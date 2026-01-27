"Минус 95 тысяч долларов за 3 дня": десантники 25-й бригады установили рекорд по уничтожению вражеских "Мавиков"

На Покровском направлении продолжается ожесточенная "война дронов", где украинские зенитчики демонстрируют впечатляющую эффективность. Как сообщает Цензор.НЕТ, только один экипаж зенитно-ракетного дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сумел "приземлить" 43 вражеских беспилотника в течение трех суток.

Основными целями десантников стали разведывательные и ударные квадрокоптеры типа Mavic, которые враг массово использует для корректировки артиллерии и сброса боеприпасов на позиции ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 25-й Сичеславской бригады уничтожили колонну квадроциклов врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Экономика и эффективность охоты:

Масштабы потерь РФ: По подсчетам военных, средняя стоимость одного "Мавика" составляет около 2200 долларов. Таким образом, всего за три дня врагу нанесен ущерб на сумму $94 600 .

Разнообразие целей: Среди уничтоженных аппаратов были дроны различных модификаций, многие из которых были оборудованы боевой частью для осуществления сбросов.

Значение для фронта: Сбивание 43 дронов - это десятки спасенных жизней наших пехотинцев, поскольку враг потерял "глаза" и возможность атаковать с воздуха на конкретном участке.

"Простая математика: 1 Мавик это ~2200$ х 43 = 94 600$. Наши пилоты за 3 суток уничтожили вражеских дронов почти на 95 тыс. долларов, и это не учитывая, что многие из них несли боевую часть для сброса", - отмечают в 25-й ОПДБр.

Смотрите также: Сичеславские десантники 25-й бригады ударили "Градами" по оккупантам в Шахтерском микрорайоне Покровска. ВИДЕО