РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10305 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
7 629 14

110-я бригада остановила прорыв пехоты РФ и "дала по зубам" оккупантам. ВИДЕО

Российская пехота, воспользовавшись погодными условиями, попыталась на трех автомобилях продвинуться к позициям Сил обороны, но потерпела полное фиаско.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения по открытому полю в снежную погоду оккупанты оказались как на ладони для операторов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины - и "получили по зубам".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованных кадрах зафиксировано, как украинские бойцы наносят серию ударов по вражеским автомобилям и по 8 пехотинцам противника, которые пытаются убежать среди поля под прицелом БПЛА.

Смотрите также: Бойцы 33-й ОМБр сорвали штурм оккупантов под Владимировкой. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) дроны (7579) 110 отдельная механизированная бригада (144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
гарно попотіли перед смертью..
показать весь комментарий
28.12.2025 10:16 Ответить
+8
Файнто🥳
показать весь комментарий
28.12.2025 10:13 Ответить
+7
Дякую за кобзонізацію🎉
показать весь комментарий
28.12.2025 10:56 Ответить

Загрузка...

 
 