Воїни 155-ї бригади взяли в полон 3 окупантів у одному з підвалів Покровська

Аеророзвідка 155-ї окремої механізованої бригади зафіксувала пересування групи окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командування бригади розпочало операцію зі знешкодження, прикриваючи піхоту та контролюючи процес з безпілотників.

Українські бійці почали ретельну перевірку району спостереження, обходячи будинок за будинком. Кожна така перевірка - прямий ризик для життя.

У ході перевірки військові 155-ї омбр виявили підвал, окупований ворогом.

Ворожі штурмовики, розуміючи уразливість своєї позиції для гранат, запропонували поповнити обмінний фонд полонених.

Троє рашистів здалися в полон та не вчинили жодного спротиву.

Текст по дебільному написаний....
Віде0 - на 5 балів!
21.01.2026 22:39 Відповісти
що за дебільна озвучка?
21.01.2026 22:44 Відповісти
мобілізували когось, мабуть, із складу звукорежисерів "Квартала -95"?
21.01.2026 22:49 Відповісти
текст написав та читав ШІ
21.01.2026 23:32 Відповісти
 
 