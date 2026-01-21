УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6978 відвідувачів онлайн
Трамп створює Раду миру
3 889 58

Трамп пояснив запрошення Путіна до "Ради миру": Нам потрібні люди з "величезним впливом"

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросив російського диктатора Володимира Путіна до "Ради миру" щодо Гази, бо нібито хоче бачити там "людей з величезним впливом".

Про це він сказав у коментарі журналістам у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп про Путіна в Раді миру

"Ми хочемо залучити всіх. У мене є кілька суперечливих людей, але це ті, хто вміє доводити справи до кінця. Це люди, які мають величезний вплив. Якби в Раді були самі "немовлята", користі було б небагато", - сказав американський лідер.

Трамп переконаний, що "Рада миру" зробить багато того, що мала б зробити ООН, та назвав новостворену організацію "особливою".

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що погоджується на участь Росії у "Раді миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, але лише за умови використання заморожених російських активів.

"Рада миру" Дональда Трампа: що відомо

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

Автор: 

путін володимир (25300) росія (69727) Трамп Дональд (8755) Рада миру (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
https://t.me/babchenko77/13580 Аркадій Бабченко:
************ рыжая тыква в своей голове уже закончила войну с Гренландией забыла название страны, на которую хотела напасть, и теперь воюет с Исландией.
"И вообще - до самых последних дней, пока я не заговорил с ними об Исландии, они меня обожали... По Исландии они точно не за нас, могу вам это сказать... Более того, наш фондовый рынок вчера впервые дал просадку именно из-за Исландии. То есть Исландия уже стоила нам больших денег".
Что у идиота на уме - то у него сразу же и на языке.
Исландцы, мой вам совет... Крокодилов в океан.
Что за жизнь пошла, теперь при слове "*****" необходимо уточнение...
показати весь коментар
21.01.2026 23:27 Відповісти
+17
Впливом на що ? на що пуйло впливае окрiм вбивств в Українi ???
показати весь коментар
21.01.2026 23:27 Відповісти
+13
Так ти ж, ****, щитав себе самим крутим і тебе всі бояться. А тепер ти скиглиш, що «сильних» шукаєш? Путін не впливовий- він міжнародний злочинець і ти його легалізував. А Лукашенко тобі нах?
показати весь коментар
21.01.2026 23:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Нікуди він не буде тікати, він і з України виїхав бо потужній підор ********** невзлюбив його . Бо Бабченко не хотів присягнути на вірність боневтіку.
показати весь коментар
21.01.2026 23:43 Відповісти
ваша ікслюзивна секс практика ...не для адекватних ...
показати весь коментар
21.01.2026 23:52 Відповісти
Йди зєлі свому вилижи після того як сніг розтопиш на мівіну і в пакет посреш.
показати весь коментар
22.01.2026 00:07 Відповісти
Яка нездоланна розумова прірва, між величним Президентом США Рухвельтом і оцим трампом, з зятьком!!?!!?
показати весь коментар
22.01.2026 00:46 Відповісти
Ого якщо бібі критикує то значить точно все правильно
показати весь коментар
21.01.2026 23:27 Відповісти
трампа це тішить
показати весь коментар
22.01.2026 01:35 Відповісти
Ну тут якщо чесно, то як не гірко визнавати пукін має величезний вплив у рашці, (в негативному плані звісно) диктатура, якщо тільки від одного його рішення 4 роки тому орки пішли як зомбі на Україну (( в нас теж є лідор але він швидше лідор у відправленні двушок на москву і генератор своїх коричневих щоденних потужностей, і пустих погроз балачок (такі як фламінго на москву і тому подібне),
показати весь коментар
21.01.2026 23:28 Відповісти
.......воно дебільне. У нас таке є СВОЄ, ВІТЧИЗНЯНЕ. Так що нічому дивуватись
показати весь коментар
21.01.2026 23:28 Відповісти
У трампа рильця в пушку і на нього є товстенький компромат
у кремлівського гебешника , так як це видно по поведінці
Трампа - Краснова !!
показати весь коментар
21.01.2026 23:28 Відповісти
вплив обісраного *****? то вже сам тампон обісраний.
показати весь коментар
21.01.2026 23:30 Відповісти
А що ***** довело до кінця, крім економіки роісі?
показати весь коментар
21.01.2026 23:35 Відповісти
Збіговисько країн-парій на чолі з главпідором Тромбом.Всі диктатори матимуть за честь отримати запрошення від рудого покидька до цієї "Зрадимиру".
показати весь коментар
21.01.2026 23:38 Відповісти
Трампа обрали у 2019.
показати весь коментар
21.01.2026 23:40 Відповісти
Під@раси, всі до купи - геп!
показати весь коментар
21.01.2026 23:41 Відповісти
Так ***** ж міжнародний злочинець. Не западло іншим з цим чмом бути в одній раді, навіть в такій же довбонутій як і самтрампон?
показати весь коментар
21.01.2026 23:45 Відповісти
нарешті зможе легально відобразитися збігвисько фашиствующіх.
але за міллярд доллярів - на шару навіть тут не канає...
показати весь коментар
21.01.2026 23:47 Відповісти
хтось сказав вже трумпу,
що то велике хйло?
показати весь коментар
21.01.2026 23:48 Відповісти
Міжнародного злочинця, вбивцю українців, рудий пуй називає «людиною з великим впливом»…
показати весь коментар
21.01.2026 23:50 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 00:14 Відповісти
Цікаво, що на це ***** скаже Китай, проти якого Трамп створює цю фуфлижню.
показати весь коментар
21.01.2026 23:50 Відповісти
Може в цьому і хитрий план?
показати весь коментар
22.01.2026 07:50 Відповісти
Ну Трамп мабуть міркує, що вийде тпким чином сателітів Китая відірвати. Але це навряд.
Максимум - ***** по сраці отримає за таку самодіяльність.
показати весь коментар
22.01.2026 08:37 Відповісти
@ (у перекладі):

17 січня, Трамп:
"З 1 лютого я вводжу мита з Європою в 10%. Якщо угода щодо Гренландії не досягається, тариф збільшиться до 25%".

20 січня:
Пенсійні фонди Швеції та Данії скидають US Treasures на суму $8-9 млрд.

21 січня, Трамп:
"Я не буду вводити мита з 1 лютого"🤡
показати весь коментар
21.01.2026 23:54 Відповісти
Кому нам?
Ці "нам" в одній кімнаті живете?
показати весь коментар
21.01.2026 23:56 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 23:58 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 00:10 Відповісти
- донні, вони пошкодили газон на моєму полі для гольфа !
- мерзотники ! можеш бомбити Київ !

.
показати весь коментар
22.01.2026 00:26 Відповісти
Американці, зупиніть цього дебіла. Наслідки його «управління барига-стайл» бугуть відхаркувати всім світом. Я думаю там і ***** ******* від маразму і проституціі трампа.
показати весь коментар
22.01.2026 00:09 Відповісти
Так тоді треба перейменувати на "Раду злочинців" або "шакалів" і не паплюжити ідею "миру" однією лише присутністю найвеличнішого вбивці 21 сторіччя
показати весь коментар
22.01.2026 00:09 Відповісти
РАДА ВБИВЦ
показати весь коментар
22.01.2026 00:12 Відповісти
Тобто Тромбу потрыбні в команді главарі терористів які фінансували і озброювали самими новітніми озброєннями ХАМАС і Хезболлу а також забезпечують озброєнням Іран і Венесуелу? Ну тоді я чогось не розумію в чому логіка. Можна ж ще і Алькаїду і ІДІЛ взяти в команду
показати весь коментар
22.01.2026 00:16 Відповісти
Я майже впевнений, нічого з цієї "ради миру" не вийде. Взагалі.
показати весь коментар
22.01.2026 00:17 Відповісти
Ну , чому ж ...? З кожного "учасника" по мільярду $ Тромбу на карман - ще й як вийде !
показати весь коментар
22.01.2026 00:20 Відповісти
Трамп- професійний БАНКРОТ
показати весь коментар
22.01.2026 00:21 Відповісти
Будьте проще. Он агент влияния, старые грехи ... Иначе пожизненное
показати весь коментар
22.01.2026 09:38 Відповісти
Брейвіка запроси, він довів справу до кінця . яке воно старе тупе і їбануте !
показати весь коментар
22.01.2026 00:18 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 00:19 Відповісти
він не може встати - ср...ка до унітаза примерзла, а вот....

весна прийдьот - знову лизати будемо

всім мудрим народом

.
показати весь коментар
22.01.2026 00:24 Відповісти
Ця «Рада миру» може корисна, якщо підірвати її перше ж збіговисько, для настання миру без невинних жертв.
показати весь коментар
22.01.2026 00:26 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 07:41 Відповісти
Ця гнида і зробила ***** таким. А міг би опустити його нижче плінтуса і війна вже б закінчилася. Одним словом пі@арас
показати весь коментар
22.01.2026 00:44 Відповісти
Гітлер теж мав "величезний вплив", і теж "хотів миру", тільки Черчілю пропонувалося визнати захоплення ним Європи.
У паралельній реальності Трампона у "впливового" Х-уйла не менше аргументів на знищення України, ніж у нього самого на захоплення Гренландії", а республіканці вже достатньо ним видресирувані, щоб скоро погодитися на продаж зброї Х-уйлу. Так що, якщо цей шматок лайна збереже контроль над Конгресом після виборів у листопаді, то цілком можливо, що це станеться
показати весь коментар
22.01.2026 05:04 Відповісти
Їбанько....😡😡😡
показати весь коментар
22.01.2026 05:33 Відповісти
Що і більшим за вплив трампа ?
показати весь коментар
22.01.2026 07:15 Відповісти
Телепень.
показати весь коментар
22.01.2026 07:24 Відповісти
Запад понимает только силу , россия это давно поняла Украине надо это еще пройти если останется как государство. Ядерное оружие разрабатывайте иначе Украины не будет рано или поздно с таким соседом и «гарантами европейцами /американцами »
показати весь коментар
22.01.2026 08:57 Відповісти
Це ***** вигадало цю раду миру, щоб повернутись у велику політику, розморозити активи та зламати остаточно світовий порядок. Це його ідея, я в цьому вже навіть не сумніваюсь, рудий до цього б не додумався сам. Тільки схиблений розум чекіста здатний на такі многоходовочкі.
показати весь коментар
22.01.2026 09:08 Відповісти
Трамп розігрує дурочку,так як ніяке одноособове пуйло не має впливу, там тільки колективне пуйло. "Альянс синьо - красних" і те як трамп відтанцювує перед ними це максимальне блазнірство. Америка якось та усвідоме, як низько опустили країну
показати весь коментар
22.01.2026 09:35 Відповісти
Легалізація шефа і його агресії
показати весь коментар
22.01.2026 09:36 Відповісти
Пуйло под ордером МКС,... Почему тогда б Трампу не взять в сопредеседатели "совета мира" какого нибудь влиятельного главаря мафиозного клана ?

А может, Мадуро не похищен американцами, а таким образом приглашен в "Совет мира " ? )
показати весь коментар
22.01.2026 09:39 Відповісти
складывается впечатление что этот орган (совет мира) создается с такими целями:
- перекроить карту мира ,
- оправдать нарушение международного законодательства .
- легализовать некоторых высокопоставленных международных престпников
показати весь коментар
22.01.2026 09:47 Відповісти
Тобі, Трупе, потрібен путлер для того, щоб ближче було йому дупу лизати!
показати весь коментар
23.01.2026 19:38 Відповісти
 
 