ВСУ сорвали очередную неудачную попытку рашистов захватить Покровск и Мирноград, - Сырский

Вследствие активных штурмовых действий Сил обороны Украины сорвана очередная попытка врага захватить Покровск и Мирноград Донецкой области.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация под Покровском

Сырский побывал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении.

Во время рабочих встреч он заслушал доклады командиров, оценку оперативной обстановки, состояние и действия наших подразделений.

"Наработали дальнейшие шаги для усиления оборонных возможностей. Война динамично меняется: постоянно растет роль БПЛА, фортификаций и надлежащей подготовки военнослужащих. Поэтому мы должны на всех уровнях оперативно адаптировать подходы к ведению боевых действий. На этом в очередной раз сосредоточил внимание командиров", - сообщил он.

Срыв планов россиян

По его словам, в Покровске и Мирнограде Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника, который небольшими группами пытается проникнуть в северные районы обоих городов.

"Вследствие активных штурмовых действий сорвана очередная попытка врага захватить эти населенные пункты. Задействованный оперативный резерв оккупантов понес ощутимые потери. В то же время ситуация остается сложной. Наши воины эффективно уничтожают захватчиков, демонстрируют слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма при выполнении боевых задач в крайне сложных условиях. Искренне благодарен украинским защитникам за самоотверженную службу", - подчеркнул генерал.

Сырский отметил лучших военнослужащих за срыв планов врага под Покровском, где противник систематически несет значительные потери. Главнокомандующий вручил почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных сил Украины — "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест военной чести". Эти награды являются свидетельством личной отваги, стойкости и преданной службы украинскому народу.

