сателітів Китая відірвати. Але це навряд.
Максимум - ***** по сраці отримає за таку самодіяльність.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:37 Ответить
@ (у перекладі):

17 січня, Трамп:
"З 1 лютого я вводжу мита з Європою в 10%. Якщо угода щодо Гренландії не досягається, тариф збільшиться до 25%".

20 січня:
Пенсійні фонди Швеції та Данії скидають US Treasures на суму $8-9 млрд.

21 січня, Трамп:
"Я не буду вводити мита з 1 лютого"🤡
показать весь комментарий
21.01.2026 23:54 Ответить
Кому нам?
Ці "нам" в одній кімнаті живете?
показать весь комментарий
21.01.2026 23:56 Ответить
- донні, вони пошкодили газон на моєму полі для гольфа !
- мерзотники ! можеш бомбити Київ !

.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:26 Ответить
Американці, зупиніть цього дебіла. Наслідки його «управління барига-стайл» бугуть відхаркувати всім світом. Я думаю там і ***** ******* від маразму і проституціі трампа.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:09 Ответить
Так тоді треба перейменувати на "Раду злочинців" або "шакалів" і не паплюжити ідею "миру" однією лише присутністю найвеличнішого вбивці 21 сторіччя
показать весь комментарий
22.01.2026 00:09 Ответить
РАДА ВБИВЦ
показать весь комментарий
22.01.2026 00:12 Ответить
Тобто Тромбу потрыбні в команді главарі терористів які фінансували і озброювали самими новітніми озброєннями ХАМАС і Хезболлу а також забезпечують озброєнням Іран і Венесуелу? Ну тоді я чогось не розумію в чому логіка. Можна ж ще і Алькаїду і ІДІЛ взяти в команду
показать весь комментарий
22.01.2026 00:16 Ответить
Я майже впевнений, нічого з цієї "ради миру" не вийде. Взагалі.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:17 Ответить
Ну , чому ж ...? З кожного "учасника" по мільярду $ Тромбу на карман - ще й як вийде !
показать весь комментарий
22.01.2026 00:20 Ответить
Трамп- професійний БАНКРОТ
показать весь комментарий
22.01.2026 00:21 Ответить
Будьте проще. Он агент влияния, старые грехи ... Иначе пожизненное
показать весь комментарий
22.01.2026 09:38 Ответить
Брейвіка запроси, він довів справу до кінця . яке воно старе тупе і їбануте !
показать весь комментарий
22.01.2026 00:18 Ответить
він не може встати - ср...ка до унітаза примерзла, а вот....

весна прийдьот - знову лизати будемо

всім мудрим народом

.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:24 Ответить
Ця «Рада миру» може корисна, якщо підірвати її перше ж збіговисько, для настання миру без невинних жертв.
показать весь комментарий
22.01.2026 00:26 Ответить
Ця гнида і зробила ***** таким. А міг би опустити його нижче плінтуса і війна вже б закінчилася. Одним словом пі@арас
показать весь комментарий
22.01.2026 00:44 Ответить
Гітлер теж мав "величезний вплив", і теж "хотів миру", тільки Черчілю пропонувалося визнати захоплення ним Європи.
У паралельній реальності Трампона у "впливового" Х-уйла не менше аргументів на знищення України, ніж у нього самого на захоплення Гренландії", а республіканці вже достатньо ним видресирувані, щоб скоро погодитися на продаж зброї Х-уйлу. Так що, якщо цей шматок лайна збереже контроль над Конгресом після виборів у листопаді, то цілком можливо, що це станеться
показать весь комментарий
22.01.2026 05:04 Ответить
Їбанько....😡😡😡
показать весь комментарий
22.01.2026 05:33 Ответить
Що і більшим за вплив трампа ?
показать весь комментарий
22.01.2026 07:15 Ответить
Телепень.
показать весь комментарий
22.01.2026 07:24 Ответить
Запад понимает только силу , россия это давно поняла Украине надо это еще пройти если останется как государство. Ядерное оружие разрабатывайте иначе Украины не будет рано или поздно с таким соседом и «гарантами европейцами /американцами »
показать весь комментарий
22.01.2026 08:57 Ответить
Це ***** вигадало цю раду миру, щоб повернутись у велику політику, розморозити активи та зламати остаточно світовий порядок. Це його ідея, я в цьому вже навіть не сумніваюсь, рудий до цього б не додумався сам. Тільки схиблений розум чекіста здатний на такі многоходовочкі.
показать весь комментарий
22.01.2026 09:08 Ответить
Трамп розігрує дурочку,так як ніяке одноособове пуйло не має впливу, там тільки колективне пуйло. "Альянс синьо - красних" і те як трамп відтанцювує перед ними це максимальне блазнірство. Америка якось та усвідоме, як низько опустили країну
показать весь комментарий
22.01.2026 09:35 Ответить
Легалізація шефа і його агресії
показать весь комментарий
22.01.2026 09:36 Ответить
Пуйло под ордером МКС,... Почему тогда б Трампу не взять в сопредеседатели "совета мира" какого нибудь влиятельного главаря мафиозного клана ?

А может, Мадуро не похищен американцами, а таким образом приглашен в "Совет мира " ? )
показать весь комментарий
22.01.2026 09:39 Ответить
складывается впечатление что этот орган (совет мира) создается с такими целями:
- перекроить карту мира ,
- оправдать нарушение международного законодательства .
- легализовать некоторых высокопоставленных международных престпников
показать весь комментарий
22.01.2026 09:47 Ответить
Тобі, Трупе, потрібен путлер для того, щоб ближче було йому дупу лизати!
показать весь комментарий
23.01.2026 19:38 Ответить
 
 