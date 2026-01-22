Оператори 110-ї ОМБр ліквідували штурмову пару окупантів: "Ноги перебиті, срака димить. Другий - зовсім згорів. Тільки нога залишилась"

Майстерність українських операторів БпЛА продовжує залишати ворогу нуль шансів на виживання навіть на відкритій місцевості. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили чергову штурмову пару загарбників, які намагалися сховатися серед засніженого поля.

Окупанти з шевронами "Z" на шоломах вирішили перепочити або сховатися від дронів прямо посеред відкритого простору. Проте "жити їм залишилося кілька хвилин", оскільки українські "пташки" вже вийшли на полювання.

Хід ліквідації загарбників:

  • Перший контакт: Після невдалого скиду один із окупантів намагався втекти, відстрілюючись від FPV-дрона. Попри тимчасове везіння, черговий дрон-камікадзе наздогнав втікача - "ноги перебиті, срака димить".

  • Зрада "своїх": Почувши вибухи, один із росіян миттєво кинув свого пораненого напарника та кинувся навтьоки, але фортуна його покинула.

  • Результат для другого: Окупанта, якого покинув товариш, буквально "розібрали на конструктор" - від загарбника не залишилося нічого цілого.

  • Фінал для "втікача": Ним виявився представник одного з поневолених народів РФ (бурят або якут). Після серії влучних скидів та ударів FPV-дронів загарбник був остаточно ліквідований.

"Ну почнемо нищити тарганів. Не з'їсть він вже ніколи американський снікерс. А другий зовсім згорів на роботі - тільки нога залишилась", - коментують свою роботу захисники.

Дякуємо Козакам за гарну роботу. Слава ЗСУ!
22.01.2026 15:03 Відповісти
Проста кацапська "тактика" - просочуються малими групами по 2-5 чоловік ... вийде закріпитися - то ок, якщо не вийде то на них засіб ураження витратили і кудись вони боєкомплект із жратвою донесли ... запускаємо наступиних, їм те що попередні трупи дорнесли згодиться 😎
22.01.2026 15:07 Відповісти
Єдиний спосіб звільнити Україну від окупантів це їх масове знищення. Іншого способу нема. Спробували вже всі засоби умовляння, переконання, міжнародного тиску. Нічого не діє. А от смерть дійсно зупиняє. Якщо немає окупанта та нема і окупації. Ця примітивна логіка недоступна для "народної депутатки від "слуг зєлєнского" Скороход...
22.01.2026 15:16 Відповісти
Дуже гарно, тільки поясніть що таке штурмова група з 2 калік?Що вони штурмують, кущ, сортир, чи калюжу?
22.01.2026 15:03 Відповісти
22.01.2026 15:07 Відповісти
А чому не жахнути по пункту комплектування кідарів?
22.01.2026 15:11 Відповісти
Краще вже одразу по бункеру *****.
22.01.2026 15:13 Відповісти
повідомте координати того пункту, думаю ураження гарантоване 👍
22.01.2026 15:13 Відповісти
Просто там окрім верблюдів будуть ще й пастухи, фуража більше, для стада верблюдів.
22.01.2026 15:17 Відповісти
22.01.2026 15:03 Відповісти
22.01.2026 15:16 Відповісти
Хвьодоров правильно сказав: мета - 50к нєсвєжіх на місяць. Тоді вони підуть у мінус, або змушені будуть починати реальну мобілізацію, з усіма відповідними наслідками.
Тільки одна маленька проблема: як це зробити?
22.01.2026 15:19 Відповісти
Рекорд співвідношення втрат - 18,6 кацапа до 1 ЗСУ було встановлено ще в Донецькому аеропорту. Це змусило ***** відкласти напад на 8 років і засекретити військові втрати в "мирний час". В 2024 році цей рекорд було перевищено. Зараз перевищення стало нормою - під Купянськом 15 кацапів до 1, а під Покровськом 27 кацапів до 1 ЗСУ. І таки "так" - чим більше вбємо зараз, тим менше "на потім" залишиться. Ліквідація окупантів це єдиний спосіб зупинити окупацію.
22.01.2026 15:30 Відповісти
Дрони, дрони і ще раз дрони.
Наші пишуть, що русня зараз на деяких напрямках техніку взагалі не використовує, виключно малими групами піхоти.
І РЕБ на підарах я давно не бачив, хоча в часи Авдіївки це була розповсюджена тема.
Проти бомжів-доходяг дрони - це саме те, що треба.
22.01.2026 15:40 Відповісти
Потрібна диверсифікація ліквідації загарбників за різними напрямками і способами. Іншими словами, не дронами єдиними. "Земля має горіти" під ногами окупантів. Все що їх знищує дешево і остаточно має використовуватись. І головне не зупиняти процес до досягнення результату - повної деокупації України.
22.01.2026 16:53 Відповісти
Гостинність від ЗСУ - і накормили, і зігріли...)))
22.01.2026 15:18 Відповісти
А депутатка -служка Скороход заявила, що вбивати рузьких орків це не правильно і не можна, а треба помиритися, всьо прастіть і забути.
22.01.2026 18:11 Відповісти
Навiщо стiльки дронiв втрачати???
22.01.2026 19:02 Відповісти
Реклама сникерса хорошая там
23.01.2026 07:15 Відповісти
რუსებს დედისტყვნა!!! Fuck Russia!!! Wish the same to all Russian occupiers! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს!
24.01.2026 10:52 Відповісти
 
 