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110-та бригада зупинила прорив піхоти РФ та "дала по зубах" окупантам. ВIДЕО
Російська піхота, скориставшись погодними умовами, спробувала на трьох автівках просунутися до позицій Сил оборони, однак зазнала повного фіаско.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час просування відкритим полем у засніжену погоду окупанти виявилися як на долоні для операторів 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України - і "отримали по зубах".
На оприлюднених кадрах зафіксовано, як українські бійці завдають серію ударів по ворожих автівках та по 8 піхотинцях противника, які намагаються втекти серед поля під прицілом БпЛА.
- Також повідомлялося, що 1-й корпус НГУ "Азов" розбив бронегрупи РФ на Добропільському напрямку.
Топ коментарі
+15 Ирина Александра
показати весь коментар28.12.2025 10:16 Відповісти Посилання
+8 iv ivanooov #600927
показати весь коментар28.12.2025 10:13 Відповісти Посилання
+7 Ігор Карпенко #593460
показати весь коментар28.12.2025 10:56 Відповісти Посилання
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