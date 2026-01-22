Операторы 110-й ОМБр ликвидировали штурмовую пару оккупантов: "Ноги перебиты, задница дымится. Второй - совсем сгорел. Только нога осталась"

Мастерство украинских операторов БПЛА продолжает оставлять врагу нулевые шансы на выживание даже на открытой местности. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередную штурмовую пару захватчиков, которые пытались спрятаться среди заснеженного поля.

Оккупанты с шевронами "Z" на шлемах решили отдохнуть или спрятаться от дронов прямо посреди открытого пространства. Однако "жить им осталось несколько минут", поскольку украинские "птички" уже вышли на охоту.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ход ликвидации захватчиков:

Первый контакт: После неудачного сброса один из оккупантов пытался убежать, отстреливаясь от FPV-дрона. Несмотря на временную удачу, очередной дрон-камикадзе догнал беглеца - "ноги перебиты, задница дымится".

Предательство "своих": Услышав взрывы, один из россиян мгновенно бросил своего раненого напарника и бросился наутек, но фортуна его покинула.

Результат для второго: оккупанта, которого бросил товарищ, буквально "разобрали на конструктор" — от захватчика не осталось ничего целого.

Финал для "беглеца": Им оказался представитель одного из порабощенных народов РФ (бурят или якут). После серии точных сбросов и ударов FPV-дронов захватчик был окончательно ликвидирован.

"Ну, начнем уничтожать тараканов. Он уже никогда не съест американский сникерс. А второй совсем сгорел на работе - только нога осталась", - комментируют свою работу защитники.

