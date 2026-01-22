Оператори 110-ї ОМБр ліквідували штурмову пару окупантів: "Ноги перебиті, срака димить. Другий - зовсім згорів. Тільки нога залишилась"

Майстерність українських операторів БпЛА продовжує залишати ворогу нуль шансів на виживання навіть на відкритій місцевості. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили чергову штурмову пару загарбників, які намагалися сховатися серед засніженого поля.

Окупанти з шевронами "Z" на шоломах вирішили перепочити або сховатися від дронів прямо посеред відкритого простору. Проте "жити їм залишилося кілька хвилин", оскільки українські "пташки" вже вийшли на полювання.

Хід ліквідації загарбників:

Перший контакт: Після невдалого скиду один із окупантів намагався втекти, відстрілюючись від FPV-дрона. Попри тимчасове везіння, черговий дрон-камікадзе наздогнав втікача - "ноги перебиті, срака димить".

Зрада "своїх": Почувши вибухи, один із росіян миттєво кинув свого пораненого напарника та кинувся навтьоки, але фортуна його покинула.

Результат для другого: Окупанта, якого покинув товариш, буквально "розібрали на конструктор" - від загарбника не залишилося нічого цілого.

Фінал для "втікача": Ним виявився представник одного з поневолених народів РФ (бурят або якут). Після серії влучних скидів та ударів FPV-дронів загарбник був остаточно ліквідований.

"Ну почнемо нищити тарганів. Не з'їсть він вже ніколи американський снікерс. А другий зовсім згорів на роботі - тільки нога залишилась", - коментують свою роботу захисники.

