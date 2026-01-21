Воины 155-й бригады взяли в плен 3 оккупантов в одном из подвалов Покровска

Аэроразведка 155-й отдельной механизированной бригады зафиксировала передвижение группы оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командование бригады начало операцию по обезвреживанию, прикрывая пехоту и контролируя процесс с беспилотников.

Украинские бойцы начали тщательную проверку района наблюдения, обходя дом за домом. Каждая такая проверка - прямой риск для жизни.

В ходе проверки военные 155-й омбр обнаружили подвал, оккупированный врагом.

Вражеские штурмовики, понимая уязвимость своей позиции для гранат, предложили пополнить обменный фонд пленных.

Трое рашистов сдались в плен и не оказали никакого сопротивления.

