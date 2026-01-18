Враг использует тактику инфильтрации в Степногорске и Приморском на Запорожье, - DeepState

Российские оккупационные войска не оставляют тактики постоянных попыток инфильтрации в Степногорск в Запорожской области. Такую же тактику враг использует и в Приморском.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в Степногорске

"Враг не изменил своей тактики постоянных попыток инфильтрации в Степногорск. Для них эти инфильтрации, на первый взгляд, - успешны, но долго в населенном пункте они не живут", - пишет DeepState.

Россиян здесь уничтожают дронами пилоты Сил обороны.

Ситуация в Приморском

Также, по информации DeepState, враг продолжает свои попытки инфильтрации в Приморском.

"За счет количественного преимущества кацапы постоянно фиксируются в селе, и либо прячутся и пытаются накопиться для дальнейшего продвижения, либо же лезут сразу в Речной и, в большинстве, своем погибают", - отмечают аналитики.

Обстановка в направлении Лукьяновского и Павловки

Кроме этого, наибольшая активизация и изменение вектора движения вражеских войск за последнее время фиксируется в направлении Лукьяновского и Павловки.

"Там также - постоянные попытки инфильтрации небольшими группами пехоты, где для Сил обороны есть бесперебойная работа по уничтожению противника. Лезут за счет поиска слабых мест, где наша оборона из-за отсутствия достаточного количества людей имеет малую плотность между позициями", - пишет DeepState.

