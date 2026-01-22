Операторы 110-й ОМБр ликвидировали штурмовую пару оккупантов: "Ноги перебиты, задница дымится. Второй - совсем сгорел. Только нога осталась"
Мастерство украинских операторов БПЛА продолжает оставлять врагу нулевые шансы на выживание даже на открытой местности. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередную штурмовую пару захватчиков, которые пытались спрятаться среди заснеженного поля.
Оккупанты с шевронами "Z" на шлемах решили отдохнуть или спрятаться от дронов прямо посреди открытого пространства. Однако "жить им осталось несколько минут", поскольку украинские "птички" уже вышли на охоту.
Ход ликвидации захватчиков:
-
Первый контакт: После неудачного сброса один из оккупантов пытался убежать, отстреливаясь от FPV-дрона. Несмотря на временную удачу, очередной дрон-камикадзе догнал беглеца - "ноги перебиты, задница дымится".
-
Предательство "своих": Услышав взрывы, один из россиян мгновенно бросил своего раненого напарника и бросился наутек, но фортуна его покинула.
-
Результат для второго: оккупанта, которого бросил товарищ, буквально "разобрали на конструктор" — от захватчика не осталось ничего целого.
-
Финал для "беглеца": Им оказался представитель одного из порабощенных народов РФ (бурят или якут). После серии точных сбросов и ударов FPV-дронов захватчик был окончательно ликвидирован.
"Ну, начнем уничтожать тараканов. Он уже никогда не съест американский сникерс. А второй совсем сгорел на работе - только нога осталась", - комментируют свою работу защитники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки одна маленька проблема: як це зробити?
Наші пишуть, що русня зараз на деяких напрямках техніку взагалі не використовує, виключно малими групами піхоти.
І РЕБ на підарах я давно не бачив, хоча в часи Авдіївки це була розповсюджена тема.
Проти бомжів-доходяг дрони - це саме те, що треба.