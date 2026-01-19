Ворог накопичує піхоту в Покровську, Мирноград "кишить" росіянами, бої тривають, - DeepState

Ворог продовжує накопичувати в Покровську Донецької області усе більше своєї піхоти, яка поглинає місто та закріплюється у ньому. У Мирнограді також складна ситуація.

Про це повідомив проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровськ та Гришине

Зазначається, що росіяни формують позицію відповідно до зайнятої місцевості.

Крім того, останнім часом росіяни активізувались у напрямку Гришиного. Ворога часто фіксують навколо населеного пункту, а також бувають ураження й у ньому самому.

DeepState наголошує, що РФ розуміє важливість Гришиного, адже знає про логістику і роль цього села в ній, роботу операторів БпЛА звідти й зв’язок з Покровськом та Мирноградом.

Доступ у Мирноград обмежений

Окремо там розповіли про Мирноград. За даними проєкту, місто "кишить" російською піхотою. Крім того, там можна наштовхнутися на засідку чи раптовий вогневий контакт в будь-якій точці.

За попередньою інформацією, доступ в Мирноград по суті обмежений і туди практично неможливо ні зайти, ні вийти, а здійснення таких маневрів є реальною лотереєю, пише DeepState.

"Битва за міста триває. Наразі Сили оборони намагаються виснажити ресурс ворога, працюючи в першу чергу по ньому дронами, однак сил у кацапів ще достатньо, щоб здійснювати безперебійний "раш" піхотою в місто", - додали аналітики.

