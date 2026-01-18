Сырский о комплектовании ВСУ: У нас значительно лучшие показатели, чем семь месяцев назад
Ситуация с укомплектованием подразделений ВСУ существенно улучшилась.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Укомплектование подразделений
"У нас гораздо лучшие показатели в этом вопросе, чем, скажем, семь месяцев назад... У нас стабильные показатели именно в получении того количества личного состава, которое мы планировали, например, на месяц. Это во-первых. И во-вторых, такое паритетное направление – это уменьшение уровня самозалишения частей. Это даст нам возможность дополнительного получения военнослужащих и уменьшения нагрузки в плане мобилизации", – сказал главнокомандующий.
Что повлияло на улучшение показателей
На уточняющий вопрос, благодаря чему показатели по укомплектованию подразделений сейчас лучше, чем полгода назад, Сырский ответил:
"Наверное, улучшение работы территориальных центров комплектования в отношении командиров, в работе всех составляющих Сил обороны - в плане обеспечения самого процесса комплектования частей, в плане подготовки, в плане работы с людьми, потому что мы понимаем, что в первую очередь проблемы появляются там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения".
https://t.me/officer_33/6632 Офіцер
Помічаємо останнім часом цікавий факт, що 90% всіх уражених та зафіксованих підарів - це реально якісь доходяги без зброї, без засобів захисту, з палками або костилями; в деяких моментах важко навіть було б зрозуміти, що то дійсно військовослужбовці збройних сил якоїсь держави.
Таких ситуацій все більше і більше, навіть підар по нормальному спорядженню - це вже велика рідкість) Це як і підари котрі рухаються в сторону переднього краю, так і ті, що навпаки - до себе в тил.
Якість о/с у противника все більше і більше починає просідати.
Лише за 8к бачей "нормальний" руслік себе на м'ясо не продасть. Він ці гроші й так заробить.