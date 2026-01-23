Группировки РФ под Покровском и Мирноградом могут истощиться к весне, - генерал Ласийчук

К весне российские оккупанты на направлении Покровск-Мирноград будут истощены и немного замедлят темпы своего продвижения.

Об этом в интервью BBC заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Покровске

По словам генерала, Силы обороны полностью контролируют северную часть Покровска и северную часть Мирнограда.

"Враг все же более активно ведет себя в Покровске, пытается давить на северо-запад для дальнейшего выхода на населенный пункт Гришино. По-видимому, это его основная цель в районе Покровска.

Некоторые подразделения, задействованные противником в этом городе, пытаются также просачиваться между нашими боевыми порядками на севере, пытаясь здесь выйти за пределы Покровска", - рассказал он.

Мирноград

"Что касается Мирнограда, то продвижение противника идет в южной части населенного пункта. Он там пытается накопить личный состав и технику.

У нас есть разведывательная информация, что там враг планирует продолжать попытки дальнейшего продвижения в направлении северной части Мирнограда. На сегодняшний день остается сложная логистика до этой агломерации, но мы применяем бомбардировщики, наземные роботизированные комплексы, и они нам очень помогают", - добавил Ласийчук.

Важность Покровско-Мирноградской агломерации

По словам командира, Покровск и Мирноград имеют большое значение для дальнейшего хода боевых действий.

"На сегодняшний день враг увяз в городских боях, что в одном, что в другом городе. Он себя эффективно не показывает и за каждый метр населенного пункта получает колоссальные потери. На сегодняшний день Покровск и Мирноград сдерживают противника от дальнейшего продвижения.

Если враг добьется успеха в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для дальнейшего выхода за населенный пункт на оперативное пространство. Это может быть и Славянско-Краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его вглубь обороны", - подчеркнул он.

Ласийчук предположил, что к весне российские оккупанты на направлении Покровск-Мирноград будут истощены и немного остановят темпы своего продвижения.

"Но это, опять же, если не будет привлечен еще какой-то резерв, например, морская пехота. Мы знаем, что она находится на слаженности и доукомплектовании. Не уверен, что ее используют именно на этом направлении, но это возможно.

Я располагаю информацией, сколько сил противника мы ликвидируем, соотношу это с нашими потерями. И, понимая поступление личного состава и преимущества в этом противника, думаю, еще немного - и его активность спадет", - подытожил он.

