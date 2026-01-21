Воїни 155-ї бригади взяли в полон 3 окупантів у одному з підвалів Покровська
Аеророзвідка 155-ї окремої механізованої бригади зафіксувала пересування групи окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, командування бригади розпочало операцію зі знешкодження, прикриваючи піхоту та контролюючи процес з безпілотників.
Українські бійці почали ретельну перевірку району спостереження, обходячи будинок за будинком. Кожна така перевірка - прямий ризик для життя.
У ході перевірки військові 155-ї омбр виявили підвал, окупований ворогом.
Ворожі штурмовики, розуміючи уразливість своєї позиції для гранат, запропонували поповнити обмінний фонд полонених.
Троє рашистів здалися в полон та не вчинили жодного спротиву.
Віде0 - на 5 балів!