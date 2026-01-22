ЗСУ зірвали чергову невдалу спробу рашистів захопити Покровськ та Мирноград, - Сирський

Унаслідок активних штурмових дій Сил оборони України зірвано чергову спробу ворога захопити Покровськ та Мирноград Донецької області.

Про це головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація під Покровськом

Сирський побував у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

Під час робочих зустрічей він заслухав доповіді командирів, оцінку оперативної обстановки, стан і дії наших підрозділів.

"Напрацювали подальші кроки для посилення оборонних спроможностей. Війна динамічно змінюється: постійно зростає роль БПЛА, фортифікацій та належної підготовки військовослужбовців. Тож ми маємо на всіх рівнях оперативно адаптувати підходи до ведення бойових дій. На цьому вкотре зосередив увагу командирів", - повідомив він.

Зрив планів росіян

За його словами, у Покровську та Мирнограді Сили оборони України й надалі стримують противника, який малими групами намагається проникнути до північних районів обох міст.

"Унаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною. Наші воїни ефективно нищать загарбників, демонструють злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму під час виконання бойових завдань у вкрай складних умовах. Щиро вдячний українським захисникам за самовіддану службу", - наголосив генерал.

Сирський відзначив найкращих військовослужбовців за зрив планів ворога під Покровськом, де противник систематично зазнає значних втрат. Головком вручив почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України — "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест військової честі". Ці відзнаки є свідченням особистої відваги, стійкості та відданої служби українському народові.

