Сырский о комплектовании ВСУ: У нас значительно лучшие показатели, чем семь месяцев назад

Ситуация с укомплектованием подразделений ВСУ существенно улучшилась.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Укомплектование подразделений

"У нас гораздо лучшие показатели в этом вопросе, чем, скажем, семь месяцев назад... У нас стабильные показатели именно в получении того количества личного состава, которое мы планировали, например, на месяц. Это во-первых. И во-вторых, такое паритетное направление – это уменьшение уровня самозалишения частей. Это даст нам возможность дополнительного получения военнослужащих и уменьшения нагрузки в плане мобилизации", – сказал главнокомандующий.

Что повлияло на улучшение показателей

На уточняющий вопрос, благодаря чему показатели по укомплектованию подразделений сейчас лучше, чем полгода назад, Сырский ответил:

"Наверное, улучшение работы территориальных центров комплектования в отношении командиров, в работе всех составляющих Сил обороны - в плане обеспечения самого процесса комплектования частей, в плане подготовки, в плане работы с людьми, потому что мы понимаем, что в первую очередь проблемы появляются там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения".

