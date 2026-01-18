РУС
Новости Боевые действия на Ореховском направлении
1 031 10

Враг использует тактику инфильтрации в Степногорске и Приморском на Запорожье, - DeepState

DeepState: Враг пытается накапливать силы в Степногорске и Приморском

Российские оккупационные войска не оставляют тактики постоянных попыток инфильтрации в Степногорск в Запорожской области. Такую же тактику враг использует и в Приморском.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в Степногорске

"Враг не изменил своей тактики постоянных попыток инфильтрации в Степногорск. Для них эти инфильтрации, на первый взгляд, - успешны, но долго в населенном пункте они не живут", - пишет DeepState.

Россиян здесь уничтожают дронами пилоты Сил обороны.

Читайте также: Россияне пытаются создать плацдарм для ударов по Запорожью, - Силы обороны юга

Ситуация в Приморском

Также, по информации DeepState, враг продолжает свои попытки инфильтрации в Приморском.

"За счет количественного преимущества кацапы постоянно фиксируются в селе, и либо прячутся и пытаются накопиться для дальнейшего продвижения, либо же лезут сразу в Речной и, в большинстве, своем погибают", - отмечают аналитики.

Обстановка в направлении Лукьяновского и Павловки

Кроме этого, наибольшая активизация и изменение вектора движения вражеских войск за последнее время фиксируется в направлении Лукьяновского и Павловки.

"Там также - постоянные попытки инфильтрации небольшими группами пехоты, где для Сил обороны есть бесперебойная работа по уничтожению противника. Лезут за счет поиска слабых мест, где наша оборона из-за отсутствия достаточного количества людей имеет малую плотность между позициями", - пишет DeepState.

Читайте также: Россияне продвинулись в Степногорске в Запорожской области и возле 2 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Топ комментарии
+10
Ворог вже давно інфільтрувався на Банкову
18.01.2026 22:11 Ответить
+4
Інфільтрації, скайнета, Термінатора, resident evil, Гаррі Поттер та підході.... І купа вумних крутих схилів 😸😎🔥
18.01.2026 22:10 Ответить
+3
він там з 2019 відколи його вибрав МУДРИЙ НАРІД. Який " хоть паржом а еслі чо мі его снесем"
18.01.2026 22:16 Ответить
Слів*
18.01.2026 22:13 Ответить
Трек....кейс ..членом по роялті
18.01.2026 22:18 Ответить
Якщо не помітили, війна сильно змінилась, починаючи з "весільних дронів".
18.01.2026 22:21 Ответить
18.01.2026 22:11 Ответить
18.01.2026 22:16 Ответить
Та він звіти, і не тільки, навіть НЕ вифільтровувався
18.01.2026 22:38 Ответить
"Але довго вони не живуть". Якби ж то кацапи помирали від одного лише українського повітря. Щоправда тоді б в нас швидко сконала більшість Ради, Уряду та РНБО, не кажучи вже про силові структури і суддів. ОПа вимерла б повністю, а гаранта хопив би грець, і не один.
18.01.2026 22:40 Ответить
А чому ми не використовуємо таку саму інфільтрацію? Невеликими групами, під прикриттям туману (ночі, снігу, диму)?
показать весь комментарий
Тому що 90% інфільтрату дохне.
19.01.2026 00:08 Ответить
 
 