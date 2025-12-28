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110-та бригада зупинила прорив піхоти РФ та "дала по зубах" окупантам. ВIДЕО

Російська піхота, скориставшись погодними умовами, спробувала на трьох автівках просунутися до позицій Сил оборони, однак зазнала повного фіаско.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час просування відкритим полем у засніжену погоду окупанти виявилися як на долоні для операторів 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України - і "отримали по зубах".

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На оприлюднених кадрах зафіксовано, як українські бійці завдають серію ударів по ворожих автівках та по 8 піхотинцях противника, які намагаються втекти серед поля під прицілом БпЛА.

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армія рф (21513) знищення (10534) дрони (8682) 110 окрема механізована бригада (146)
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Топ коментарі
+15
гарно попотіли перед смертью..
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28.12.2025 10:16 Відповісти
+8
Файнто🥳
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28.12.2025 10:13 Відповісти
+7
Дякую за кобзонізацію🎉
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28.12.2025 10:56 Відповісти

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