Враг использует тактику инфильтрации в Степногорске и Приморском на Запорожье, - DeepState
Российские оккупационные войска не оставляют тактики постоянных попыток инфильтрации в Степногорск в Запорожской области. Такую же тактику враг использует и в Приморском.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в Степногорске
"Враг не изменил своей тактики постоянных попыток инфильтрации в Степногорск. Для них эти инфильтрации, на первый взгляд, - успешны, но долго в населенном пункте они не живут", - пишет DeepState.
Россиян здесь уничтожают дронами пилоты Сил обороны.
Ситуация в Приморском
Также, по информации DeepState, враг продолжает свои попытки инфильтрации в Приморском.
"За счет количественного преимущества кацапы постоянно фиксируются в селе, и либо прячутся и пытаются накопиться для дальнейшего продвижения, либо же лезут сразу в Речной и, в большинстве, своем погибают", - отмечают аналитики.
Обстановка в направлении Лукьяновского и Павловки
Кроме этого, наибольшая активизация и изменение вектора движения вражеских войск за последнее время фиксируется в направлении Лукьяновского и Павловки.
"Там также - постоянные попытки инфильтрации небольшими группами пехоты, где для Сил обороны есть бесперебойная работа по уничтожению противника. Лезут за счет поиска слабых мест, где наша оборона из-за отсутствия достаточного количества людей имеет малую плотность между позициями", - пишет DeepState.
