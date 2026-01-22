Операторы 110-й ОМБр ликвидировали штурмовую пару оккупантов: "Ноги перебиты, задница дымится. Второй - совсем сгорел. Только нога осталась"

Мастерство украинских операторов БПЛА продолжает оставлять врагу нулевые шансы на выживание даже на открытой местности. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередную штурмовую пару захватчиков, которые пытались спрятаться среди заснеженного поля.

Оккупанты с шевронами "Z" на шлемах решили отдохнуть или спрятаться от дронов прямо посреди открытого пространства. Однако "жить им осталось несколько минут", поскольку украинские "птички" уже вышли на охоту.

Ход ликвидации захватчиков:

  • Первый контакт: После неудачного сброса один из оккупантов пытался убежать, отстреливаясь от FPV-дрона. Несмотря на временную удачу, очередной дрон-камикадзе догнал беглеца - "ноги перебиты, задница дымится".

  • Предательство "своих": Услышав взрывы, один из россиян мгновенно бросил своего раненого напарника и бросился наутек, но фортуна его покинула.

  • Результат для второго: оккупанта, которого бросил товарищ, буквально "разобрали на конструктор" — от захватчика не осталось ничего целого.

  • Финал для "беглеца": Им оказался представитель одного из порабощенных народов РФ (бурят или якут). После серии точных сбросов и ударов FPV-дронов захватчик был окончательно ликвидирован.

"Ну, начнем уничтожать тараканов. Он уже никогда не съест американский сникерс. А второй совсем сгорел на работе - только нога осталась", - комментируют свою работу защитники.

Топ комментарии
Дякуємо Козакам за гарну роботу. Слава ЗСУ!
22.01.2026 15:03 Ответить
Проста кацапська "тактика" - просочуються малими групами по 2-5 чоловік ... вийде закріпитися - то ок, якщо не вийде то на них засіб ураження витратили і кудись вони боєкомплект із жратвою донесли ... запускаємо наступиних, їм те що попередні трупи дорнесли згодиться 😎
22.01.2026 15:07 Ответить
Єдиний спосіб звільнити Україну від окупантів це їх масове знищення. Іншого способу нема. Спробували вже всі засоби умовляння, переконання, міжнародного тиску. Нічого не діє. А от смерть дійсно зупиняє. Якщо немає окупанта та нема і окупації. Ця примітивна логіка недоступна для "народної депутатки від "слуг зєлєнского" Скороход...
22.01.2026 15:16 Ответить
Дуже гарно, тільки поясніть що таке штурмова група з 2 калік?Що вони штурмують, кущ, сортир, чи калюжу?
22.01.2026 15:03 Ответить
Проста кацапська "тактика" - просочуються малими групами по 2-5 чоловік ... вийде закріпитися - то ок, якщо не вийде то на них засіб ураження витратили і кудись вони боєкомплект із жратвою донесли ... запускаємо наступиних, їм те що попередні трупи дорнесли згодиться 😎
22.01.2026 15:07 Ответить
А чому не жахнути по пункту комплектування кідарів?
22.01.2026 15:11 Ответить
Краще вже одразу по бункеру *****.
22.01.2026 15:13 Ответить
повідомте координати того пункту, думаю ураження гарантоване 👍
22.01.2026 15:13 Ответить
Просто там окрім верблюдів будуть ще й пастухи, фуража більше, для стада верблюдів.
22.01.2026 15:17 Ответить
Хвьодоров правильно сказав: мета - 50к нєсвєжіх на місяць. Тоді вони підуть у мінус, або змушені будуть починати реальну мобілізацію, з усіма відповідними наслідками.
Тільки одна маленька проблема: як це зробити?
22.01.2026 15:19 Ответить
Рекорд співвідношення втрат - 18,6 кацапа до 1 ЗСУ було встановлено ще в Донецькому аеропорту. Це змусило ***** відкласти напад на 8 років і засекретити військові втрати в "мирний час". В 2024 році цей рекорд було перевищено. Зараз перевищення стало нормою - під Купянськом 15 кацапів до 1, а під Покровськом 27 кацапів до 1 ЗСУ. І таки "так" - чим більше вбємо зараз, тим менше "на потім" залишиться. Ліквідація окупантів це єдиний спосіб зупинити окупацію.
22.01.2026 15:30 Ответить
Дрони, дрони і ще раз дрони.
Наші пишуть, що русня зараз на деяких напрямках техніку взагалі не використовує, виключно малими групами піхоти.
І РЕБ на підарах я давно не бачив, хоча в часи Авдіївки це була розповсюджена тема.
Проти бомжів-доходяг дрони - це саме те, що треба.
22.01.2026 15:40 Ответить
Потрібна диверсифікація ліквідації загарбників за різними напрямками і способами. Іншими словами, не дронами єдиними. "Земля має горіти" під ногами окупантів. Все що їх знищує дешево і остаточно має використовуватись. І головне не зупиняти процес до досягнення результату - повної деокупації України.
22.01.2026 16:53 Ответить
Гостинність від ЗСУ - і накормили, і зігріли...)))
22.01.2026 15:18 Ответить
А депутатка -служка Скороход заявила, що вбивати рузьких орків це не правильно і не можна, а треба помиритися, всьо прастіть і забути.
22.01.2026 18:11 Ответить
Навiщо стiльки дронiв втрачати???
22.01.2026 19:02 Ответить
Реклама сникерса хорошая там
23.01.2026 07:15 Ответить
რუსებს დედისტყვნა!!! Fuck Russia!!! Wish the same to all Russian occupiers! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს!
24.01.2026 10:52 Ответить
 
 