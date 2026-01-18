Ворог використовує тактику інфільтрації в Степногірську та Приморському на Запоріжжі,- DeepState

Російські окупаційні війська не полишають тактики постійних спроб інфільтрації в Степногірськ на Запоріжжі. Таку ж тактику ворог використовує і в Приморському.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в Степногірську

"Ворог не змінив своєї тактики постійних спроб інфільтрації в Степногірськ. Для них ці інфільтрації на перший погляд успішні, однак довго в населеному пункті вони не живуть", - пише DeepState.

Росіян тут нищать дронами пілоти Сил Оборони.

Ситуація в Приморському

Також за інформацією DeepState, ворог продовжує свої спроби інфільтрації в Приморському.

"За рахунок кількісної переваги кацапи постійно фіксуються в селі і або ховаються й намагаються накопичитися для подальшого просування, або ж лізуть одразу до Річного і в більшості своїй помирають", - зазначають аналітики.

Обстановка в напрямку Лукʼянівського і Павлівки

Окрім цього, найбільша активізація та зміна вектору руху ворожих військ за останній час фіксується в напряму Лукʼянівського і Павлівки.

"Там також постійні спроби інфільтрації малими групами піхоти, де для Сил Оборони є безперебійна робота по знищенню противника. Лізуть за рахунок пошуку слабких місць, де наша оборона через відсутність достатньої кількості людей має малу щільність між позиціями", - пише DeepState.

Ворог вже давно інфільтрувався на Банкову
18.01.2026 22:11
Інфільтрації, скайнета, Термінатора, resident evil, Гаррі Поттер та підході.... І купа вумних крутих схилів 😸😎🔥
18.01.2026 22:10
"Але довго вони не живуть". Якби ж то кацапи помирали від одного лише українського повітря. Щоправда тоді б в нас швидко сконала більшість Ради, Уряду та РНБО, не кажучи вже про силові структури і суддів. ОПа вимерла б повністю, а гаранта хопив би грець, і не один.
18.01.2026 22:40
18.01.2026 22:10
18.01.2026 22:13
18.01.2026 22:18
Якщо не помітили, війна сильно змінилась, починаючи з "весільних дронів".
18.01.2026 22:21
ні.
19.01.2026 16:58
18.01.2026 22:11
18.01.2026 22:16
18.01.2026 22:40
А чому ми не використовуємо таку саму інфільтрацію? Невеликими групами, під прикриттям туману (ночі, снігу, диму)?
18.01.2026 22:46
Тому що 90% інфільтрату дохне.
19.01.2026 00:08
