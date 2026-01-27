"Мінус 95 тисяч доларів за 3 дні": десантники 25-ї бригади встановили рекорд зі знищення ворожих "Мавіків"

На Покровському напрямку триває запекла "війна дронів", де українські зенітники демонструють вражаючу ефективність. Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише один екіпаж зенітно-ракетного дивізіону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зумів "приземлити" 43 ворожі безпілотники протягом трьох діб.

Основними цілями десантників стали розвідувальні та ударні квадрокоптери типу Mavic, які ворог масово використовує для коригування артилерії та скидів боєприпасів на позиції ЗСУ.

Економіка та ефективність полювання:

Масштаби втрат РФ: За підрахунками військових, середня вартість одного "Мавіка" становить близько 2200 доларів. Таким чином, лише за три дні ворогу завдано збитків на суму $94 600 .

Різноманітність цілей: Серед знищених апаратів були дрони різних модифікацій, багато з яких були обладнані бойовою частиною для здійснення скидів.

Значення для фронту: Збиття 43 дронів - це десятки врятованих життів наших піхотинців, оскільки ворог втратив "очі" та можливість атакувати з повітря на конкретній ділянці.

"Проста математика: 1 Мавік це ~2200$ х 43 = 94 600$. Наші пілоти за 3 доби знищили ворожих дронів на майже 95 тис. доларів, і це не враховуючи, що багато з них несли бойову частину для скиду", - зазначають у 25-й ОПДБр.

