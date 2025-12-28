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110-я бригада остановила прорыв пехоты РФ и "дала по зубам" оккупантам. ВИДЕО
Российская пехота, воспользовавшись погодными условиями, попыталась на трех автомобилях продвинуться к позициям Сил обороны, но потерпела полное фиаско.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения по открытому полю в снежную погоду оккупанты оказались как на ладони для операторов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины - и "получили по зубам".
На обнародованных кадрах зафиксировано, как украинские бойцы наносят серию ударов по вражеским автомобилям и по 8 пехотинцам противника, которые пытаются убежать среди поля под прицелом БПЛА.
- Также сообщалось, что 1-й корпус НГУ "Азов" разбил бронегруппы РФ на Добропольском направлении.
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+15 Ирина Александра
показать весь комментарий28.12.2025 10:16 Ответить Ссылка
+8 iv ivanooov #600927
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+7 Ігор Карпенко #593460
показать весь комментарий28.12.2025 10:56 Ответить Ссылка
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