Дрони батальйону SIGNUM ліквідували рашиста в автівці з написом "Штурмовик"
Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади уразили російських штурмовиків серед лісу на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергового патрулювання українські бійці ліквідували 6 рашистів.
Одного з військових РФ уражено під час його руху в причепі автівки з написом "Штурмовик". Окупант намагався вистрибнути з кузова, проте був ліквідований на місці.
Ще кілька загарбників знищено під час їхнього руху лісистою місцевістю.
Кадрами бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
назватиперефарбувати перед штурмом на "груз 200"
Слава ЗСУ !!!