Враг накапливает пехоту в Покровске, Мирноград "кишит" россиянами, бои продолжаются, - DeepState
Враг продолжает накапливать в Покровске Донецкой области все больше своей пехоты, которая захватывает город и закрепляется в нем. В Мирнограде также сложная ситуация.
Об этом сообщил проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Покровск и Гришино
Отмечается, что россияне формируют позицию в соответствии с занятой местностью.
Кроме того, в последнее время россияне активизировались в направлении Гришино. Врага часто фиксируют вокруг населенного пункта, а также бывают поражения и в нем самом.
DeepState отмечает, что РФ понимает важность Гришино, ведь знает о логистике и роли этого села в ней, работе операторов БПЛА оттуда и связи с Покровском и Мирноградом.
Доступ в Мирноград ограничен
Отдельно там рассказали о Мирнограде. По данным проекта, город "кишит" российской пехотой. Кроме того, там можно наткнуться на засаду или внезапный огневой контакт в любой точке.
- По предварительной информации, доступ в Мирноград по сути ограничен и туда практически невозможно ни зайти, ни выйти, а осуществление таких маневров является реальной лотереей, пишет DeepState.
"Битва за города продолжается. Сейчас Силы обороны пытаются истощить ресурсы врага, работая в первую очередь по нему дронами, однако сил у кацапов еще достаточно, чтобы осуществлять бесперебойный "раш" пехотой в город", - добавили аналитики.
