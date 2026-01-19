РФ пытается срочно восстановить ПВО в оккупированном Крыму после ударов ВСУ, - ВМС

Российские войска ускоренно заменяют системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, уничтоженные Силами обороны Украины.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, РФ пытается как можно быстрее восстановить обзорные и зенитные системы, поскольку их уничтожение открывает путь для дальнейших ударов по объектам, которые они прикрывают.

"Конечно, пытаются максимально быстро это сделать, потому что прекрасно понимают, что уничтожение обзорных систем означает дальнейшее уничтожение уже объектов, которые они прикрывают", - подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что уменьшение возможностей врага по обнаружению украинских средств поражения является существенным ослаблением его оборонного потенциала.

Также спикер сообщил, что из-за сложных погодных условий активность российской авиации и флота в акватории Черного и Азовского морей в настоящее время значительно снизилась.

"Авиация в воздушном пространстве над акваторией фактически минимальна... То же самое и в отношении кораблей, выходов и применений в море не было", - добавил он.

Комментируя возможность применения крылатых ракет "Калибр", Плетенчук отметил, что опасность со стороны морских носителей сохраняется постоянно, однако штормы в 3-4 балла пока делают невозможным их эффективное использование.

