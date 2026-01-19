Враг продвинулся вблизи Сиверска, Константиновки и Покровска, - DeepState. КАРТА
Войска РФ добиваются территориальных успехов на территории Донецкой области.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Сиверска, Константиновкии в Покровске", - говорится в сообщении.
