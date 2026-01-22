Трамп объяснил приглашение Путина в "Совет мира": Нам нужны люди с "огромным влиянием"

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил российского диктатора Владимира Путина в "Совет мира" по Газе, потому что якобы хочет видеть там "людей с огромным влиянием".

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Давосе.

Трамп о Путине в Совете мира

"Мы хотим привлечь всех. У меня есть несколько противоречивых людей, но это те, кто умеет доводить дела до конца. Это люди, которые имеют огромное влияние. Если бы в Совете были одни "младенцы", пользы было бы немного", - сказал американский лидер.

Трамп убежден, что "Совет мира" сделает многое из того, что должна была бы сделать ООН, и назвал новосозданную организацию "особой".

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявил, что соглашается на участие России в "Совете мира" президента США Дональда Трампа по Газе, но только при условии использования замороженных российских активов.

"Совет мира" Дональда Трампа: что известно

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

