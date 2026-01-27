Один проти двох: український воїн ліквідував окупантів у ближньому бою в Покровську

На Покровському напрямку тривають запеклі бої за кожну будівлю та кожне подвір'я. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано вражаючі кадри ближнього стрілецького бою, під час якого один український захисник здолав двох загарбників.

На відеозаписі, зробленому дроном аеророзвідки, зафіксовано переміщення двох окупантів вздовж паркану приватного домоволодіння. Вони намагалися приховано підійти до будинку, не підозрюючи, що там на них уже чекає український боєць.

Деталі бойового зіткнення:

  • Засідка: Український воїн заздалегідь зайняв вигідну позицію всередині будівлі, повністю контролюючи підступи.

  • Стрілецький бій: Щойно окупанти наблизилися на коротку дистанцію, захисник відкрив вогонь упритул.

  • Результат: Завдяки ефекту несподіванки та високій вогневій підготовці, обох загарбників було ліквідовано на місці.

армія рф (20882) знищення (10031) Покровськ (1323) бій (246)
"йшли на Берлін", але уже ніхто нікуди не йде...
27.01.2026 13:19 Відповісти
круто, молодці!!!
27.01.2026 13:21 Відповісти
Нагороду нашому воїну 🇺🇦
27.01.2026 13:23 Відповісти
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было двое...
27.01.2026 13:24 Відповісти
висоцький... плять
27.01.2026 15:09 Відповісти
У незнакомава паселка, на безімяной висате.
27.01.2026 16:33 Відповісти
Двое мальчиков в трусиках, просто спросили как пройти!!!
🫡🇺🇦
27.01.2026 17:38 Відповісти
Таки да-а-а ... Как пройти в библиотеку?
27.01.2026 17:48 Відповісти
 
 