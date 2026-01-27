Дроны батальона SIGNUM ликвидировали рашиста в автомобиле с надписью "Штурмовик"
Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады поразили российских штурмовиков в лесу на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного патрулирования украинские бойцы ликвидировали 6 рашистов.
Один из военных РФ был поражен во время его движения в прицепе автомобиля с надписью "Штурмовик". Оккупант пытался выпрыгнуть из кузова, однако был ликвидирован на месте.
Еще несколько захватчиков уничтожены во время их движения по лесистой местности.
Кадрами бойцы поделились в своем телеграм-канале.
назватиперефарбувати перед штурмом на "груз 200"
Слава ЗСУ !!!