Воины 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 417 ударов на Запорожье и Херсонщине

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины на Запорожье и Херсонщине осуществлено 417 огневых поражений противника и его боевых позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты точной работы обнародованы в официальном телеграм-канале НГУ.

В частности, уничтожены:

76 наблюдательных постов;

132 укрытия;

31 антенна;

4 единицы автобронетехники;

1 квадроцикл;

7 складов с боекомплектом;

2 склада с горюче-смазочными материалами;

53 БПЛА;

2 лодки;

9 орудий;

2 наземных роботизированных комплекса;

3 генератора;

5 терминалов Starlink;

5 систем РЭБ;

1 камера видеонаблюдения;

1 трансформатор.

