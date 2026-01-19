Ворог накопичує піхоту в Покровську, Мирноград "кишить" росіянами, бої тривають, - DeepState
Ворог продовжує накопичувати в Покровську Донецької області усе більше своєї піхоти, яка поглинає місто та закріплюється у ньому. У Мирнограді також складна ситуація.
Про це повідомив проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Покровськ та Гришине
Зазначається, що росіяни формують позицію відповідно до зайнятої місцевості.
Крім того, останнім часом росіяни активізувались у напрямку Гришиного. Ворога часто фіксують навколо населеного пункту, а також бувають ураження й у ньому самому.
DeepState наголошує, що РФ розуміє важливість Гришиного, адже знає про логістику і роль цього села в ній, роботу операторів БпЛА звідти й зв’язок з Покровськом та Мирноградом.
Доступ у Мирноград обмежений
Окремо там розповіли про Мирноград. За даними проєкту, місто "кишить" російською піхотою. Крім того, там можна наштовхнутися на засідку чи раптовий вогневий контакт в будь-якій точці.
- За попередньою інформацією, доступ в Мирноград по суті обмежений і туди практично неможливо ні зайти, ні вийти, а здійснення таких маневрів є реальною лотереєю, пише DeepState.
"Битва за міста триває. Наразі Сили оборони намагаються виснажити ресурс ворога, працюючи в першу чергу по ньому дронами, однак сил у кацапів ще достатньо, щоб здійснювати безперебійний "раш" піхотою в місто", - додали аналітики.
Нехай накопичують і чекають - "333" !