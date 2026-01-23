Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 232 090 человек (+1280 за сутки), 11 599 танков, 36 549 артсистем, 23 946 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 232 090 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 232 090 (+1 280) человек
- танков - 11 599 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 23 946 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 36 549 (+33) ед.
- РСЗО - 1 623 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 282 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 113 277 (+449) ед.
- крылатые ракеты - 4 190 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 75 556 (+140) ед.
- специальная техника - 4 050 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Втрати та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за третій тиждень січня 2026 року у цифрах…
Завершився третій тиждень січня нового 2026 року і, традиційно, оцінюємо результати просування супротивника у пропорції з втратами, які несе супротивник задля таких просувань.
Протягом третього тижня січня 2026 року РОВ захопили 58 км² території України, що продовжує залишатися одним із найнижчих показників окупації у тижневому вираженні за другу половину 2025 року. Нагадаю, що з початку 2026 року противник захоплював за перший тиждень 48 км², 43 км², а за третій тиждень 58 км².
Таким чином, за 3/4 січня 2026 року РОВ окупували 149 км² території України. Це фактично середньостатистичний показник просування окупантів влітку 2025, але впродовж лише одного тижня. Тобто, за три тижні січня 2026 року РОВ захопили території, які вони захоплювали за тиждень влітку 2025 року.
Втрати особового складу РОВ за третій тиждень січня 2026 року становили 7720, що у пропорції втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становило по 133 тіла окупантів, або, вже третій тиждень стандартно, майже дві роти РОВ на захоплення 1 км² української землі!
Загалом, за 3/4 січня 2026 року РОВ втратили 21 240 тіл, а пропорція втрат до територій, що захоплюються, склала 142 тіла/1 км², що є досить високим показником втрат РОВ у пропорції до захоплюваної території в порівнянні з показниками 2025 року.
Минулого разу наголошувалось, що причиною таких показників є кілька факторів:
По-перше - на низці основних напрямів РОВ уперлися в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, а ресурсу вони з'їдають багато. Це Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Часів Яр…
У польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують.
По-друге - погода.
Наступати піхотою в мороз та снігопад таке собі задоволення, особливо на сході та північному сході театру бойових дій. Погодні умови не лише сковують мобільність підрозділів супротивника, а й впливають на зростання втрат.
Очевидно, до кінця січня та в лютому така тенденція збережеться.