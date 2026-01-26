Воїни 11-ї бригади НГУ за тиждень здійснили 417 уражень на Запоріжжі та Херсонщині

За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 417 вогневих уражень противника та його бойових позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати влучної роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі НГУ.

Зокрема знищено:

  • 76 спостережних постів;
  • 132 укриття;
  • 31 антену;
  • 4 одиниці авто-бронетехніки;
  • 1 квадроцикл;
  • 7 складів з боєкомплектом;
  • 2 склади з паливно-мастильними матеріалами;
  • 53 БпЛА;
  • 2 човни;
  • 9 гармат;
  • 2 наземні роботизовані комплекси;
  • 3 генератори;
  • 5 терміналів Starlink;
  • 5 систем РЕБ;
  • 1 камеру відеоспостереження;
  • 1 трансформатор.

армія рф знищення Запорізька область Національна гвардія дрони 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського Херсонська область
Треба знищувати 50 тис рашистів
кожного місяця,і тоді можливо,
вони престануть лізти на нашу
Зкмлю!Здохніть,кацапи💀
показати весь коментар
26.01.2026 22:35 Відповісти
 
 