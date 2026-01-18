РУС
2 727 11

Сырский о комплектовании ВСУ: У нас значительно лучшие показатели, чем семь месяцев назад

Сырский о мобилизации: Показатели комплектования ВСУ значительно улучшились

Ситуация с укомплектованием подразделений ВСУ существенно улучшилась. 

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Укомплектование подразделений

"У нас гораздо лучшие показатели в этом вопросе, чем, скажем, семь месяцев назад... У нас стабильные показатели именно в получении того количества личного состава, которое мы планировали, например, на месяц. Это во-первых. И во-вторых, такое паритетное направление – это уменьшение уровня самозалишения частей. Это даст нам возможность дополнительного получения военнослужащих и уменьшения нагрузки в плане мобилизации", – сказал главнокомандующий.

Читайте также: Сырский заявил о подготовке новых наступательных операций ВСУ: "В обороне победы не добьешься"

Что повлияло на улучшение показателей

На уточняющий вопрос, благодаря чему показатели по укомплектованию подразделений сейчас лучше, чем полгода назад, Сырский ответил:

"Наверное, улучшение работы территориальных центров комплектования в отношении командиров, в работе всех составляющих Сил обороны - в плане обеспечения самого процесса комплектования частей, в плане подготовки, в плане работы с людьми, потому что мы понимаем, что в первую очередь проблемы появляются там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения".

Читайте также: Минобороны предложит системные решения проблем с ТЦК. Нужны более масштабные изменения в мобилизации, - Зеленский

мобилизация (2998) ВСУ (7257) Александр Сырский (806)
+7
Це правда. В людей потроху прокидається національна свідомість. Вони розуміють, що це війна екзестенційна. Коло ТЦК поступово утворюються черги. На тижні бачив конфліктну ситуацію між військовослужбовцем групи оповіщення і поліцейським за місце на проходження ВЛК. Дійшло до рукоприкладства. Довелося викликати пожежних. Все буде добре!
показать весь комментарий
18.01.2026 23:06 Ответить
+2
Лікуватися всі будемо після війни. Зара треба повернути кордони 91 року.
показать весь комментарий
18.01.2026 23:12 Ответить
+2
Покращення кожного дня.
показать весь комментарий
18.01.2026 23:21 Ответить
Правда про кількість і нічого про якість і вік мобілізованих
показать весь комментарий
18.01.2026 23:05 Ответить
У русні схожа проблема.

https://t.me/officer_33/6632 Офіцер
Помічаємо останнім часом цікавий факт, що 90% всіх уражених та зафіксованих підарів - це реально якісь доходяги без зброї, без засобів захисту, з палками або костилями; в деяких моментах важко навіть було б зрозуміти, що то дійсно військовослужбовці збройних сил якоїсь держави.

Таких ситуацій все більше і більше, навіть підар по нормальному спорядженню - це вже велика рідкість) Це як і підари котрі рухаються в сторону переднього краю, так і ті, що навпаки - до себе в тил.

Якість о/с у противника все більше і більше починає просідати.

Лише за 8к бачей "нормальний" руслік себе на м'ясо не продасть. Він ці гроші й так заробить.
показать весь комментарий
18.01.2026 23:14 Ответить
Лікарів тримайте сімома руками!! Бо як вони всі підуть в тцк ( і соц.підтримки) хто підтримає пацієнтів ??
показать весь комментарий
18.01.2026 23:08 Ответить
Угу - і та ВЛК відсіює майже всіх - залишає лише самих молодих і здорових ... так ?
показать весь комментарий
18.01.2026 23:09 Ответить
А що мали бути гірші?
показать весь комментарий
18.01.2026 23:10 Ответить
Бреше
показать весь комментарий
18.01.2026 23:26 Ответить
Брхехня в чистому виді.Якість поповненя жахлива як підготовка.Це бачать і відчувають всі бригади
показать весь комментарий
18.01.2026 23:40 Ответить
При комплекті більше 80% можна йти в наступ
показать весь комментарий
18.01.2026 23:47 Ответить
 
 