РФ намагається терміново відновити ППО в окупованому Криму після ударів ЗСУ, - ВМС

Російські війська прискорено замінюють системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму, знищені Силами оборони України.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, РФ намагається якнайшвидше відновити оглядові та зенітні системи, оскільки їх знищення відкриває шлях для подальших ударів по об’єктах, які вони прикривають.

"Звісно, намагаються максимально швидко це зробити, тому що чудово розуміють, що знищення оглядових систем означає подальше знищення вже об'єктів, які вони прикривають", - наголосив Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна щодо заяви Червоного Хреста про удари в Україні і РФ: Агресора та жертву не можна порівнювати

Він зазначив, що зменшення можливостей ворога щодо виявлення українських засобів ураження є суттєвим послабленням його оборонного потенціалу.

Також речник повідомив, що через складні погодні умови активність російської авіації та флоту в акваторії Чорного й Азовського морів наразі значно знизилася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест прирівняв удари по українській енергетиці з атаками на РФ: МЗС України назвало заяву "ганебною"

"Авіація в повітряному просторі над акваторією фактично мінімальна… Так само і щодо кораблів, виходів і застосувань у морі не було", - додав він.

Коментуючи можливість застосування крилатих ракет "Калібр", Плетенчук зазначив, що небезпека з боку морських носіїв зберігається постійно, однак шторми у 3-4 бали наразі унеможливлюють їх ефективне використання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завод із виробництва дронів у Таганрозі уразили СБУ та ВМС: Це послабить техспроможності окупантів