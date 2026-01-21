Воины 155-й бригады взяли в плен 3 оккупантов в одном из подвалов Покровска
Аэроразведка 155-й отдельной механизированной бригады зафиксировала передвижение группы оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, командование бригады начало операцию по обезвреживанию, прикрывая пехоту и контролируя процесс с беспилотников.
Украинские бойцы начали тщательную проверку района наблюдения, обходя дом за домом. Каждая такая проверка - прямой риск для жизни.
В ходе проверки военные 155-й омбр обнаружили подвал, оккупированный врагом.
Вражеские штурмовики, понимая уязвимость своей позиции для гранат, предложили пополнить обменный фонд пленных.
Трое рашистов сдались в плен и не оказали никакого сопротивления.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Віде0 - на 5 балів!