Обстановка на фронті, удари РФ по енергетиці, дефіцит засобів ППО: Сирський виступив на засіданні Ради Україна–НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Оперативна обстановка на фронті

Як зазначається, у виступі перед колегами по Альянсу Сирський розповів про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною.

Він наголосив, що попри мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності.

"Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Також росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом", - зазначив Сирський.

Дефіцит засобів ППО

Також Головнокомандувач поінформував колег із країн НАТО про те, що найбільш критичною для України є потреба у зміцненні повітряного щита.

"Значний дефіцит у засобах ППО не дозволяє нам у повному обсязі захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури", - зазначив він.

Крім того, Сирський ознайомив учасників засідання із конкретним переліком потреб Сил оборони.

"Висловив глибоку вдячність партнерам за послідовну підтримку нашої держави у протистоянні з переважаючим противником. Збройні Сили України цінують всі інструменти співробітництва з Північноатлантичним альянсом, які доступні на сьогодні", - додав він.

Підтримка України з боку НАТО

Сирський зазначив, що колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну.



"Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей", - повідомив Головнокомандувач.

Також, користуючись нагодою, Сирський запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року.