Обстановка на фронте, удары РФ по энергетике, дефицит средств ПВО: Сырский выступил на заседании Совета Украина-НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи.

Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Оперативная обстановка на фронте

Как отмечается, в выступлении перед коллегами по Альянсу Сырский рассказал об оперативной обстановке на фронте, которая остается сложной.

Он подчеркнул, что несмотря на мирные инициативы и все усилия партнеров, Москва не отказывается от продолжения агрессивной войны и достижения своей главной стратегической цели – уничтожения украинской государственности.

"Для продолжения войны против Украины Россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек. Также Россия не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам нашей экономики, прежде всего – по энергетическому сектору, пытаясь повлиять на украинцев в тылу мраком и холодом", – отметил Сырский.

Дефицит средств ПВО

Также Главнокомандующий проинформировал коллег из стран НАТО о том, что наиболее критичной для Украины является необходимость в укреплении воздушного щита.

"Значительный дефицит в средствах ПВО не позволяет нам в полном объеме защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры", - отметил он.

Кроме того, Сырский ознакомил участников заседания с конкретным перечнем потребностей Сил обороны.

"Выразил глубокую благодарность партнерам за последовательную поддержку нашего государства в противостоянии с превосходящим противником. Вооруженные Силы Украины ценят все инструменты сотрудничества с Североатлантическим альянсом, которые доступны на сегодняшний день", - добавил он.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Сырский отметил, что коллеги из стран НАТО выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.



"Подчеркнул, что нашей первоочередной задачей должно оставаться создание условий для справедливого мира путем укрепления наших военных возможностей", - сообщил Главнокомандующий.

Также, пользуясь случаем, Сырский пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году.