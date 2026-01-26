1 255 1
Воины 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 417 ударов на Запорожье и Херсонщине
За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины на Запорожье и Херсонщине осуществлено 417 огневых поражений противника и его боевых позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты точной работы обнародованы в официальном телеграм-канале НГУ.
В частности, уничтожены:
- 76 наблюдательных постов;
- 132 укрытия;
- 31 антенна;
- 4 единицы автобронетехники;
- 1 квадроцикл;
- 7 складов с боекомплектом;
- 2 склада с горюче-смазочными материалами;
- 53 БПЛА;
- 2 лодки;
- 9 орудий;
- 2 наземных роботизированных комплекса;
- 3 генератора;
- 5 терминалов Starlink;
- 5 систем РЭБ;
- 1 камера видеонаблюдения;
- 1 трансформатор.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кожного місяця,і тоді можливо,
вони престануть лізти на нашу
Зкмлю!Здохніть,кацапи💀