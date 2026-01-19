Враг накапливает пехоту в Покровске, Мирноград "кишит" россиянами, бои продолжаются, - DeepState

Враг продолжает накапливать в Покровске Донецкой области все больше своей пехоты, которая захватывает город и закрепляется в нем. В Мирнограде также сложная ситуация.

Об этом сообщил проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Покровск и Гришино

Отмечается, что россияне формируют позицию в соответствии с занятой местностью.

Кроме того, в последнее время россияне активизировались в направлении Гришино. Врага часто фиксируют вокруг населенного пункта, а также бывают поражения и в нем самом.

DeepState отмечает, что РФ понимает важность Гришино, ведь знает о логистике и роли этого села в ней, работе операторов БПЛА оттуда и связи с Покровском и Мирноградом.

Доступ в Мирноград ограничен

Отдельно там рассказали о Мирнограде. По данным проекта, город "кишит" российской пехотой. Кроме того, там можно наткнуться на засаду или внезапный огневой контакт в любой точке.

По предварительной информации, доступ в Мирноград по сути ограничен и туда практически невозможно ни зайти, ни выйти, а осуществление таких маневров является реальной лотереей, пишет DeepState.

"Битва за города продолжается. Сейчас Силы обороны пытаются истощить ресурсы врага, работая в первую очередь по нему дронами, однако сил у кацапов еще достаточно, чтобы осуществлять бесперебойный "раш" пехотой в город", - добавили аналитики.

