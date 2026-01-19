РУС
Новости Обновленные карты DeepState
Враг продвинулся вблизи Сиверска, Константиновки и Покровска, - DeepState. КАРТА

Северск карта

Войска РФ добиваются территориальных успехов на территории Донецкой области.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Сиверска, Константиновкии в Покровске", - говорится в сообщении.

Северск карта
Северск

Константиновка карта
Константиновка

Покровск карта
Покровск

Читайте также: Враг использует тактику инфильтрации в Степногорске и Приморском в Запорожской области, - DeepState

Автор: 

Покровск (1147) Северск (208) Константиновка (2001) DeepState (420)
Це там де Сирський зі с(т)ратегами готують наступ?
показать весь комментарий
19.01.2026 12:00 Ответить
 
 