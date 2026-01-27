Ворог тисне на північну частину Мирнограду, у центрі стрілецькі бої. Ліквідовано окупантів, які просочилися у Гришине, - 7 корпус ДШВ

Противник посилює тиск на північну частину Мирнограду. У центрі міста тривають стрілецькі бої з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Ситуація у Мирнограді

Як зазначається, для подальшого штурму "верхнього" Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки.

"У взаємодії із 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" блокуємо противника по лінії "східні околиці Мирнограду - Красний Лиман - Родинське", - наголошують у 7 корпусі.

Ситуація у Покровську

У Покровську ворог сконцентрував головні зусилля на окупації Гришиного. Противник, використовуючи несприятливі погодні умови, накопичує легку техніку та особовий склад в районі промзони на північному заході міста. Надалі ворог намагається просуватися у бік Гришиного кількома маршрутами.

Так, днями група росіян зуміла просочитися у Гришине. Але злагодженими діями наші оборонці знищила противника", - йдеться у повідомленні.

Зміни в обстановці

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БпЛА різних видів. Ворог активніше запускає "Молнії" у якості дрона-матки, що несуть на своєму борту від двох FPV та надалі наносять по цілі потрійний удар. Фіксуються випадки використання дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 км в глибину нашої оборони.

Також зростає кількість ворожих ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень противник скинув на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, що на 20% більше за попередній тиждень.