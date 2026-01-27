Дрони батальйону SIGNUM ліквідували рашиста в автівці з написом "Штурмовик"

Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади уразили російських штурмовиків серед лісу на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергового патрулювання українські бійці ліквідували 6 рашистів.

Одного з військових РФ уражено під час його руху в причепі автівки з написом "Штурмовик". Окупант намагався вистрибнути з кузова, проте був ліквідований на місці.

Ще кілька загарбників знищено під час їхнього руху лісистою місцевістю.

Кадрами бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

