Ворог використовує тактику інфільтрації в Степногірську та Приморському на Запоріжжі,- DeepState
Російські окупаційні війська не полишають тактики постійних спроб інфільтрації в Степногірськ на Запоріжжі. Таку ж тактику ворог використовує і в Приморському.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в Степногірську
"Ворог не змінив своєї тактики постійних спроб інфільтрації в Степногірськ. Для них ці інфільтрації на перший погляд успішні, однак довго в населеному пункті вони не живуть", - пише DeepState.
Росіян тут нищать дронами пілоти Сил Оборони.
Ситуація в Приморському
Також за інформацією DeepState, ворог продовжує свої спроби інфільтрації в Приморському.
"За рахунок кількісної переваги кацапи постійно фіксуються в селі і або ховаються й намагаються накопичитися для подальшого просування, або ж лізуть одразу до Річного і в більшості своїй помирають", - зазначають аналітики.
Обстановка в напрямку Лукʼянівського і Павлівки
Окрім цього, найбільша активізація та зміна вектору руху ворожих військ за останній час фіксується в напряму Лукʼянівського і Павлівки.
"Там також постійні спроби інфільтрації малими групами піхоти, де для Сил Оборони є безперебійна робота по знищенню противника. Лізуть за рахунок пошуку слабких місць, де наша оборона через відсутність достатньої кількості людей має малу щільність між позиціями", - пише DeepState.
