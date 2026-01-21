Трамп пояснив запрошення Путіна до "Ради миру": Нам потрібні люди з "величезним впливом"

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросив російського диктатора Володимира Путіна до "Ради миру" щодо Гази, бо нібито хоче бачити там "людей з величезним впливом".

Про це він сказав у коментарі журналістам у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Трамп про Путіна в Раді миру

"Ми хочемо залучити всіх. У мене є кілька суперечливих людей, але це ті, хто вміє доводити справи до кінця. Це люди, які мають величезний вплив. Якби в Раді були самі "немовлята", користі було б небагато", - сказав американський лідер.

Трамп переконаний, що "Рада миру" зробить багато того, що мала б зробити ООН, та назвав новостворену організацію "особливою".

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що погоджується на участь Росії у "Раді миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, але лише за умови використання заморожених російських активів.

"Рада миру" Дональда Трампа: що відомо

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

