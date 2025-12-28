110-я бригада остановила прорыв пехоты РФ и "дала по зубам" оккупантам. ВИДЕО

Российская пехота, воспользовавшись погодными условиями, попыталась на трех автомобилях продвинуться к позициям Сил обороны, но потерпела полное фиаско.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения по открытому полю в снежную погоду оккупанты оказались как на ладони для операторов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины - и "получили по зубам".

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На обнародованных кадрах зафиксировано, как украинские бойцы наносят серию ударов по вражеским автомобилям и по 8 пехотинцам противника, которые пытаются убежать среди поля под прицелом БПЛА.

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Также сообщалось, что 1-й корпус НГУ "Азов" разбил бронегруппы РФ на Добропольском направлении.

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