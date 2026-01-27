Один проти двох: український воїн ліквідував окупантів у ближньому бою в Покровську

На Покровському напрямку тривають запеклі бої за кожну будівлю та кожне подвір'я. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано вражаючі кадри ближнього стрілецького бою, під час якого один український захисник здолав двох загарбників.

На відеозаписі, зробленому дроном аеророзвідки, зафіксовано переміщення двох окупантів вздовж паркану приватного домоволодіння. Вони намагалися приховано підійти до будинку, не підозрюючи, що там на них уже чекає український боєць.

Деталі бойового зіткнення:

Засідка: Український воїн заздалегідь зайняв вигідну позицію всередині будівлі, повністю контролюючи підступи.

Стрілецький бій: Щойно окупанти наблизилися на коротку дистанцію, захисник відкрив вогонь упритул.

Результат: Завдяки ефекту несподіванки та високій вогневій підготовці, обох загарбників було ліквідовано на місці.

