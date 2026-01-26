120-я бригада ТрО поразила "замаскированного" оккупанта прямым ударом дрона в голову

Пилоты 120-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины поразили "искусно замаскированного" оккупанта в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист, похожий на пингвина, ходил по открытой заснеженной местности, думая, что украинские дроны его не обнаружат.

На кадрах, которые обнародовали бойцы, видно, как беспилотник попадает захватчику прямо в голову и ликвидирует его.

