Воины 155-й бригады взяли в плен 3 оккупантов в одном из подвалов Покровска

Аэроразведка 155-й отдельной механизированной бригады зафиксировала передвижение группы оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командование бригады начало операцию по обезвреживанию, прикрывая пехоту и контролируя процесс с беспилотников.

Украинские бойцы начали тщательную проверку района наблюдения, обходя дом за домом. Каждая такая проверка - прямой риск для жизни.

В ходе проверки военные 155-й омбр обнаружили подвал, оккупированный врагом.

Вражеские штурмовики, понимая уязвимость своей позиции для гранат, предложили пополнить обменный фонд пленных.

Трое рашистов сдались в плен и не оказали никакого сопротивления.

армия РФ пленные дроны Покровск 155 отдельная механизированная бригада
Текст по дебільному написаний....
Віде0 - на 5 балів!
21.01.2026 22:39 Ответить
що за дебільна озвучка?
21.01.2026 22:44 Ответить
мобілізували когось, мабуть, із складу звукорежисерів "Квартала -95"?
21.01.2026 22:49 Ответить
текст написав та читав ШІ
21.01.2026 23:32 Ответить
 
 