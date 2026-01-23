Удар бомбой AASM Hammer: украинский МиГ-29 уничтожил позицию с оккупантами

Украинская авиация продолжает методично уничтожать вражеские резервы, используя современное высокоточное вооружение. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 нанесли сокрушительный удар по позиции, где пытались сосредоточиться оккупанты.

Благодаря мастерству экипажа и использованию французской управляемой авиабомбы #AASMHAMMER, вражеский объект был уничтожен вместе с личным составом.

Детали успешной атаки:

  • Цель: Укрепленная позиция, где зафиксировано "скучивание" российской пехоты.

  • Оружие: Высокоточная бомба AASM Hammer, которая позволяет поражать цели с хирургической точностью, минимизируя риски для самолета.

  • Результат: Прямое попадание и полная ликвидация вражеской точки.

"Бандюки на МиГариках не дают врагу расслабиться ни на секунду. Экипаж точным ударом бомбы AASM Hammer добивает вражескую позицию, где скопились йоблики", - эмоционально комментируют работу пилотов авторы видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ до сих пор не может восстановить потенциал стратегической авиации после операции СБУ "Паутина", - источник

Автор: 

авиация армия РФ самолет уничтожение бомбардировка
Топ комментарии
+8
І жодного слова в статті, скільки такого лайна прилітає від кацапів на одну нашу "******* високоточну французьку керовану авіабомбу".
23.01.2026 09:38 Ответить
+7
Удар бомбою з українськолго літака. Це дуже добре. Але 7 років при владі Зеленський і не розробили жодної ракети, КАБу чи "бомби", щоб тут виготовляти в достатній кількості і наносити урари по ворогу. Всі ракети не наші.
23.01.2026 09:35 Ответить
+7
А "Фламінго" яка двушечки до маскви доставляє?
23.01.2026 10:25 Ответить
ПриЗедент озвучив: «Росія за цей тиждень застосувала проти України більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів»
ось і рахуй.
24.01.2026 13:06 Ответить
Фламінко рожеве в окулярах із солодким вітерком цукермоном спокійно відпочивіають на березі Мертвого моря. Буде бажання - полетять на найкращі курорти світу. Вони не в розшуку і не громадяни України. Їх покровітєль Голобородько забрав в них українське громадянство і вони зараз ніяким боком до України. Чи хтось впевнений, що Ізраїль їх видасть?
23.01.2026 10:40 Ответить
Про них наші прокурори вже забули, але їх діло живе і процвітає на проєкті "Фламінго" з іншими акторами.
23.01.2026 14:05 Ответить
Ціль: Укріплена позиція, де зафіксовано "кучкування" російської піхоти. Джерело: https://censor.net/ua/v3596856, маэться на увазы 50-250 кыдарыв, чи 2 верблюда з бк?
23.01.2026 10:39 Ответить
Добре, що одна французська ракета вбила декілька кцапів. Я писав про інше, що пройшло майже сім років одноосібного правління Голобородька і ми не створили жодної своєї ракети, яку можна кріпити на підвіску літака МІГ чи СУ і бити по кцапах. Французи і британці, а з ними і американці створили(переробили) свої ракети, які можна пускати з наших літаків, а такий геній і всезнайка не зробив нічого. Правда нічого це не правда, бо своїй кодлі дав вкрасти сотні мільярдів і вивезти з України, а самим втекти. Дуже цікаво, як втікеав Юзік? Він хоч не змалав пропускні пункти на кордоні? Хабарники, проти яких НАБУ відкрили кримінальні справи не побачили такого маленького і худощавого "слугу".
А ворог кожного дня кидає сотні КАБів, ракет по містах, селах і наших підрозділах ЗСУ. То зробіть нашим військовим наші ракети, наші бомби, скільки можна красти?
23.01.2026 10:46 Ответить
23.01.2026 10:52 Ответить
декілька кацапських личинок поїдять пільмєшків
23.01.2026 11:50 Ответить
 
 