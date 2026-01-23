Удар бомбой AASM Hammer: украинский МиГ-29 уничтожил позицию с оккупантами
Украинская авиация продолжает методично уничтожать вражеские резервы, используя современное высокоточное вооружение. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 нанесли сокрушительный удар по позиции, где пытались сосредоточиться оккупанты.
Благодаря мастерству экипажа и использованию французской управляемой авиабомбы #AASMHAMMER, вражеский объект был уничтожен вместе с личным составом.
Детали успешной атаки:
-
Цель: Укрепленная позиция, где зафиксировано "скучивание" российской пехоты.
-
Оружие: Высокоточная бомба AASM Hammer, которая позволяет поражать цели с хирургической точностью, минимизируя риски для самолета.
-
Результат: Прямое попадание и полная ликвидация вражеской точки.
"Бандюки на МиГариках не дают врагу расслабиться ни на секунду. Экипаж точным ударом бомбы AASM Hammer добивает вражескую позицию, где скопились йоблики", - эмоционально комментируют работу пилотов авторы видео.
А ворог кожного дня кидає сотні КАБів, ракет по містах, селах і наших підрозділах ЗСУ. То зробіть нашим військовим наші ракети, наші бомби, скільки можна красти?