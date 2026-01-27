Враг давит на северную часть Мирнограда, в центре стрелковые бои. Ликвидированы оккупанты, просочившиеся в Гришино, - 7 корпус ДШВ
Противник усиливает давление на северную часть Мирнограда. В центре города продолжаются стрелковые бои с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
Ситуация в Мирнограде
Как отмечается, для дальнейшего штурма "верхнего" Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.
"Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" блокируем противника по линии "восточные окраины Мирнограда - Красный Лиман - Родинское", - отмечают в 7 корпусе.
Ситуация в Покровске
В Покровске враг сконцентрировал основные усилия на оккупации Гришиного. Противник, используя неблагоприятные погодные условия, накапливает легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города. В дальнейшем враг пытается продвигаться в сторону Гришиного по нескольким маршрутам.
Так, на днях группа россиян сумела просочиться в Гришино. Но слаженными действиями наши защитники уничтожили противника", - говорится в сообщении.
Изменения в обстановке
В целом в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом БпЛА различных видов. Враг активнее запускает "Молнии" в качестве дрона-матки, которые несут на своем борту от двух FPV и в дальнейшем наносят по цели тройной удар. Фиксируются случаи использования дронов на оптоволокне, которые достигают более 20 км в глубину нашей обороны.
Также растет количество вражеских ударов тактической авиацией. За прошедшую неделю противник сбросил на Покровскую агломерацию почти 360 авиабомб, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю.
